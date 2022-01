این بدان معناست که استودیوهایی مانند Toys for Bob که با بازی کرش بندیکوت ۴ شناخته می‌شود، اکنون روی مجموعه‌ی تیراندازی کال آو دیوتی کار می‌کنند. حتی استودیوی Vicarious Visions، خالق بازی‌هایی نظیر Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 و Crash Bandicoot N. Sane Trilogy، اخیرا با کمپانی بلیزارد ادغام شده است. فیل اسپنسر، رئیس بخش بازی کمپانی مایکروسافت، در مصاحبه‌ای جدید با واشنگتن پست پس از اعلام خبر خرید اکتیویژن بلیزارد توسط این کمپانی، بیان کرد که قصد دارد پس از اتمام قرارداد به استودیوهای زیرمجموعه‌ی کمپانی اکتیویژن آزادی بیشتری برای توسعه‌ی بازی‌هایی غیر از کال آو دیوتی بدهد. او در ادامه به آی‌پی‌هایی نظیر King’s Quest، گیتار هیرو و HeXen اشاره کرد.

اسپنسر بیان کرد که تیم ایکس‌باکس با توسعه‌دهندگان درباره‌ی کار روی انواع آی‌پی‌های مختلف اکتیویژن بلیزارد صحبت خواهد کرد. او در ادامه افزود:



امیدواریم که بتوانیم با بسته شدن قرارداد با آن‌ها کار کنیم تا مطمئن شویم منابعی را که برای کار روی سری بازی‌هایی که من از کودکی عاشق آن‌ها هستم و تیم‌های توسعه‌دهنده قصد ساخت آن‌ها را دارند، در اخیتارشان قرار داده شود. من مشتاقانه منتظر این گفتگوها هستم و فکر می‌کنم نتیجه‌ی این کار، افزودن منابع به استودیوها و افزایش پتانسیل آن‌ها خواهد بود.



اگر قرارداد ۷۰ میلیارد دلاری بدون هیچ مشکلی منعقد شود، مایکروسافت مالک تعدادی مجموعه‌ی بالقوه و پرسود خواهد شد. در حالی که نمونه‌های بارز آن Call of Duty و World of Warcraft هستند، بازی‌های قابل توجه‌ی دیگری از جمله Pitfall، Prototype، Singularity، Soldier of Fortune، Spyro the Dragon، True Crime و غیره نیز وجود دارند.

بابی کوتیک، مدیرعامل اکتیویژن بلیزارد که علی‌رغم اتهامات تبعیض‌آمیز، در طول فرآیند قرارداد به عنوان مدیر عامل به نقش خود ادامه خواهد داد، در گفت‌وگوی جداگانه‌ای با VentureBeat، از احیا شدن تعدادی از مجموعه‌های محبوب قدیمی پس از نهایی شدن قرارداد استقبال گرد. او از گیتار هیرو و اسکای‌لندرز به عنوان دو مجموعه یاد کرد که در گذشته برای اکتیویژن مهم بودند اما در نهایت به دلایل متعدد کنار گذاشته شدند. یکی از دلایل این اتفاق نیاز به یک تیم جداگانه بود؛ موردی که کوتیک بیان کرد آمادگی راه‌اندازی آن را نداشته اما فکر می‌کند که مایکروسافت توانایی عملی کردن آن را دارد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که مایکروسافت از ابزارهای خود برای تبدیل سری کندی کراش به یک تجربه‌ی چندنفره‌ی جذاب‌تر استفاده کند.

