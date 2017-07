عنوان Dead or Alive 5: Last Round از مرز ۹ میلیون دانلود گذشت

امروز، شرکت کویی تکمو اعلام کرد که بازی Dead or Alive 5: Last Round از مرز ۹ میلیون دانلود موفق گذشته است که این آمار شامل نسخه رایگان Core Fighters نیز می‌شود. سری Dead or Alive همیشه در بین بازی‌بازان بازی‌های مبارزه‌ای، جایگاه ویژه ای را داشته است و شاید به عنوان یک بازی خیلی مهم شمرده […]

سری Dead or Alive همیشه در بین بازی‌بازان بازی‌های مبارزه‌ای، جایگاه ویژه ای را داشته است و شاید به عنوان یک بازی خیلی مهم شمرده نمی‌شود، اما سطح سرگرم کنندگی بالای آن و استایل جالب مبارزات، باعث می‌شود بازی‌بازان همیشه این سری را در نظر خود داشته باشند. یکی از محبوب ترین نسخه های این سری بدون شک Dead or Alive 5: Last Round است. امروز، شرکت ناشر این سری، یعنی شرکت کویی تکمو اعلام کرد که آمار دانلود Dead or Alive 5: Last Round از مرز ۹ میلیون بار عبور کرده که که این موفقیت خوبی برای این عنوان به حساب می‌آید.

به مناسبت این موفقیت، کویی تکمو یک ایونت ویژه را برای بازی‌بازان تدارک دیده است که در آن ۱۶ شخصیت رایگان در دسترس هستند فعلا تنها در ژاپن قابل دسترسی است (به نظر می‌رسد به زودی این ایونت به صورت جهانی اجرا شود). بد نیست اشاره کنیم که Ii Naotora تنها برروی نسخه های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان بازی در دسترس قرار می‌گیرد. خبر جدید و جالبی نیز مبنی بر کراس اور بازی Attack on Titan و عنوان Dead or Alive 5: Last Round منتشر شده است. این محتوای الحاقی که پوشش ها و اسلحه های سری انیمه مشهور و محبوب Attack on Titan را به Dead or Alive : Last Round می‌آورد، به زودی از دسترس بازی‌بازان خارج خواهد شد.

عنوان Dead or Alive 5 ابتدا در سال ۲۰۱۲ منتشر و پس از آن، نسخه Last Round بازی در سال ۲۰۱۵ عرضه شد که به نوعی بازی را برای نسل فعلی کنسول ها بهینه می‌کرد و رنگ و روی جدیدی به آن می‌داد. نسخه رایگان Core Fighters نیز در همان سال ۲۰۱۵ منتشر شد. در واقع، بازی Dead or Alive 5: Last Round یکی از عناوینی است که بیشترین تعداد محتواهای الحاقی را دارد و قیمت این محتواهای الحاقی نیز خیلی اندک و به صرفه نیست.

Dead or Alive 5: Last Round هم‌اکنون برای پلتفرم های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۳ و ایکس‌باکس ۳۶۰ در دسترس است.

