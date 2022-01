این ادعا بر اساس اطلاعاتی اعلام شده است که به‌تازگی تام هندرسون، یکی از منابع آگاه صنعت، اعلام کرده است و همچنین با اطلاعاتی که به سایت VGC هم رسیده است، همخوانی دارد. هندرسون در توییت خود گفته است: «اکنون از چند فرد مختلف شنیده‌ام که توسعه‌ی بازسازی The Last of Us تقریباً به اتمام رسیده است و می‌تواند در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۲ عرضه شود.»

در حالی که این پروژه به‌طور رسمی توسط سونی اعلام نشده است، بلومبرگ در آوریل گذشته گزارش داد که بازسازی این بازی که در سال ۲۰۱۳ برای پلی‌استیشن ۳ عرضه شده، برای پلی‌استیشن ۵ در حال توسعه است. طبق ادعای بلومبرگ، این بازی در ابتدا توسط استودیو گروه خدمات هنرهای بصری (Visual Arts Service Group) پلی‌استیشن هدایت می‌شد اما پس از مدتی هدایت این پروژه به ناتی داگ سپرده شد و گروه خدمات هنرهای بصری همچون همیشه نقش استودیوی پشتیبان را در توسعه‌ی بازی ایفا کرد.

بنا بر گزارش‌ها، توسعه‌ی بازسازی اکنون توسط استودیو خالق این سری بازی یعنی ناتی داگ انجام می‌شود که گفته می‌شود پس از اتمام توسعه‌ی The Last of Us Part 2 که در ژوئن ۲۰۲۰ منتشر شد، مسئولیت پروژه را بر عهده گرفته است. در واقع، بلومبرگ در گزارش اولیه‌ی خود اشاره کرده که بعد از عرضه‌ی آخرین ما: قسمت دوم، بخشی از اعضای استودیو پروژه‌ای را در دست توسعه نداشتند و به همین خاطر مشغول توسعه‌ی این اثر شدند.

به‌تازگی نیل دراکمن در جریان کنفرانس سونی در CES 2022 اعلام کرد که ناتی داگ در حال توسعه‌ی چند بازی مختلف است و او شدیداً دوست دارد که به‌زودی جزئیاتی را از آن به اشتراک بگذارد. علاوه بر بازسازی بازی آخرین ما، می‌دانیم که ناتی داگ در حال توسعه‌ی اولین بازی چندنفره‌ی مستقل خود است که احتمالاً نسخه‌ای بزرگ‌شده و گسترش‌یافته از چیزی است که قرار بود بخش آنلاین آخرین ما: قسمت دوم باشد. تام هندرسون همچنین ادعا می‌کند که این استودیو شاهد Last of Us Part 2 Director’s Cut هم خواهیم بود.

در این میان، قرار است سال آینده سریالی از عنوان آخرین ماه در شبکه‌ی اچ‌بی‌او پخش شود. این سریال با همکاری اچ‌بی‌او، سونی پیکچرز و پلی‌استیشن پروداکشنز در حال فیلم‌برداری است. در این سریال، پدرو پاسکال و بلا رمزی به ‌ترتیب نقش‌ جول و اِلی را ایفا خواهند کرد.

