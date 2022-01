هر دو نسخه با رزولوشن ۴k به صورت بومی با استفاده از آنریل انجین ۴ اجرا می‌شوند. مدل‌های شخصیت‌ها نیز بهبودهای فراوانی داشته و جزئیات مو، انیمیشن‌های صورت و جراحات حالا با جزئیات بهتری نمایش داده می‌شوند. به عنوان مثال اشک‌ها و حالات صورت مکس و دیگر شخصیت‌ها بهبود یافته‌اند. از طرفی حالا شاهد هماهنگی بیشتری بین حرکت لب‌ها و صداگذاری بازی هستیم. گفتنی است که مناظر بازی از بافت‌های باکیفیت‌تری برخوردار و برخی از اشیاء نیز کاملا بازسازی شده‌اند.

تریلر چیزهای زیادی را به نمایش می‌گذارد، از جمله مکس، شخصیت اصلی بازی اول در حالی که در راهروهای مدرسه‌اش در خلیج آرکادیا راه می‌رود و با قدرت‌های مربوط به کنترل زمان خود سروکله می‌زند تا زمانی که در سرویس بهداشتی به کلویی برخورد می‌کند. این صحنه‌ای از اوایل بازی اول این مجموعه است، جایی که مکس ابتدا به قدرت‌های خود دست می‌یابد. تریلر در ادامه با چند تصویر تصادفی از محیط‌های بهبودیافته‌ی بازی به پایان می‌رسد. با توجه به این تریلر می‌توان گفت که نسخه‌های ریمستر کیفیت نسبتا بهتری نسبت به نسخه‌ی اصلی دارند؛ محیط‌ها از نور بسیار بهتری برخوردار هستند و بهبود بافت‌های صورت و انیمیشن‌ها به خوبی دیده می‌شوند.



بسته‌ی Life is Strange: Remastered قرار است در تاریخ ۱ فوریه‌ی ۲۰۲۲ (۱۲ بهمن ۱۴۰۰) برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن، رایانه‌های شخصی و سرویس ابری گوگل استیدیا منتشر شود. این بسته برای کنسول دستی نینتندو سوییچ برنامه‌ریزی شده است اما با تاخیر در تاریخی نامعلوم از سال جاری عرضه خواهد شد. گفتنی است که جدیدترین نسخه از این سری یعنی بازی Life is Strange: True Colors نیز در ابتدا قرار بود به طور همزمان روی سوییچ عرضه شود، اما پس از آن به تاخیر افتاد و حدود سه ماه پس از نسخه‌های دیگر عرضه شد. با این حال باید دید که این بسته‌ی ریمستر در چه تاریخی عرضه خواهد شد.

در همین حال، اسکوئر انیکس مجموعه‌ای از اسکرین‌شات‌ها را منتشر کرده است که در آن به مقایسه‌ی ظاهر چند شخصیت در نسخه‌های اصلی و ریمسترهای هر دو بازی Life is Strange و Life is Strange: Before the Storm می‌پردازد و چندین پیشرفت بصری را نیز به نمایش می‌گذارد. در ادامه می‌توانید آن‌ها را به همراه تریلر گیم‌پلی بازی مشاهده کنید.



