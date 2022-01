۱۰ کنسول بازی برتر تاریخ با توجه به زمانی که عرضه شدند

این فهرست با معرفی ۱۰ سخت‌افزار برتر بازی در تاریخ، این دستاوردها را جشن می‌گیرد. در این لیست فاکتورهای زیادی از جمله قدرت گرافیکی، قابلیت‌های مرتبط با صدا، عملکرد دستگاه، اندازه و قیمت در نظر گرفته شده است. گفتنی است که کنسول‌های نسل نهم، رایانه‌های شخصی و دستگاه‌های آرکید برای قرارگیری در لیست بررسی نشده‌اند.



۱۰. TurboExpress

سال عرضه: ۱۹۹۰

سال ۱۹۹۰ بود و NES هنوز بر صنعت حکمرانی می‌کرد. سگا جنسیس به تازگی منتشر شده بود. در همین حال، یک کنسول ۱۶ بیتی کمتر شناخته شده با نام TurboGrafx-16 به تازگی عرضه شده بود و در حالی که در ژاپن محبوب بود، در آمریکای شمالی نتوانست بدرخشد. با این حال کمپانی NEC با یکی از عجیب‌ترین ایده‌ها در تاریخ بازی، نسخه‌ی دستی کنسول ۱۶ بیتی خود را با نام توربواکسپرس (TurboExpress) عرضه کرد. این کنسول به گیمرها اجازه می‌داد حتی قبل از عرضه‌ی سوپر نینتندو، بازی‌های TurboGrafx-16 را به صورت قابل حمل تجربه کنند.



البته توربواکسپرس ارزان نبود و با قیمت ۲۵۰ دلار به فروش می‌رسید که این قیمت در سال ۱۹۹۰ بالا بود. منتقدان آن را «رولز رویس دستی» نامیدند و دلیل خوبی هم داشت. این دستگاه بسیار گران و پر از ویژگی‌های لوکس بود. توانایی اجرای بازی‌های یک کنسول نسل چهارمی به صورت دستی و قابل حمل در سال ۱۹۹۰ شگفت‌انگیز است و زمانی که حتی سگا نومد این کار را در سال ۱۹۹۵ انجام داد، هنوز هم این اتفاق ویژه در نظر گرفته می‌شد. با این حال، دستگاه مشکلات متعددی داشت که مهم‌ترین آن‌ها خرابی پیکسل‌ها بود. از طرفی باتری دستگاه زود خالی می‌شد و اندازه‌ی بزرگش حمل آن را در جیب سخت می‌کرد. با این حال، توربواکسپرس هنوز هم یک شگفتی در فناوری است و به راحتی یکی از چشمگیرترین کنسول‌های دستی تمام دوران است.

۹. Neo-Geo

سال عرضه: ۱۹۹۱

از نظر فنی، Neo-Geo یک دستگاه بازی آرکید است که باید آن را از این لیست حذف کنید. با این حال، به دلیل کنسول خانگی چشمگیر ساخته شده توسط SNK، در جایگاه نهم قرار گرفته است. این دستگاه به طرفداران بازی‌های آرکید Neo-Geo اجازه می‌دهد تا تجربه کامل آرکید را با خود به خانه بیاورند. در سال ۱۹۹۰، SNK این دستگاه آرکید را در یک دستگاه نسبتا کوچک به اندازه‌ی یک کنسول خانگی که می‌توان آن را در مراکزی مانند هتل‌ها اجاره کرد، در دسترس قرار داد. با این حال، بخش کوچک اما قابل توجهی از افرادی که با این دستگاه به تجربه‌ی بازی می‌پرداختند، شروع به ابراز تمایل خود برای آوردن آن به خانه با خود کردند و ادعا کردند که مایل به خرید دستگاه هستند.

