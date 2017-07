وقتی کپی برابر اصل نیست | نقد و بررسی بازی Asphalt Street Storm

یکی از سری بازی های محبوب شرکت گیم‌­لافت، بدون شک سری بازی آسفالت (Asphalt) می­‌باشد که تا کنون چندین نسخه از آن برای موبایل منتشر شده است. در مقاله های قبلی نگاهی به بازی Asphalt: Xtreme انداخته بودیم و حال در این مقاله قصد بررسی آخرین نسخه این سری بازی را داریم. عنوان Asphalt Street […]

یکی از سری بازی های محبوب شرکت گیم‌­لافت، بدون شک سری بازی آسفالت (Asphalt) می­‌باشد که تا کنون چندین نسخه از آن برای موبایل منتشر شده است. در مقاله های قبلی نگاهی به بازی Asphalt: Xtreme انداخته بودیم و حال در این مقاله قصد بررسی آخرین نسخه این سری بازی را داریم. عنوان Asphalt Street Storm آخرین عنوان رسمی سری بازی آسفالت می­‌باشد که به تازگی برای سیستم عامل های اندروید، آی‌­او‌­اس و همچنین ویندوز ۱۰ منتشر شده است. این نسخه از بازی برخلاف سایر بازی های رانندگی این شرکت، در سبک مسابقه درگ (Drag Racing) طراحی شده است. در این سبک از بازی شما باید با قرار گرفتن در یک مسیر مستقیم، اتومبیل خود را در زمان تعیین شده به راه انداخته (به اصطلاح لانچ می‌کنید) و باید در زمان های درست و دقیق، تعویض دهنده را انجام داده تا بهترین بازدهی را بگیرید. این سبک از بازی در موبایل، سال ها در انحصار بازی های CSR Racing شرکت Natural Motion و Drag Racing شرکت Creative Mobile بود و تقریبا هیج شرکت بازی سازی مطرحی به دلیل موفقیت بالای این بازی ها، حتی سعی در ساخت عنوانی مشابه نمی‌­کرد. اما در این بین بازی های زیادی توسط بازی سازان مستقل، در این سبک، وارد بازار شدند که تقریبا همه ان ها را می‌­توان شکست خورده معرفی کرد. اغلب بازی های این سبک، بازی هایی دو بعدی هستند که شما تنها کنترل تعویق دنده و لانچ خودرو را بر عهده دارید. برای اولین بار در بازی CSR Racing شاهد نماهای دیگری به غیر از نمای ثابت دو بعدی بودیم. در این نماهای جدید زمانی که شما از خودرو مقابل جلوتر می­‌افتادید دوربین از جلوی ماشین شما، تصویر برداری می­‌کرد تا خودرو پشت سر شما هم در تصویر دیده شود و همین حالت برای عقب افتادن شما از حریف تکرار می‌شد. بعد از انتشار آخرین عنوان اصلی آسفالت یعنی Asphalt 8، گیم‌­لافت با انتشار بازی های فرعی سعی کرد، محیط ها و حالت های جدیدی را تجربه کند. آخرین عنوان این مجموعه با نام Street Storm متفاوت ترین بازی این فرنچایز می­‌باشد به طور کلی ساختار مسابقات ماشین سواری را در “آسفالت” تغییر داده است. تغییرات به وجود آمده شباهت بسیار زیادی با بازی CSR Racing دارد و گویی شاهد یک کپی برداری از آن هستیم. درست است که تقریبا همه بازی های سبک مسابقه درگ عناصر و المان های مشابهی دارند اما این نسخه از آسفالت بیشتر آنچه فکرش را بکنید به عنوان ذکر شده شباهت دارد. در ادامه با بررسی دقیق تر این بازی همراه باشید.

همانطور که در بخش مقدمه گفته شد، در Street Storm با یک بازی مسابقه ای درگ یا همان Drag Racing طرف هستیم و تمامی مسابقات بازی در چارچوب همین سبک انجام می­‌شود. همانند همه بازی های سبک رانندگی در ابتدا بازی باید با یک ماشین پیشفرض مسابقه­‌ای تمرینی برگزار کنید. مسیر های بازی کاملا مستقیم هستند و باید به همراه رقیب خود در یک نقطه منتظر صفر شدن تایمر شروع مسابقه باشید و باید یک شروع (لانچ) بهینه و دقیق در دور موتور تعیین شده، مسابقه را آغاز کنید. با زیاد شدن دور موتور خودرو، قسمت هایی برای تعویق دنده در نظر گرفته شده است که باید در نقاط تعیین شده روی صفحه، این کار را انجام دهید تا شتاب بیشتری بگیرید. مسیر های مسابقه در دو حالت ۴۰۰ و ۸۰۰ متری طراحی شده اند که بسیار کوتاه هستند و در کمتر از ۸۰ ثانیه شما به خط پایان می­رسید.

