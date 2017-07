عنوان DOOM از فروش ۲ میلیون نسخه در Steam عبور کرد

عنوان DOOM، ساخته‌ی استودیوی id Software و چهارمین نسخه از این سری معروف و قدیمی، بالاخره موفق به عبور از فروش ۲ میلیون نسخه در STEAM، سرویس خدمات‌رسانی به کاربران رایانه‌های شخصی، شد؛ رقمی که نشان از فروش عالی این نسخه از بازی برروی رایانه‌های شخصی دارد. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید. طبق […]

طبق گزارش منتشر شده از سایت Steamspy که همواره به جمع‌آوری آمار و ارقام عناوین مختلف از سرویس Steam می‌پردازد، اخیرا DOOM موفق به گذشتن از فروش ۲ میلیون نسخه شده است. این فروش فوق‌العاده با توجه به نقدهای مثبت از این بازی، چندان غافل‌گیر کننده نبود. این بازی با انتشار در سال ۲۰۱۶ و کسب متای ۸۵، نشان از یک ریبوت کاملا موفق از این فرنچایز ۲۴ ساله را داد. آخرین نسخه‌ی اصلی از این سری در سال ۲۰۰۵ برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس، MAC OS و رایانه‌های شخصی عرضه شد.

آخرین نسخه از سری DOOM در سال ۲۰۰۸ با نام DOOM 4 معرفی شد، اما مانند بازی Prey، وارد چرخه‌ی بی‌پایان ساخت، قرار گرفت و بعد از چندین بار لغو شدن، بالاخره در سال ۲۰۱۱، از نو استارت خورد. در سال ۲۰۱۴، بازی با نام DOOM معرفی و یک سال بعد در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. شهرت اصلی این سری به خاطر گیم‌پلی سریع و انفجاری آن است که با موسیقی‌های هیجان‌انگیز و دیوانه‌کننده‌ی Mick Gordon همراه شده است. گوردون، سابقه‌ی ساخت موسیقی برای عناوین بزرگی چون Wolfenstein: The New Order، Wolfenstein: The Old Blood، Prey و فصل‌های اول و دوم Killer Instinct را دارد.

در E3 2017 از نسخه‌ی ویژه‌ی واقعیت مجازی این بازی با نام DOOM VFR رونمایی شد. برای مشاهده‌ی تریلر و کسب اطلاعات بیشتر از این بازی، می‌توانید به این لینک مراجعه فرمایید.

عنوان DOOM در ۱۲ مه سال ۲۰۱۶ (۲۳ اردیبهشت سال ۹۵) برای سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی روانه‌ی بازار شد و با کسب موفقیت‌های زیاد، احتمالا راه را برای ساخت نسخه‌های بعدی این سری، هموار ساخت.

منبع متن: gamefa