بدین ترتیب کنسول خانگی Neo-Geo متولد شد. این دستگاه که در سال ۱۹۹۱ در ژاپن و آمریکای شمالی عرضه شد، که در آن زمان با قیمتی حدود ۶۰۰ دلار به فروش می‌رسید و یک کنسول خانگی کاملا برگرفته از دستگاه‌های آرکید Neo-Geo بود. با توجه به اینکه قیمت دستگاه‌های آرکید در آن زمان می‌توانستند به چندین هزار دلار برسند، این دستگاه قیمتی باورنکردنی داشت، اگرچه یکی از گران‌ترین کنسول‌های خانگی است که تاکنون عرضه شده. Neo Geo این امکان را به بازیکنان داد تا بازی‌هایی را تجربه کنند که بسیار پیشرفته‌تر از آن‌هایی بودند که روی رقبای ۱۶ بیتی مانند سوپر نینتندو و سگا جنسیس عرضه می‌شدند. این کنسول برخی از چشمگیرترین تصاویر دوبعدی را که تاکنون در یک کنسول بازی خانگی دیده شده بود، ارائه می‌داد.



۸. PlayStation Vita

سال عرضه: ۲۰۱۲

در سال ۲۰۱۲، سونی جانشین کنسول بازی دستی محبوب خود یعنی پی‌اس‌پی را منتشر کرد. مانند کنسول قبل، پلی‌استیشن ویتا نوید تجربه‌ی بازی‌های کنسول‌های خانگی را به صورت قابل حمل می‌داد. نام ویتا که به معنای «زندگی» است، نشان می‌دهد که ویتا قرار بود به وسیله‌ای تبدیل شود که سبک زندگی را تغییر و به بازیکنان این امکان را دهد تا بازی‌های محبوب پلی‌استیشن ۳ و ۴ را به صورت قابل حمل تجربه کنند. از نظر قدرت سخت‌افزاری پلی‌استیشن ۳ و ایکس‌باکس ۳۶۰ قابل مقایسه نبود، اما به طور قابل توجهی از رقیب اصلی خود یعنی Nintendo 3DS قدرتمندتر بود و همچنین به راحتی Nintendo Wii را پشت سر می‌گذاشت.

گفتنی است که ویتا با بازی‌هایی نظیر Uncharted: Golden Abyss قابلیت نمایش تصاویری قابل مقایسه با پلی‌استیشن ۳ را داشت؛ اثری که برای نمایش قدرت گرافیکی و قابلیت‌های صفحه لمسی ویتا نام برده می‌شود. با این حال، Vita قربانی نفرینی شد که اکثر دستگاه‌های دستی قدرتمند را گرفتار می‌کرد. این کنسول کمی بیش از حد گران بود و کتابخانه بازی‌‌هایش نمی‌توانست از قدرت آن استفاده‌ای کامل کند. فروش آن بسیار بدتر از PSP یا ۳DS بود و سونی آن را پس از مدتی کوتاه کنار گذاشت.



۷. ColecoVision

سال عرضه: ۱۹۸۲

تلاش کمپانی Coleco برای آوردن تجربه‌ی دوران طلایی بازی‌های آرکید به کنسول‌های خانگی، در سال ۱۹۸۲ به بار نشست. کنسول ColecoVision دارای پردازنده‌ای قدرتمند برای تکرار تجربه‌ی بازی‌های آرکید بود و بازی هایی مانند Donkey Kong و Pac-Man برای نشان دادن قدرت این کنسول مورد استفاده قرار گرفتند. در حالی که هیچ یک از بازی‌های ذکر شده به خوبی نسخه‌های آرکید به نظر نمی‌رسیدند، اما آن‌ قدر خوب بودند که در میان بهترین پورت‌های کنسول‌های خانگی قرار گیرند.



ColecoVision همچنین دارای تعدادی افزونه بود که بازی‌های این کنسول خانگی را به طور قابل‌توجهی به نسخه‌های اصلی نزدیک‌تر می‌کرد، از جمله فرمانی که برای بازی‌های مسابقه‌ای به کار می‌رفت. شاید تاثیرگذارترین افزونه‌‌ی کنسول، قابلیتی بود که به آن اجازه می‌داد بازی‌های Atari 2600 را اجرا کند. این کنسول با قیمت ۲۰۰ دلاری خود در اولین سال عرضه موفق بود و احتمالا اگر مشکلات سال ۱۹۸۳ میلادی پیش نمی‌آمد، یک تهدید جدی برای تسلط بر آتاری بود. در نهایت کلیکوویژن شکست خورد و اکنون به یک پاورقی در تاریخ بازی تبدیل شده است.