تمامی مسابقه های بازی در نیویورک، پاریس و هنگ­‌کنگ برگزار می­‌شود. شما با کسب امتیازات بیشتر و جذب هوادار در بازی می­‌توانید در محیط های جدید مسابقه دهید. درست است که تنها سه محیط برای بازی در نطر گرفته شده اما اضافه شدن حالت های مختلف آب و هوایی، باعث شده محیط های مسابقه تکراری و خسته کننده نشوند. البته به صورت کلی این سبک از بازی حالتی خسته کننده در مرور زمان تبدیل خواهد شد و معمولا بازی های مسابقه درگ، ارزش تکرار بالایی ندارند. در همه نسخه های بازی آسفالت شاهد خودرو های با کیفیت و لایسنس شده هستیم و طبق همین سنت، Street Storm هم شامل ۴ دسته خودرو های لایسنس شده است. خودرو های معمولی در کلاس D قرار گرفته و بهترین خودرو ها از لحاظ مشخصات فنی در کلاس A دسته بندی شده اند. برای طرفداران سری بازی آسفالت، خودرو ها و دسته بندی های آن بسیار آشنا است، زیرا در تمامی نسخه های این سری بازی، شاهد همچین دسته بندی و خودرو هایی هستیم.

در این بازی در ۴ حالت مختلف می­‌توانید وارد مسابقه شوید. در اولین و مهم ترین بخش، مسابقه های اصلی بازی قرار دارند که برای باز کردن شهر های جدید و کسب پول و امتیاز ضروری هستند. در بخش دوم، که بخش جذابی هم به شمار می‌­روند، می­‌توانید با دوستان خود و یا افراد تصادفی در اینترنت به صورت آنلاین مسابقه دهید. همچنین امکان شرط بندی روی مسابقات وجود دارد. شما پس از درخواست دادن می­‌توانید با توجه به پول های خود در بازی، مبلغی را انتخاب کرده و برای دوبرابر کردن آن با حریف خود مسابقه دهید. در بخش دوم بازی که، بخش آنلاین است، شما علاوه بر مسابقه های دونفره می‌­توانید وارد رقابت های چهار نفره هم شوید. برای این کار قسمت ویژه ای در نظر گرفته شده است که شما با وارد شدن در آن باید منتظر باشید ۳ نفر دیگر، خود را برای مسابقه با شما آماده کنند. البته با توجه به تعداد کم کاربران بازی باید مدت زیادی را منتظر باشید. در دو حالت دیگر بازی، می توانید چالش های مختلفی را تجربه کنید که به صورت هفتگی و یا ماهانه در “رویداد” در دسترس هستند و یا چالش ها و ماموریت هایی که به صورت روزانه برای شما درنظر گرفته شده اند.

یکی از مهم ترین قسمت های هر بازی رانندگی، قسمت آپدیت کردن سیستم فنی خودرو است که در این بازی هم به خوبی به آن پرداخته شده است و تمامی سیستم های فنی خودرو در سه مرحله قابل ارتقا هستند. بخش ارتقا سیستم فنی ماشین ها در این بازی، بخش بسیار تاثیر گذار و مهم است زیرا در صورتی که ماشین خود را ارتقا و یا حتی تعمیر نکنید، به راحتی در مسابقات از حریف خود عقب افتاده و حتی با نیترو هم نمی­‌توانید به آن برسید و همین دلیل این قسمت، از بخش های پرکاربرد بازی ­می­‌باشد که حتما باید از آن استفاده کنید. ماشین های کلاس های پایین تر، سیستم فنی بالایی ندارند و تنها برای مراحل ابتدایی بازی کاربرد دارند و توصیه می­‌شود وقت و هزینه خود را صرف تعمیر و آپدیت آن ها نکنید و بهتر است با جمع­‌آوری پول و امتیاز بیشتر، به سراغ ماشین های قوی تر بروید. علاوه بر سیستم فنی، شما در گاراژ بازی ­می‌­توانید روی ظاهر ماشین خود نیز کار کنید. امکان شخصی سازی در این بازی خیلی خوب نیست و حتی از دیگر بازی های خود آسفالت نیز ضعیف تر است و به هیج وجه قابل مقایسه با امکانات شخصی سازی بازی Need For Speed: No Limits نیست. رنگ های در نظر گرفته شده، طرح های روی ماشین، چرخ ها و همه بخش های ظاهری کامل نیستند، البته در بازی جعبه هایی برای بدست آوردن امکانات بیشتر وجود دارد که کافی نیست. نکته قابل توجه دیگر در بخش شخصی سازی، قیمت بالای تک تک عناصر این بخش است. برای مثال هر از رنگ هایی که می­‌توانید برای ماشین استفاده کنید تا ۱۸ هزار دلار (در بازی) قیمت دارند که برای بدست آوردن هزینه آن باید ده ها بار مسابقه دهید و یا در شرط بندی های دو نفره شرکت کنید.

