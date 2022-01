۱۰. Disney’s Pinocchio

تهیه کننده: Nintendo / سازنده: Virgin Interactive

سال انتشار: ۱۹۹۵

پلتفرم: Super Nintendo، Sega Genesis، Game Boy

دیزنی تمام تلاش خود را کرد تا به توسعه‌دهندگان منابع کافی را جهت ساخت بازی روی انیمیشن‌هایش بدهد. این تلاش در نهایت به بازی‌هایی مانند Fantasia، Pinocchio و The Jungle Book که همگی عمدتا برای سگا جنسیس منتشر شدند ختم شد. در واقع موفقیت تجاری بازی‌های Castle of Illusion و Aladdin ممکن است به ایده‌ی ساخت چند بازی دیزنی دیگر برای کنسول‌ها کمک کرده باشد. بازی‌های پینوکیو و کتاب جنگل در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ و حوالی آن منتشر شدند. این شاید به دلیل موفقیت علاءالدین در سال ۱۹۹۳ بود که یک سال بعد از اکران انیمیشن عرضه شد. علاءالدین به دلیل استفاده‌ی مناسب از سخت افزار کنسول برای ایجاد انیمیشن‌های باکیفیت معروف بود و باعث شد تا فروش جنسیس نیز افزایش یابد. در ادامه بازی پینوکیو برای سگا جنسیس و گیم‌بوی در سال ۱۹۹۶، ۵۶ سال پس از اکران انیمیشن منبع اقتباس، در سبک پلتفرمر منتشر شد و المان‌های مختلفی نظیر پازل را در خود جای داده بود.



۹. The Italian Job

تهیه کننده: Rockstar Games و SCi Games / سازنده: Pixelogic

سال انتشار: ۲۰۰۱

پلتفرم: PS1، PC، PS2، GameCube



The Italian Job یک بازی رانندگی مبتنی بر ماموریت است که در سال ۲۰۰۱ منتشر شد و بر اساس فیلمی با همین عنوان محصول سال ۱۹۶۹ بریتانیا است. شغل ایتالیایی در واقع ۳۲ سال پس از انتشار فیلم عرضه شد. یکی از دلایلی اصلی ساخت این بازی، طرفداران زیادی بود که در کشور بریتانیا به این فیلم علاقه داشتند و بعضا در رسانه‌های مختلف بازپخش می‌شد. از طرفی با انتشار و محبوبیت پلی‌استیشن و قدرتی که داشت، ایده‌ی ساخت بازی‌های سه بعدی از فیلم‌های محبوب بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده بود. یکی از موارد جذاب در بازی که بسیاری به آن علاقه داشتند، ماشین‌های مشابهی بود که در فیلم شاهد آن بودیم. بازی همچنین در یک نقشه‌ی کوچک‌شده از لندن و تورین با محدودیت‌های کنسولی در آن زمان، روایت می‌شد، جایی که بازیکن می‌توانست در اوقات فراغت خود و خارج از ماموریت‌ها در سراسر جهان پرسه بزند. حتی امروزه با تعداد بازی‌های ساخته‌شده، بسیار نادر است که اثری در ایتالیای مدرن اتفاق جریان داشته باشد.



۸. The Matrix: Path of Neo

تهیه کننده: Rockstar Games و SCi Games / سازنده: Shiny Entertainment

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم: PC, PS2، Xbox



The Matrix: Path of Neo در سال ۲۰۰۵، دو سال پس از آخرین فیلم مجموعه در آن زمان یعنی انقلاب‌های ماتریکس عرضه شد. بازی از حیث داستان، ماجرا و اتفاقات سری فیلم‌ها را روایت می‌کرد. از طرفی بازی Enter The Matrix در سال ۲۰۰۳ در کنار The Matrix Reloaded منتشر شد، اما این بازی با ارائه‌ی یک داستان فرعی از سری ماتریکس، به بازیکنان این امکان را می‌داد تا به عنوان دو شخصیت فرعی اتفاقات آن را تجربه کنند. با این حال طرفداران ماتریکس هرگز مشتاق آن نبودند، زیرا بازیکنان می‌خواستند در قالب شخصیت نئو قرار گیرند. از طرفی Path of Neo سه فیلم اول سری ماتریکس را به همراه صحنه‌هایی اضافی پوشش می‌داد. همچنین بازیکنان می‌توانستند بازی را به عنوان شخصیت اصلی مجموعه یعنی نئو تجربه کنند. در ادامه بازی‌های دیگری مانند The Matrix Online ساخته و منتشر شدند. این بازی بیشتر یک اسپین‌آف برای فیلم‌های ماتریکس بود و داستان سری را ادامه می‌داد. گفتنی است که اخیرا یک دموی فنی از این سری برای نمایش ویژگی‌های موتور بازی‌سازی آنریل انجین ۵ ساخته شده که می‌توانید در کنسول‌های نسل نهمی به تجربه‌ی آن بپردازید.



