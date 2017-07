به نظر می‌رسد شرکت یوبی‌سافت و شرکت نینتندو، بر سر کنسول ترکیبی و خلاقانه نینتندو سوییچ، به یکدیگر نزدیک تر شده باشند. این موضوع را می‌توان به راحتی از کنفرانس یوبی‌سافت در نمایشگاه E3 2017 دریافت. اما به تازگی دریافته‌ایم که بازی پر سر و صدای Mario + Rabbids: Kingdom Battle تنها بخشی از همکاری […]

به نظر می‌رسد شرکت یوبی‌سافت و شرکت نینتندو، بر سر کنسول ترکیبی و خلاقانه نینتندو سوییچ، به یکدیگر نزدیک تر شده باشند. این موضوع را می‌توان به راحتی از کنفرانس یوبی‌سافت در نمایشگاه E3 2017 دریافت. اما به تازگی دریافته‌ایم که بازی پر سر و صدای Mario + Rabbids: Kingdom Battle تنها بخشی از همکاری این دو شرکت است و هنوز عناوین جدیدی باقی مانده است.



طی کنفرانس مالی سه ماهه شرکت یوبی‌سافت، رئیس کل این شرکت، آقای Yves Guillemot در مورد عناوین و اخبار آینده کنسول نینتندو سوییچ صحبت کردند. آقای Guillemot اشاره کردند که عناوین جدید نینتندو سوییچ، علاه بر بازی Mario + Rabbids: Kingdom Battle، به زودی هر چه تمام تر معرفی خواهند شد اما همچنین از بازی ‌بازان و طرفداران برای انتشار اطلاعات از این عناوین معرفی نشده، زمان خواستند و آن ها را به صبر دعوت کردند.

در همین کنفرانس مالی و پیش از صحبت های آقای گیلمونت، مدیر بخش مالی شرکت یوبی‌سافت، آقای Alain Martinez در مورد واکنش ها به بازی Mario + Rabbids: Kingdom Battle در نمایشگاه E3 2017 خیلی مثبت و خوب سخن گفتند. ایشان این بازی را یکی از بزرگ ترین غافلگیزی ها و عناصر جلب توجه شرکت توصیف کردند و عقیده دارند این عنوان پر از موارد هیجان انگیز و البته همراه با انتظارات بالا است. طبق صحبت های Martinez، انتظار می‌رود که بازی Mario + Rabbids: Kingdom Battle یک انتشار بسیار موفق را تجربه کند.

نکته جالب دیگر در کنفرانس مالی یوبی‌سافت این بود که آقای Alain Martinez توضیح دادند که شرکت، بازی Mario + Rabbids را دقیقا یک عنوان AAA نمی‌داند. اگر اخبار و حواشی بازی Mario + Rabbids: Kingdom Battle را دنبال کرده باشید، می‌دانید که این بازی از همان ابتدای عرضه به شدت مورد توجه بازی‌بازان و طرفداران قرار گرفت و گیم‌پلی خلاقانه و استراتژی آن، آن هم برروی کنسول نینتندو سوییچ، قطعا می‌تواند تجربه ای فراموش نشدنی را برای آن ها رقم بزند. این بازی در تاریخ ۲۹ ماه آگست سال جاری به صورت انحصاری برای کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

چندی پیش، حجم مورد نیاز این عنوان مشخص شده بود. Splatoon 2 به ۳٫۱ گیگابایت و Mario+Rabbids: Kingdom Battle نیز به ۲٫۳ گیگابایت فضا، نیازمند هستند. در واقع حجمی که این دو بازی دارند، موجب تعجب بسیاری از طرفداران شده است و برای آن‌ها سوال است که چطور یک بازی مانند The Legend of Zelda: Breath of the Wild می‌تواند ۱۳٫۴ گیگابایت حجم داشته باشد اما کل فضای مورد نیاز این دو بازی روی هم کم‌تر از ۶ گیگابایت باشد؟ این موضوع در حالی است که اکثر بازی‌های نینتندو سوییچ حجم معقولی دارند و نه تا این حد کم‌ حجم هستند و نه مانند Breath of the Wild حجیم‌اند.

منبع متن: gamefa