برای کنترل ماشین و تعویض حالت دنده تنها دو فلش رو به بالا و پایین در صفحه وجود دارد که نسبت به طرح های سایر بازی ها کمی نا امید کننده به نظر می­‌رسد. همچنین حالت های دوربین، زمانی که شما از حریف جلو افتاده اید و یا پشت سر حریف خود قرار دارید کاملا مشابه بازی CSR Racing طراحی شده و این شباهت به قدری زیاد است که اسکرین شات های این حالت در دوبازی تقریبا یکی به نظر می‌­آیند.

همیشه یکی از نقاط قوت بازی های شرکت ­­گیم‌­لافت، کیفیت تصویری بالای بازی های آن می­‌باشد که در این بازی این مورد به خوبی دیده می‌­شود. در واقع تنها نکته برتری این بازی به نسبت بازی CSR Racing تنها، گرافیک بازی می­‌باشد. Asphalt Street Storm از لحاظ کیفت فنی تصویر در یک کلام بی‌نظیر است و به نظر می­رسد تنها خود گیم‌­لافت می­‌تواند روی دست آن بازی دیگری را برای موبایل طراحی کند. ماشین های بازی و محیط ها همگی از لحاظ هنری و فنی در سطح ایده آل طراحی شده اند. در بازی های این سبک که معمولا در سرعت بسیار بالا در حال اجرا هستند، ثابت بودن فریم ریت بازی بسیار مهم است و کوچک ترین افت فریم، برای کاربر می‌­تواند آزار دهنده باشد اما همان طور که گفته شد بازی از لحاظ فنی کیفیت بسیار بالایی داشته و هرگز دچار این گونه مشکلات نخواهد شد. توجه داشته باشید که این بازی سخت افزار قدرتمدی هم می­‌خواهد و طبیعتا روی دستگاه های ضعیف تر باید با کیفیت تصویر پایین تری بازی را تجربه کنید. آخرین نسخه سری بازی آسفالت در بخش موسیقی هم مشکلی نداشته و موسیقی متن بازی بسیار هماهنگ و درست انتخاب شده و همچنین افکت های صوتی هنگام گاز خوردن ماشین و افزایش دور موتور خودرو همگی عالی و با کیفیت هستند.

در پایان باید گفت که اگر به دنبال تجربه یک بازی مسابقه درگ هستید بدون شک CSR Racing را تجربه کنید. اگر علاوه بر خودرو های مدرن قصد تجربه این سبک را با خودرو های کلاسیک داشتید، به سراغ CSR Racing بروید. اگر حجم کافی برای نصب CSR Racing را ندارید اشکالی ندارد به جای آن می­‌توانید از Drag Racing استفاده کنید! بدون شک Asphalt Street Storm ضعیف ترین نسخه از سری بازی آسفالت به حساب می‌­آیند. ایده و تمامی عناصر به کار رفته در آن یک کپی از سری بازی CSR محسوب می­‌شود و حتی در بخش کنترل و شخصی سازی ظاهری از آن عقب تر است. تنها نکته قوت این بازی را می توان کیفیت تصویر بسیار بالای آن دانست. علاوه بر موارد ذکر شده، ایده تجاری بازی هم همانند Asphalt Xtreme بسیار آزار دهنده می­‌باشد. سیستم پرداخت دورن برنامه‌­ای این بازی مدام برای شما پیشنهاد های خرید ماشین، پول و الماس را نمایش می­‌دهد و علاوه بر این طرح، در بازی شاهد تبلیغات آزار دهنده نیز هستیم که اصلا انتظار نمی­‌رفت. به هر حال این بازی، در جدول بهترین بازی های موبایل دوام نخواهد آورد به دلیل تکراری شدن و خسته کننده بودن، به زودی از گوشی همه بازیبازان هم پاک خواهد شد. اگر باز هم به نصب این بازی روی موبایل و تجربه آن شک دارید، کافی است نگاهی به تعداد نصب این بازی در مقایسه با CSR Racing کنید. آخرین نسخه سری بازی آسفالت در مجموع سیستم عامل اندروید، آی‌­او­‌اس و ویندوز ۱۰، کمتر از ۵ میلیون نصب دارد اما تنها نسخه اصلی و اول CSR Racing بر روی اندورید و آی­‌او‌­اس بیش از ۱۳۰ میلیون نصب فعال دارد!

منبع متن: gamefa