۶. Nintendo Switch

سال عرضه: ۲۰۱۷

نینتندو سوییچ از زمان عرضه در سال ۲۰۱۷ تاکنون به موفقیت‌های عظیمی دست پیدا کرده است. در حالی که می‌تواند به عنوان یک کنسول بازی خانگی در نظر گرفته شود و در این معیار در مقایسه با پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان ضعیف است، با این حال قدرتمندترین دستگاه بازی دستی در تاریخ محسوب می‌شود. نینتندو سوییچ با قدرتی فراتر از کنسول‌های نسل هفتم و Wii U، از یک صفحه نمایش تبلت مانند با یک کنترلر در هر طرف تشکیل شده‌است که می توان آن را متصل یا جدا کرد و به دستگاه امکان تطبیق‌پذیری بی‌سابقه ای را می‌دهد. نینتندو سوییچ قادر به اجرای مجموعه‌ای چشمگیر از بازی‌های نسل هفتم و هشتم است.

از بازی‌های انحصاری Super Mario Odyssey و The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild گرفته تا پورت‌های بازی‌هایی نظیر اسکایریم و ویچر ۳، توسعه‌دهندگان توانسته‌اند بازی‌های زیادی را روی این دستگاه کوچک اجرا کنند. گفتنی است که نسخه‌ی لایت این دستگاه در سال ۲۰۱۹ عرضه شد که قابلیت‌های کمتری نسبت به نسخه‌ی اصلی دارد.



۵. Sega Master System

سال عرضه: ۱۹۸۵

سگا مستر سیستم ابتدا در سال ۱۹۸۵ منتشر شد و سپس به تدریج در سایر نقاط جهان عرضه شد. این کنسول رقیب اصلی NES بود و اگرچه در زمان خود چندان محبوب نبود و در حال حاضر ناشناخته باقی مانده است، اما کسانی که در مورد این سیستم اطلاعاتی پیدا می‌کنند نمی‌توانند تحت تاثیر توانایی‌های آن قرار نگیرند. مستر سیستم با جزئیات گرافیکی و رنگ‌های بیشتر، امکان نمایش اشیاء واقعی‌تر و واضح‌تر روی صفحه نمایش، با اختلاف قابل توجهی از قابلیت‌های NES فراتر رفت. این کنسول میزبان بازی‌های کلاسیکی مانند Alex Kidd در Miracle World بود،

با این حال، شاید تاثیرگذارترین بازی که در مستر سیستم ظاهر شد، Phantasy Star به عنوان یکی از بهترین بازی‌های نقش‌آفرینی آن زمان بود. این اثر کلاسیک علمی‌تخیلی در سال ۱۹۸۷ عرضه شد و در زمان عرضه به دلیل حجم ۴ مگابایتی به طور قابل توجهی بزرگتر از بازی‌های کنسولی آن زمان بود و به همین دلیل قیمت بالاتری نیز داشت. مستر سیستم چندان موفق نبود و به طور کامل زیر سایه‌ی NES قرار گرفت، اما وقتی به این دو سیستم و توانایی آن‌ها نگاه می‌کنیم، کمی شوکه‌کننده است که NES خیلی بهتر از مستر سیستم عمل کرده است.

۴. PlayStation

سال عرضه: ۱۹۹۴

در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۹۰ میلادی، شرکت‌های بازی‌سازی تلاش می‌کردند تا فناوری روبه‌رشد سی‌دی را وارد دنیای بازی کنند. هم نینتندو و هم سگا ایده‌هایی برای دستگاه‌هایی با محوریت سی‌دی داشتند و شرکت‌هایی مانند Pioneer، Philips و ۳DO نیز از آن استفاده کردند اما موفق نشدند. در سال ۱۹۹۴، زمانی که پلی‌استیشن توسط سونی در ژاپن راه اندازی شد، بالاخره این تلاش‌ها به نتیجه پیوست. پلی‌استیشن دارای پردازنده‌ای قدرتمند و قابلیت‌های صوتی بی‌نظیر بود و در نهایت ظاهر سه‌بعدی چشمگیر را به حوزه‌ی کنسول‌های خانگی آورد. Sega Saturn که تقریبا در همان زمان عرضه شد، اگرچه در زمان خود باکیفیت بود اما نتوانست با پلی‌استیشن ۱ رقابت کند. ین کنسول از همان ابتدا دارای بازی‌های باکیفیتی شامل Battle Arena Toshinden، Ridge Racer و Rayman بود که همگی تقریبا به خوبی نسخه‌های آرکید بودند.

