رویداد State of Play جدید سونی به گرن توریسمو ۷ اختصاص خواهد داشت

طبق اعلام رسمی شرکت سونی، این رویداد قرار است در ساعت ۱:۳۰ بامداد پنجشنبه‌ی همین هفته به نمایش درآید. این نمایش به‌طور خاص بر روی گرن توریسمو ۷ متمرکز خواهد شد که قرار است در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ (۴ مارس ۲۰۲۲) برای پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ عرضه شود. در این رویداد می‌توانید منتظر ۳۰ دقیقه نمایش جدید از گیم‌پلی نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ و جزئیات جدید آن باشید.

در حالی که در این هفته‌های اخیر سونی تبلیغات متمرکز خود را برای این عنوان مورد انتظار و محبوب شروع کرده است، ما در ماه گذشته متوجه شدیم که گرن توریسمو ۷ که مدت‌ها در انتظار آن بودیم شامل ۴۲۰ مدل خودرو و ۹۰ جاده متفاوت خواهد بود.

همچنین مدتی پیش هم نمایش کوتاه اما فوق‌العاده‌ای از جاده کلاسیک Deep Forest دیدیم که بیشتر شبیه جاده‌های بازی‌های ماریو کارت و البته پیست اتومبیل‌رانی نمادین و معروف دیتونا اینترنشنال اسپیدوی (Daytona International Speedway) است.

۳۰ دقیقه زمان بسیار زیادی است که نمایش و جزئیات کامل‌تری را از این بازی مشاهده کنیم. از آنجایی که به تاریخ عرضه‌ی بازی نزدیک هستیم، به نظر می‌رسد که پلی‌استیشن با این نمایش مفصل قصد دارد تمامی طرفداران این بازی را هیجان‌زده کند و بعد از سال‌ها بازگشت یک نسخه‌ی اصلی سری بازی گرن توریسمو را جشن بگیرد.

تریلر جدید گرن توریسمو ۷ قدرت پلی‌استیشن ۵ را به رخ می‌کشد

اگرچه بیشتر رویدادهای State of Play به معرفی و نمایش آثار مختلفی مربوط بوده اما این اولین باری نیست که یک رویداد State of Play به‌صورت ویژه به یک بازی انحصاری استودیوهای داخلی سونی اختصاص داده شده است. این امر را سال گذشته برای بازی‌های هورایزن و ریترنال دیدم و قبل‌تر هم آثاری مثل لست آو آس پارت ۲ و گوست آو سوشیما چنین تجربه‌ی مشابهی را داشتند. با این حال، نکته‌ی جالب اینجاست که اگر بخواهیم رویدادهای قبلی را در نظر بگیریم، این طولانی‌ترین State of Play سونی است که فقط به یک بازی اختصاص دارد. به هر حال به نظر می‌رسد که پلی‌استیشن برنامه‌های ویژه‌ای را برای این بازی تدارک دیده است.

شما از نمایش گرن توریسمو ۷ در این State of Play چه انتظاری دارید؟ آیا به نظر شما احتمال دارد که اکنون که پلی‌استیشن وی‌آر ۲ معرفی شده، گرن توریسمو ۷ هم از آن پشتیبانی کند و این خبر در این رویداد اعلام شود؟

