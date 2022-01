در مصاحبه‌ای که اخیراً بابی کوتیک با سایت VentureBeat انجام داده است، او توضیح داده که چگونه قبل از انجام معامله با مایکروسافت، قراردادی برای ادغام با الکترونیک آرتس در نظر گرفته شده بود زیرا به گفته‌ی آن‌ها فرآیند تولید و توسعه‌ی برنامه‌ی آن‌ها به هزاران نفر نیاز دارد. با این حال، همان‌طور که اکنون می‌دانیم اکتیویژن بلیزارد در اوایل این هفته توسط مایکروسافت خریداری شد.

کوتیک ادامه می‌دهد: «من فکر می‌کنم که حتی اگر در EA ادغام می‌شدیم، آن چیزی که در آینده به آن نیاز داشتیم را به ما ارائه نمی‌داد و بنابراین برای اینکه بتوانید آن هدف خود را به نتیجه برسانید، باید یک شریک بزرگ داشته باشید.»

علیرغم اینکه این قرارداد اکتیویژن بلیزارد با الکترونیک آرتس تحقق نیافت ولی همان‌طور که The Financial Times هم اشاره کرده است، به نظر می‌رسد که EA یکی از گزینه‌های احتمالی برای تصاحب شدن توسط یکی از شرکت‌های بزرگ‌تر باشد. فایننشال تایمز در تحلیل خود با اشاره به خرید عظیم اخیر مایکروسافت که اکتیویژن را تصاحب کرده و همین‌طور خرید چند هفته‌ پیش تیک‌-تو که شرکت زینگا را تصاحب کرده بود، پیشنهاد داد که هدف بزرگ بعدی خرید در صنعت گیم به شرکتی ارتباط خواهد داشت که فهرست عظیمی از بازی‌ها را در اختیار داشته باشد. طبق همین توضیحات، الکترونیک آرتس اولین و آشکارترین شرکتی است که به ذهن خطور می‌کند.

الکترونیک آرتس فهرستی از عناوین بزرگی از جمله بتلفیلد، فیفا، سیمز، It Takes Two و بسیاری از آثار دیگر را در اختیار دارد. با این اوصاف، همان‌طور که The Financial Times اشاره می‌کند، چندان شگفت‌آور نخواهد بود که غول‌های بزرگی همچون گوگل، آمازون، اپل، تنسنت یا حتی نت‌فلیکس وارد رقابت برای خرید EA شوند.

