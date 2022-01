با نگاهی به این آمار می‌توان به‌راحتی متوجه شد که بازی‌های ورزشی بهترین عملکرد را در کنسول نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ داشته‌اند. در واقع، در منطقه‌ی آمریکا و کانادا بازی NBA 2K22 توانسته بیش‌ترین دانلود را در سال ۲۰۲۱ در پلی‌استیشن استور ثبت کند. در اروپا هم طبق انتظار بازی فیفا ۲۲ بهترین عملکرد را داشته است. رتبه‌ی سوم هر دو منطقه در اختیار بازی کال آو دیوتی ونگارد بوده است. بازی مرد عنکبوتی: مایلز مورالز که به‌عنوان یکی از بازی‌های زمان عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ در اواخر ۲۰۲۰ عرضه شده بود، به ترتیب در آمریکا و اروپا در رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفته است.

با این حال به غیر از این نکاتی که بدیهی به نظر می‌رسند، این فهرست چند سورپرایز قابل‌توجه هم دارد. یکی از نکات برجسته‌ این است که بازی Among Us توانسته در رتبه‌ی ششم قرار بگیرد. با توجه به محبوبیت عظیم این بازی شاید این اتفاق چندان برایتان عجیب نباشد اما نکته‌ی اصلی این است که Among Us در آخرین ماه سال یعنی در دسامبر عرضه شده است و این نشان می‌دهد که فقط در همین ما توانسته فروش فوق‌العاده‌ای داشته باشد.

شما می‌توانید فهرست کامل را در پایین به تفکیک پلتفرم و منطقه مشاهده کنید.

بازی‌های پلی‌استیشن ۵:

رتبه آمریکا/کانادا اروپا ۱ NBA 2K22 FIFA 22 ۲ Call of Duty: Vanguard Call of Duty: Vanguard ۳ Marvel’s Spider-Man: Miles Morales FIFA 21 ۴ Madden NFL 22 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ۵ Battlefield 2042 Battlefield 2042 ۶ Ratchet & Clank: Rift Apart Among Us ۷ Call of Duty: Black Ops Cold War Kena: Bridge of Spirits ۸ MLB The Show 21 FAR CRY 6 ۹ Resident Evil Village It Takes Two ۱۰ Far Cry 6 Assassin’s Creed Valhalla ۱۱ Assassin’s Creed Valhalla F1 2021 ۱۲ FIFA 22 Resident Evil Village ۱۳ Among Us NBA 2K22 ۱۴ Mortal Kombat 11 Ratchet & Clank: Rift Apart ۱۵ NBA 2K21 Next Generation Call of Duty: Black Ops Cold War ۱۶ It Takes Two TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE ۱۷ FIFA 21 Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ۱۸ DEATHLOOP Diablo II: Resurrected ۱۹ Returnal DEATHLOOP ۲۰ Kena: Bridge of Spirits Mortal Kombat 11

بازی‌های پلی‌استیشن ۴:

رتبه آمریکا/ کانادا اروپا ۱ Grand Theft Auto V FIFA 22 ۲ Call of Duty: Black Ops Cold War Grand Theft Auto V ۳ Minecraft Minecraft ۴ NBA 2K22 FIFA 21 ۵ Call of Duty: Vanguard Call of Duty: Black Ops Cold War ۶ Madden NFL 22 The Crew 2 ۷ NBA 2K21 Red Dead Redemption 2 ۸ Red Dead Redemption 2 The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition ۹ MLB The Show 21 Call of Duty: Vanguard ۱۰ Mortal Kombat 11 The Forest ۱۱ Call of Duty: Modern Warfare Fall Guys: Ultimate Knockout ۱۲ Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Gran Turismo Sport ۱۳ FIFA 22 ARK: Survival Evolved ۱۴ THE FOREST Need for Speed Heat ۱۵ Need for Speed Heat NBA 2K21 ۱۶ UFC 4 Gang Beasts ۱۷ ARK: Survival Evolved TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE ۱۸ Gang Beasts eFootball PES 2021 SEASON UPDATE ۱۹ Rust Console Edition Among Us ۲۰ NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Assassin’s Creed Valhalla

بازی‌های پلی‌استیشن وی‌آر:

رتبه آمریکا/کانادا اروپا ۱ Beat Saber Beat Saber ۲ Job Simulator Job Simulator ۳ SUPERHOT VR SUPERHOT VR ۴ GORN Creed: Rise to Glory ۵ Swordsman VR Swordsman VR ۶ Creed Rise to Glory The Walking Dead: Saints & Sinners ۷ Vader Immortal: A Star Wars VR Series GORN ۸ The Walking Dead: Saints & Sinners RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY ۹ Rick and Morty: Virtual Rick-ality Vader Immortal: A Star Wars VR Series ۱۰ The Walking Dead Onslaught ASTRO BOT Rescue Mission

بازی‌های رایگان (برای پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵):

رتبه آمریکا اروپا ۱ Fortnite Fortnite ۲ Call of Duty: Warzone Rocket League ۳ Rocket League Call of Duty: Warzone ۴ Splitgate eFootball 2022 ۵ Apex Legends Genshin Impact ۶ Genshin Impact Apex Legends ۷ Destiny 2 eFootball PES 2021 LITE ۸ Rec Room Brawlhalla ۹ Brawlhalla Destiny 2 ۱۰ Rogue Company Splitgate

