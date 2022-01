استودیوی ناتی داگ در حال ساخت چند بازی مختلف است

در جریان کنفرانس سونی در رویداد CES 2022، نیل دراکمن، کارگردان و یکی از مدیران استودیو ناتی داگ، به این موضوع اشاره کرد تا نشان دهد که آن‌ها به‌شدت مشغول کار هستند. نیل دراکمن در جریان این کنفرانس پس از اینکه صحبت‌های کوتاهی را درباره‌ی فیلم آنچارتد و سریال آخرین ما (The Last of Us) شبکه‌ی اچ‌بی‌او که خود او نیز یکی از نویسند‌ه‌ها و کارگردانان آن است، انجام داد، خطاب به مخاطبان گفت: «ما بسیار مشتاق هستیم تا بتوانیم چندین پروژه‌ای را که در حال حاضر در ناتی داگ مشغول توسعه‌ی آن‌ها هستیم، با شما به اشتراک بگذاریم.»

مدتی پس از عرضه‌ی «آخرین ما: قسمت دوم» (The Last of Us Part 2) در ژوئن ۲۰۲۰، نیل دراکمن بیان کرده بود که او و هلی گروس، نویسندگان آخرین ما: قسمت دوم»، طرح کلی داستان دنباله‌ی این اثر را نوشته‌اند. هرچند در آن زمان او اعلام کرد که روی آن بازی کار نمی‌کنند. به همین خاطر، ممکن است بازی بزرگ بعدی ناتی داگ هر چیزی باشد.

دیگر مدیر استودیو ناتی داگ یعنی ایوان ولز (Evan Wells) هم در آوریل ۲۰۲۱ اعلام کرد که استودیو آن‌ها هنوز در تقلا است تا بتواند استراتژی توسعه‌ی چند پروژه به‌صورت همزمان را به‌صورت کامل پیاده‌سازی کند. کاری که آن‌ها اولین بار تلاش کردند با توسعه‌ی همزمان بازی‌های آخرین ما (The Last of Us) و آنچارتد ۳ (Uncharted 3) دنبال کنند.

ایوان ولز در گفتگوی خود در پادکست «دفترچه‌ی بازی‌سازان» (Game Maker’s Notebook) اعلام کرده بود: «من می‌توانم بگویم که حتی امروز هم در این زمینه کمبودهایی داریم، قطعاً پروژه‌های متعددی را در حال توسعه داریم اما در یک زمان فقط یکی از آن‌ها تمرکز اصلی استودیو را به خود اختصاص داده است.»

او در ادامه صحبت‌های گفته اضافه کرد: «ما دو پروژه‌ را به‌صورت همزمان نداریم که صد نفر روی آن کار کنند. ما یک پروژه‌ داریم که تمرکز اصلی روی آن است و چند پروژه‌ی دیگر که در پیش‌تولید قرار دارند یا تازه از مرحله‌ی پیش‌تولید خارج شده‌اند اما باید صبر کرد تا کار پروژه‌ی قبلی تمام شود تا تمرکز اصلی روی پروژه‌ی جدید منتقل شود.»

با این حال، با تأکید دوباره‌ی نیل دراکمن به توسعه‌ی چند بازی توسط این استودیو، به نظر می‌رسد که آن‌ها توانستند با اعمال تغییراتی در استودیو و استفاده از تهیه‌کنندگان بیشتر، به ساختاری دست پیدا کنند که بتوانند به شکل بهتری به‌طور همزمان چند پروژه را هدایت کنند.

مدت زیادی است که می‌دانیم ناتی داگ در حال توسعه‌ی یک بازی چندنفره‌ی مستقل و جداگانه است که البته به احتمال زیاد ارتباط‌هایی به بازی آخرین ما: قسمت دوم هم داشته باشد. البته از آنجایی که توسعه‌ی آن بیشتر از حد انتظارمان طول کشیده، ممکن است پروژه‌ی نهایی بزرگ‌تر از چیزی باشد که فکرش را می‌کردیم.

از طرف دیگر، در سال گذشته جیسون شرایر گزارشی را منتشر کرد که بخش کوچکی در استودیو ناتی داگ مشغول ساخت بازسازی قسمت اول بازی آخرین ما است. از آنجایی که سریال این اثر هم در راه است، چنین چیزی محتمل است.

با این حال، پرسش اصلی این است که پروژه‌ی احتمالی دیگر ناتی داگ چه چیزی است؟ آیا آن‌ها در حال توسعه‌ی یک عنوان بزرگ کاملاً جدید هستند یا دنباله‌ای از آثار محبوب خود همچون آنچارتد را می‌سازند؟

