تعداد کاربران اپیک گیمز استور به ۲۰۰ میلیون عدد رسیده است

در گزارش جدیدی که عملکرد بازار این فروشگاه دیجیتال را در سال ۲۰۲۱ به‌صورت خلاصه بیان می‌کند، اپیک گیمز اعلام کرد تعداد کاربران فعال روزانه‌ی این پلتفرم به ۳۱.۱ میلیون نفر و حداکثر تعداد کاربران همزمان به ۱۳.۲ میلیون رسید. هر دو رقم تقریباً مشابه ارقام سال قبل است.

تعداد کاربران اپیک گیمز استور از ۱۶۰ میلیون نفر گذشت

تعداد کاربران فعال در ماه دسامبر با رشد ۱۱ درصدی به ۶۲ میلیون رسیده است. مشابه همان اتفاقی که در سال ۲۰۲۰ رخ داد، اپیک گیمز استور در کریسمس سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۵ بازی را از تاریخ ۱۶ تا ۳۰ دسامبر به‌صورت رایگان در اختیار بازیکنان قرار داد.

این فهرست آثار رایگان شامل بازی‌های Control، Shenmue 3، Neon Abyss، Remnant: From the Ashes، The Vanishing of Ethan Carter، Loop Hero، Second Extinction، Mutant Year Zero: Road to Eden، Vampyr، Pathfinder: Kingmaker، Prey و سه‌گانه‌ی Tomb Raider است.

به‌صورت کلی، در سال ۲۰۲۱، اپیک گیمز استور ۸۹ بازی را به‌صورت رایگان در اختیار طرفداران قرار داده است که این معادل با مبلغی حدود ۲ هزار و ۱۲۰ دلار است. البته، در سال ۲۰۲۰ اپیک گیمز استور ۱۰۳ بازی را رایگان کرده بود که این نشانگر کاهش تعداد بازی‌های رایگان در سال ۲۰۲۱ است.

شرکت اپیک گیمز گفت که کاربران بیش از ۷۶۵ میلیون بار بازی‌های رایگان را در این فروشگاه دیجیتال کسب کرده‌اند. ۷۶ بازی رایگان منجر شد تا اوج رکورد کاربر همزمان اپیک گیمز استور در کامپیوتر شکسته شود که میانگین آن ۱۳ برابر تمام رکوردهای قبلی بود.

بازی Daemon X Machina در حال حاضر به‌صورت رایگان در اپیک گیمز استور قابل دانلود است. همچنین قرار است بازی Yooka-Laylee and the Impossible Lair هم از تاریخ ۳ تا ۱۰ فوریه‌ به‌صورت رایگان قابل دریافت باشد. فهرست بازی‌های این فروشگاه دیجیتال در سال گذشته به ۹۱۷ بازی افزایش یافت. این رقم در سال ۲۰۲۰ معادل ۴۷۱ بازی و در سال ۲۰۱۹ معادل ۱۹۰ عنوان بود.

اپیک گیمز استور بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ضرر روی بازی‌های انحصاری داده است

بازیکنان کامپیوترهای شخصی در سال ۲۰۲۱ در مجموع حدود ۸۴۰ میلیون دلار خرج کرده‌اند که ۳۰۰ میلیون آن برای بازی‌های شخص‌ ثالث بوده است. این ارقام در سال‌ ۲۰۲۰ به ترتیب ۷۰۰ و ۲۶۵ میلیون دلار بوده است. همچنین کاربران در سال گذشته در مجموع ۶.۲ میلیارد ساعت را در بازی‌ها سپری کردند، این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ این زمان بازی به ترتیب ۵.۷ و ۳.۳۵ میلیارد ساعت بوده است.

منبع: VGC

نوشته تعداد کاربران اپیک گیمز استور به ۲۰۰ میلیون عدد رسیده است اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala