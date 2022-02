سالگرد ۲۵ سالگی فاینال فانتزی ۷؛ منتظر نمایش بخش دوم بازسازی باشید

علاوه بر ۲۵ سالگی فاینال فانتزی ۷، سال ۲۰۲۲ میلادی در واقع سالگرد ۳۵ سالگی سری بازی فاینال فانتزی هم به حساب می‌آید.

یوشینوری کیتاسه، کارگردان فاینال فانتزی ۷ و تهیه‌کننده‌ی پروژه‌ی بازسازی این اثر، در صحبت‌های خود به مناسبت سالگرد بازی گفت: «فاینال فانتزی ۷ با عناوینی مانند Final Fantasy 7 Remake و Final Fantasy 7 The First Soldier بار دیگر به‌عنوان جدیدترین بازی‌های این اثر دوباره در نسل حاضر ظهور پیدا کرده است و علاوه بر این‌ها، شما می‌توانید در آینده شاهد توسعه‌ی آثار جدید هیجان‌انگیزتری مرتبط با این اثر باشید.»

همچنین تتسویا نومورا، طراح شخصیت‌های فاینال فانتزی ۷ و کارگردان نسخه‌ی بازسازی این اثر، بیان کرد: «در آینده و پس از پروژه‌ی فاینال فانتزی ۷، حتی پروژه‌های بیشتری را از این عنوان خواهیم دید. تیم توسعه‌دهنده‌ی این اثر بیست و پنجمین سالگرد فاینال فانتزی ۷ را به‌عنوان نقطه‌ای خاص در سفر و ماجراجویی خود با این بازی می‌بیند و به مسیر خود برای پیشرفت‌های بزرگ‌تر ادامه می‌دهد. بنابراین لطفاً همچنان از ما حمایت کنید.»

پس از اینکه بخش اول بازسازی فاینال فانتزی ۷ در سال ۲۰۲۰ معرفی شد و توانست بازخوردهای فوق‌العاده‌ای را کسب کند، اکنون بازی فاینال فانتزی ۷ اولین سرباز (Final Fantasy 7 The First Soldier) هم روی گوشی‌های موبایل در دسترس است. همچنین قرار است اثری با نام Final Fantasy 7 Ever Crisis هم در سال جاری برای گوشی‌های موبایل عرضه شود. بازی Final Fantasy 7 Ever Crisis قصد دارد بازسازی فاینال فانتزی اصلی را به جهان گوشی‌های موبایل بیاورد.

با این حال، اگر از صحبت‌های کیتاسه و نومورا بسیار خوشحال نشدید و فکر می‌کنید پروژه‌های آتی مرتبط با فاینال فانتزی ۷ فاصله‌ی زیادی تا معرفی یا عرضه دارند، باید خبر خوبی را به شما بدهیم. یوشینوری کیتاسه در بخشی از صحبت‌های خود علی‌رغم اینکه اشاره کرد آن‌ها به‌سختی روی آوردن بازی Final Fantasy 7 Ever Crisis به گوشی‌های همراه کار می‌کنند، بیان کرد که اگر برنامه‌های آن‌ها درست پیش برود و مشکلی پیش نیاید، احتمالاً بخش دوم بازسازی فاینال فانتزی ۷ در سال ۲۰۲۲ معرفی و اطلاعاتی از آن بیان خواهد شد.

او در رابطه با انتشار اطلاعات جدید بخش دوم بازسازی فاینال فانتزی ۷ در سال جاری گفت: «بله، ما به‌تازگی بیست و پنجمین سالگرد فاینال فانتزی ۷ را شروع کرده‌ایم، بنابراین می‌خواهیم جشن بگیریم و طرفداران را هیجان‌زده کنیم، بنابراین در ۱۲ ماه آینده می‌خواهیم برخی از این اطلاعات را به اشتراک بگذاریم. منتظر اطلاعات بیشتر باشید!»

فاینال فانتزی ۷ و بر چرایی ارزش آن؛ به مناسبت سالگرد ۲۵ سالگی بازی

همچنین اسکوئر انیکس به مناسبت ۲۵ سالگی این اثر، لوگوی جدید و زیبایی را منتشر کرده که شخصیت‌های کلاود، سفیروث و زَک در آن‌ها دیده می‌شوند.