زمانی که استیو ریس قیمت کنسول را در آمریکای شمالی ۲۹۹ دلار اعلام کرد یکی از بهترین لحظات تاریخ بازی را در مراسم E3 سال ۱۹۹۵ رقم زد. سام ترامیل از آتاری تهدید کرد که از سونی به دلیل عرضه‌ی پلی‌استیشن با قیمت پایین شکایت می‌کند و ادعا می‌کند که سونی باید آن را به قیمت ۵۰۰ دلار بفروش. با وجود محدودیت‌هایی که این کنسول داشت، در نهایت توانست به بهترین کنسول خانگی دهه‌ی ۹۰ تبدیل شود.

۳. Xbox

سال عرضه: ۲۰۰۱

هنگامی که مایکروسافت قصد خود را برای راه‌اندازی یک کنسول بازی خانگی در اواخر دهه‌ی ۹۰ میلادی اعلام کرد، واکنش بازیکنان از شک و تردید تا خوش‌بینانه متغیر بود. آن‌ها بیان می‌کردند که مایکروسافت یک شرکت کامپیوتری است نه یک شرکت بازی‌های ویدیویی و چنین کنسولی برای موفقیت و قرار گرفتن در اتاق نشیمن خانه‌ها زیاد از حد شبیه کامپیوتر است. در واقع اولین کنسول ایکس‌باکس با پردازنده‌ی Pentium III و یک هارد دیسک، بسیار شبیه به یک رایانه‌ی شخصی طراحی شده بود. با این حال این نوآوری‌ها بود که به ایکس‌باکس کمک کرد تا به یکی از تاثیرگذارترین کنسول‌های بازی تمام دوران تبدیل شود. ایکس‌باکس اولین کنسولی بود که با هارد دیسک داخلی راه‌اندازی شد که نه تنها می‌توانست برای ذخیره‌ی بازی از آن استفاده کرد بلکه می‌توانست برای موسیقی نیز مورد استفاده قرار گیرد و به بازیکنان این امکان را می‌داد تا موسیقی را از سی‌دی‌های خود جدا کنند و سپس آن‌ها را در بازی پخش کنند. همچنین امکان ضبط فیلم‌های بازی نیز وجود داشت.



از همان ابتدای عمر خود، ایکس‌باکس میزبان برخی از تاثیرگذارترین بازی‌ها از جمله Halo: Combat Evolved و Dead Or Alive 3 بود. بازی Project Gotham Racing یکی دیگر از بازی‌های تاثیرگذار بود که بازی‌هایی مانند گرن توریسمو ۲ را از نظر گرافیک شکست داد. این قدرت بالا باعث شده بود تا پلی‌استیشن ۲ که به تازگی منتشر شده بود، در مقایسه با آن ضعیف به نظر برسد. ایکس باکس با وجود اینکه بسیار قدرتمندتر بود، قیمت رقابتی با رقبای خود داشت و تنها مشکل اندازه‌ی بزرگ آن بود، اگرچه برای کنسول خانگی این مشکل چندان مهم نیست. مایکروسافت ایکس‌باکس تا پایان عمرش با تصاویری که ارائه می‌کرد، بازیکنان را تحت تأثیر قرار داد. بازی‌هایی مانند نینجا گایدن در سال ۲۰۰۴ نشان دادند که وقتی این کنسول به محدودیت‌های خود برسد، چه کاری می‌تواند انجام دهد. ایکس باکس ممکن است کمترین موفقیت تجاری را در بین بقیه‌ی کنسول‌های مایکروسافت داشته باشد اما هیچ کنسول دیگری از این شرکت به اندازه‌ی این دستگاه، بازیکنان را تحت تأثیر قرار نداده است.