۷. The Warriors

تهیه کننده: Rockstar Toronto / سازنده: Rockstar Toronto

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم: PS2، Xbox

The Warriors یک بازی بر اساس فیلمی با همین نام در سال ۱۹۷۹ بود. اثری مبارزه‌ای و سه‌بعدی که توسط راکستار گیمز ساخته شده و در سال ۲۰۰۵ برای پلی‌استیشن پرتابل، پلی‌استیشن ۲ و ایکس‌باکس منتشر شد. در حالی که در همان شهر و بازه‌ی زمانی فیلم The Warriors جریان داشت، در مراحل ابتدایی کاملا با فیلم متفاوت بود. از طرفی شاهد اتفاقات مشابه‌ای در بازی بودیم که آن را بیشتر از قبل به فیلم وفادار می‌کرد. در نهایت بازی به یک اثر کلاسیک تبدیل شد و برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۳ و ۴ نیز عرضه شد. حتی در برهه‌ای صحبت‌هایی از نسخه‌ی دوم آن در جریان بود اما آن بازی به انتشار ختم نشد. شایان ذکر است که یکی از دلایلی که بازی در آن زمان مورد توجه قرار گرفت، این واقعیت بود که راکستار در پشت توسعه‌ی آن قرار داشت.



۶. From Russia with Love

تهیه کننده: Electronic Arts / سازنده: Visceral Games

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم: PS2، GameCube، PSP، Xbox



From Russia With Love یک بازی ویدیویی سوم‌شخص در سبک تیراندازی بود که در سال ۲۰۰۵ برای رایانه‌های شخصی، ایکس‌باکس و پلی‌استیشن ۲ با اقتباس از فیلمی از سری جیمز باند در سال ۱۹۶۳ با همین نام عرضه شد. در واقع با محبوبیت گسترده و مداوم GoldenEye 64 از سال ۱۹۹۷، شرکت‌ها شروع به ساخت بازی‌های مختلفی با محوریت شخصیت محبوب جیمز باند کردند. بازی From Russia With Love توانست المان‌های بازی‌های قبلی را ترکیب کند و سطحی از کیفیت را ارائه کرد که در کمتر اثری در آن زمان قابل مشاهده بود. بازی علاوه بر شباهت‌هایی که به فیلم داشت با ارائه‌ی یک سازمان شرور متفاوت، مراحل و شخصیت‌های جدید، تغییراتی به خود دیده بود.

۵. سری بازی‌های Terminator

ترمیناتور به دلیل بازی مشابهی که در سال ۱۹۸۶، دو سال پس از اکران فیلم روی کومودور ۶۴ دریافت کرد، ممکن بود در فهرست قرار نگیرد. ترمیناتور ۲ پس از عرضه به دلیل کیفیت جلوه‌های ویژه‌ای که داشت توانست کاملا فیلم اول را تحت‌الشعاع قرار دهد و به محبوبیتی باورنکردنی دست پیدا کرد. اولین فیلم ترمیناتور قبل از انتشار ترمیناتور ۲ بازی‌های ویدیویی زیادی را دریافت کرد. بسیاری از بازی‌های که آن زمان از این سری روی کنسول‌هایی نظیر سوپر نینتندو، سگا جنسیس و… منتشر شدند، بازی‌هایی در سبک پلتفرمر بودند که قصد داشتند قدرت سخت‌افزار خود را به رخ بکشند. به عنوان مثال نسخه‌ی رایانه‌های شخصی در سال ۱۹۹۱، به داشتن مدل‌های سه‌بعدی و تیراندازی با زاویه‌ی دید اول‌شخص افتخار می‌کرد. در واقع تمام این بازی‌ها سعی داشتند با پرکردن فاضله‌ی بین انتشار دو فیلم اول مجموعه، طرفداران را به نوعی راضی نگه دارند. از طرفی محبوبیت روزافزون آرنولد شوارتزنگر در آن زمان باعث شده بود تا بیشتر شاهد بازی‌هایی از این مجموعه باشیم.

۴. The Great Escape

تهیه کننده: Gotham Games و SCi Games / سازنده: Pivotal Games

سال انتشار: ۲۰۰۳

پلتفرم: PS2، PC، Xbox



The Great Escape بر اساس فیلمی با همین عنوان در سال ۱۹۶۳ در دست ساخت قرار گرفت. این بازی در نهایت در سال ۲۰۰۳ برای ایکس‌باکس، پلی‌استیشن ۲ و رایانه‌های شخصی به عنوان پلتفرم‌های اصلی در آن زمان منتشر شد. داستان چگونگی تبدیل این فیلم به یک بازی ویدیویی در نوع خود جالب است. گفتنی است که در آن زمان علاوه بر رشد فناوری و صنعت بازی‌های ویدیویی، جنگ جهانی دوم تبدیل به یک المان محبوب در بازی‌ها شده بود. از طرفی محبوبیت بازی‌های مخفی‌کاری مانند متال گیر و اسپلینتر سل به این ایده کمک کرد که باید یک بازی مانند Great Escape ساخته شود. بازی ساده و سرراست بود و به بازیکن این امکان را می‌داد تا کنترل یکی از چهار شخصیت آن را که هر کدام دارای مهارت‌های مختلفی بودند، در دست بگیرد و با آن‌ها به کاوش و گشت و گذار در کمپ بپردازند. نتیجه‌ی این گشت و گذار آیتم‌هایی بود که به فرار شخصیت کمک می‌کرد.



