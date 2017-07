براساس آنچه که در یکی از وب‌سایت‌ها لیست شده است، احتمال دارد دنباله‌ای بر عنوان Batman: The Telltale Series در دست ساخت باشد… عنوان Batman: The Telltale Series ساخته استودیوی Telltale Games، ترکیبی از فرانچایزهای منتشر شده از قهرمان کلاسیک کمپانی DC یعنی Batman؛ بهمراه پیچیدگی‌های خاص و جذاب منحصر بفرد خود می‌باشد. اما هم‌اکنون خبرهایی درز کرده‌اند که احتمال […]

عنوان Batman: The Telltale Series ساخته استودیوی Telltale Games، ترکیبی از فرانچایزهای منتشر شده از قهرمان کلاسیک کمپانی DC یعنی Batman؛ بهمراه پیچیدگی‌های خاص و جذاب منحصر بفرد خود می‌باشد. اما هم‌اکنون خبرهایی درز کرده‌اند که احتمال از ساخت فصل دوم آن می‌دهند.

بتازگی صفحه‌ای در وب‌سایت نیوزیلندی Film & Video Labeling Body برای عنوانی بنام Batman: The Enemy Within ایجاد شده، که بنظر می‌رسد دنباله‌ای بر Batman: The Telltale Series (که فصل اول آن در سال گذشته منتشر شد) باشد. صفحه ایجاد شده به عنوانی جدید و با کارگردانی Kent Mudle اشاره دارد، شخصی که کارگردانی فصل اول Batman: The Telltale Series را برعهده داشت.

درحالی که هیچ تائیدیه‌ای از سوی Telltale Games صورت نگرفته، اما پتانسیل ساخت فصل بعدی عنوان Batman بسیار بالا می‌باشد. در حقیقت، استودیوی Telltale Games بتازگی توئیتی منتشر کرده که خبر از معرفی‌های تازه‌ای در رویداد San Diego Comic Con سال ۲۰۱۷ می‌دهد، که ممکن است شاهد رونمایی از فصل بعدی Batman: The Telltale Series (یا حتی اعلام زمان معرفی آن) باشیم.

اخبار جدیدی در طی رویداد SDCC خواهید شنید. — (Telltale Games (@telltalegames

لازم بذکر است استودیوی Telltale Games در لیست شدن عناوینش توسط وب‌سایت‌های مختلف سابقه درخشانی دارد، برای مثال عنوان Guardians of the Galaxy: The Telltale Series نیز در سال گذشته پیش از معرفی رسمی خود در مراسم The Video Game Awards لو رفته بود.

فصل اول عنوان Batman: The Telltale Series سال گذشته برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰، iOS و آندروید منتشر شد و هم‌اکنون در دسترس قرار دارد.