۲. Atari Lynx

سال عرضه: ۱۹۸۹

آتاری لینکس یک کنسول دستی پیشگام بود که در سال ۱۹۸۹ عرضه شد. این کنسول که به عنوان اولین رقابت برای گیم بوی نینتندو منتشر شد، بسیار جلوتر از کنسول نینتندو بود. لینکس که هنوز هم بازیکنان را تا به امروز شگفت زده می‌کند، این اولین کنسول دستی بود که دارای صفحه‌نمایش بک‌لیت و تمام رنگ بود. همچنین دارای ویژگی‌های سخت‌افزاری نوآورانه‌ای بود که به گونه‌ای طراحی شده بود که بتواند توسط طیف گسترده‌ای از بازیکنان تجربه شود.

در واقع دستگاه برای بازیکنان دست چپ نیز بهینه شده بود و این نوآوری و خلاقیت در دسترس‌پذیری از آن زمان تاکنون توسط هیچ کنسول بازی تکرار نشده است. مانند دیگر کنسول‌های‌ قدرتمند آن زمان، لینکس عمر باتری محدودی داشت و همچنین وضوح صفحه نمایش محدودی داشت که باعث می‌شد بسیاری از بازی‌ها از نظر بصری زیبا به نظر نرسند. با این حال، این سیستم بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر از توربواکسپرس بود و با مجموعه بازی‌های اصلی خود، توانایی بسیار بیشتری برای رسیدن به اوج محدودیت‌های خود داشت. پس از اینکه در ابتدا در فروشگاه‌ها شکست خورد، دوباره طراحی شد و با قیمت ۹۹ دلار عرضه شد که فقط کمی گران‌تر از گیم بوی بود و در عین حال قدرت قابل توجهی بیشتری داشت. لینکس کنسولی است با جاه‌طلبی‌های باورنکردنی اما توسط بازاریابی درخشان نینتندو از صنعت کنار رفت.

۱. PlayStation Portable

سال عرضه: ۲۰۰۴

پلی‌استیشن پرتابل که بیشتر با نام PSP شناخته می‌شود، در اواخر سال ۲۰۰۴ در ژاپن به عنوان قدرتمندترین کنسول دستی ساخته شده تا آن زمان عرضه شد. در واقع این کنسول چهار سال پس از پلی‌استیشن ۲ و سه سال پس از گیم‌کیوب و ایکس‌باکس عرضه شد و اگرچه به اندازه‌ی هیچ یک از کنسول‌های بازی نسل ششم قدرتمند نبود، اما صفحه نمایش کوچک آن باعث شد بازی‌های آن بسیار جذاب به نظر برسند. بازیکنان برای اولین بار از زمان TurboExpress و Nomad در دهه‌ی ۱۹۹۰، یک تجربه‌ی گیمینگ واقعی را روی این کنسول بدست آوردند. PSP بسیار قدرتمندتر از رقیب اصلی خود، نینتندو دی‌اس بود و بر خلاف آن، یک دستگاه چندرسانه ای کاملا توانا بود که توانایی پخش فیلم، موسیقی و وب‌گردی را فراهم کرده بود.

سونی به طور گسترده‌ای از این دستگاه پشتیبانی کرد و آن را با پورت‌های انحصاری اکثر سری‌های محبوب پلی‌استیشن از جمله گرن توریسمو و گاد آو وار همراه کرد. همچنین نسخه‌هایی از سری‌های متال گیر سالید و سول کالیبور نیز دریافت کرد. PSP یک پلی‌استیشن ۲ قابل حمل و رابط گرافیکی آن نیز نوآورانه بود که سونی بعدا برای منوی پلی‌استیشن ۳ از آن استفاده کرد. از بسیاری جهات، سونی از پلی‌استیشن پرتاپل به عنوان یک دستگاه آزمایشی برای نوآوری‌هایی استفاده کرد که بعدا به پلی استیشن ۳ آمد و شکاف بین نسل‌های ششم و هفتم را پر کرد. این کنسول ارزان نبود اما با قیمت ۲۵۰ دلاری خود کیفیتی مناسب را ارائه می‌داد. PSP احتمالا نزدیک‌ترین فاصله بین سخت‌افزار کنسول‌های دستی و خانگی را در زمان عرضه نشان می‌دهد و ترکیبی از قدرت و قابل حمل بودن، آن را به چشمگیرترین سخت‌افزار بازی که تاکنون تولید شده، تبدیل کرده است.

منبع: GameSpot

نوشته ۱۰ کنسول بازی برتر تاریخ با توجه به زمانی که عرضه شدند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala