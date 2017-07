کاترین وینیک بازیگر جدید بخش زامبی Call of Duty: WW2 است

طی دو روز گذشته، دیوید تننت و الودی یونگ به‌عنوان بازیگران بخش زامبی Call of Duty: WW2 معرفی شده‌اند و به‌تازگی نیز کاترین وینیک (Katheryn Winnik) به جمع آن‌ها پیوسته است. از طریق حساب رسمی توئیتر Call of Duty، تایید شده است که کاترین وینیک نیز در بخش زامبی Call of Duty: WW2 حضور دارد و نقش ماری فیشر […]

طی دو روز گذشته، دیوید تننت و الودی یونگ به‌عنوان بازیگران بخش زامبی Call of Duty: WW2 معرفی شده‌اند و به‌تازگی نیز کاترین وینیک (Katheryn Winnik) به جمع آن‌ها پیوسته است.

از طریق حساب رسمی توئیتر Call of Duty، تایید شده است که کاترین وینیک نیز در بخش زامبی Call of Duty: WW2 حضور دارد و نقش ماری فیشر (Marie Fischer) را بازی می‌کند.

کاترین وینیک به بازی در Bones و Vikings شهرت دارد و احتمالاً سریال Vikings با جنگ و صحنه‌های اکشن خود، وی را برای ایفای نقش در بخش زامبی Call of Duty: WW2 آماده کرده است.

پیش‌تر اعلام شده بود که الودی یونگ در رویداد کامیک-کان سن دیگو به روی صحنه می‌آید و نقش خود در Call of Duty: WW2 را معرفی می‌کند. از این رو، می‌توان انتظار داشت که کاترین وینیک نیز در کنار وی حضور یابد، گرچه هنوز اسلج‌همر گیمز یا اکتیویژن این موضوع را تایید نکرده‌اند.

از دو روز قبل، در حساب توئیتر Call of Duty برای رونمایی از بخش زامبی WW2 روزشماری می‌شود و به ازای هر روز، از یک شخصیت جدید رونمایی می‌گردد. به‌نظر می‌رسد که این روند در روزهای آتی نیز ادامه پیدا کند و دو شخصیت دیگر نیز معرفی شوند.

Call of Duty: WW2 در ۳ نوامبر مصادف با ۱۲ آبان برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه می‌گردد. بخش زامبی این عنوان نیز در ۲۰ جولای مصادف با ۲۹ تیر، به‌صورت رسمی طی رویداد کامیک-کان سن دیگو معرفی می‌شود.

منبع متن: gamefa