۳. Scarface: The World Is Yours

تهیه کننده: Vivendi Games / سازنده: Radical Entertainment

سال انتشار: ۲۰۰۶

پلتفرم: PS2، PC، Wii، Xbox



اسکارفیس که بر اساس فیلم صورت زخمی ۱۹۸۴ ساخته شده بود، در سال ۲۰۰۳ عرضه شد. درک اینکه چگونه اسکارفیس در این مدت یک بازی دریافت کرد، چندان سخت نیست. با توجه ب محبوبیت نسخه‌ی سوم جی‌تی‌ای و دنباله‌ی آن وایس سیتی، تقاضا برای یک بازی بر اثر فیلم ذکر شده زیاد شده بود. این در حالی بود که وایس سیتی شباهت زیادی به فیلم اسکارفیس داشت. بازی اسکارفیس با این که شباهت‌هایی به فیلم داشت اما توسعه‌دهندگان به خاطر گیم‌پلی تصمیم گرفتند تا داستان را اندکی تغییر دهند. تغییری که به مذاق خیلی از طرفداران خوش نیامد. بسیاری بازی را به عنوان یک کلون از جی‌تی‌ای می‌دانستند اما با این حال این اثر پس از سال‌ها همچنان یک بازی ارزشمند محسوب می‌شود و بسیاری از طرفداران فیلم از آن به نیکی یاد می‌کنند. کمپانی سازنده نیز توانست با فروش ۲ میلیون نسخه‌ای آن به موفقیت خوبی دست پیدا کند.



۲. Blade Runner

تهیه کننده: Virgin Interactive / سازنده: Westwood Studios

سال انتشار: ۱۹۹۷

پلتفرم: PC

بلید رانر یک فیلم علمی‌تخیلی نئو نوآر بود که در سال ۱۹۸۲ منتشر شد. تنها تفاوت بازی با آن این بود که داستان متفاوتی را روایت می‌کرد. در واقع بازی تنها از جهانی مشابه‌ی فیلم که آن هم از یک رمان برگرفته شده، استفاده کرده بود. بلید رانر دارای یک کارآگاه به نام ری مک‌کوی است که شباهتی به شخصیت دکارد در فیلم اصلی ندارد. او شهر لس آنجلس را در سال ۲۰۱۹ کاوش می‌کند و حتی به مکان‌های مشابه فیلم می‌رود تا جلوی رپلیکانت‌ها را بگیرد. در بازی همچنین مینی‌گیم‌های جذابی وجود داشت که در نوع خود جالب بودند. گفتنی است که برخی از بازیگران فیلم نیز برای صداپیشگی نقش‌های خود در این بازی بازگشتند. بازی بلید رانر در سبک اشاره و کلیک یکی از سنگین‌ترین بازی‌های آن زمان محسوب می‌شود و تنها رایانه‌های قدرتمند از پس اجرای آن برمی‌آمدند.

۱. The Godfather

تهیه کننده: Electronic Arts / سازنده: Visceral Games

سال انتشار: ۲۰۰۶

پلتفرم: PS2، PC، Xbox



پدرخوانده یک بازی ویدیویی در سال ۲۰۰۶ بود که بر اساس فیلمی موفق با همین عنوان در سال ۱۹۷۲ ساخته شد. این که چرا با محبوبیت کنسول‌هایی مانند ایکس‌باکس و پلی‌استیشن ۲، پدرخوانده بالاخره بازی خود را دریافت کرد، کاملا قابل درک است. با محبوبیت سری جی‌تی‌ای با محیط‌های جهان باز و مکانیزم‌هایی که ارائه می‌داد و از طرفی موفقیت بازی مافیا در سال ۲۰۰۲، بسیاری فکر می‌کردند که تبدیل پدرخوانده به یک بازی ویدیویی ایده‌ای عالی است. گفتنی است که یکی از دلایل موفقیت بازی این بود که استودیوی سازنده به خوبی گیم‌پلی را با فیلم ادغام کرد. بازی داستان‌محور است و داستان آلدو تراپانی را دهه‌ی ۴۰ میلادی در نیویورک روایت‌ می‌کند که باید با همکاری خانواده‌ی خود پیشرفت کند و در این حین توجه‌ی پلیس و دیگر گروه‌های مافیایی را زیاد به خود جلب نکند. با موفقیت بازی مانند فیلم، دنباله‌ای برای آن عرضه شد اما برخلاف انتظار نتوانست موفقیت بازی اول را تکرار کند.



