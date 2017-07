احتمال عرضه فصل دوم عنوان Batman: The Telltale Series وجود دارد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، چند ساعت پیش بود که شایعه انتشار فصل دوم عنوان محبوب THE WOLF AMONG US به گوش رسید. حال، به نظر می‌رسد که شاهد عرضه فصل دوم یکی دیگر از عناوین Tellatale خواهیم بود و آن Batman: The Telltale Series است.

به‌تازگی در Film & Video Labeling Body (نیوزلند)، عنوان جدیدی رده‌بندی شد که به نظر می‌رسد مربوط به فصل دوم بازی Batman: The Telltale Series باشد. همچنین در بخش اطلاعات این عنوان، کانت مادل به عنوان کارگردان آن معرفی شده که همان کارگردان فصل اول است.

احتمال اینکه فصل دوم عنوان Batman: The Telltale Series در کامیک‌کان معرفی شود وجود دارد. فصل اول این بازی برای کنسول‌های نسل هفت و هشت، PC و گوشی‌های هوشمند دردسترس است.

منبع متن: pardisgame