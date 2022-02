بازی جنگ ستارگان: ۱۳۱۳ ابتدا در سال ۲۰۱۲ با یک تریلر فوق‌العاده معرفی شد و بازیکنان را به مرکز کهکشان یعنی شهر (سیاره‌ی) کوروسانت (Coruscant) برد. یک سال بعد، پس از اینکه دیزنی فرنچایز جنگ ستارگان را تصاحب کرد و تمام پروژه‌های در حال انجام را متوقف کرد، این پروژه رسماً به پایان راه خود رسید. مکان بازی – سطح ۱۳۱۳ – درنهایت به چندین قسمت از انیمیشن جنگ ستارگان: جنگ‌های کلون‌ راه یافت.

جالب اینجاست که ظاهراً بوبا فت هرگز قرار نبود شخصیت اصلی بازی باشد. همان‌طور که جیسون شرایر، نویسنده‌ی کتاب «خون، عرق و پیکسل» (Blood, Sweat, and Pixels) در کتابش اشاره می‌کند، توسط جورج لوکاس خالق جنگ ستارگان به مدیریت لوکاس‌آرتس دستور داده شد که قهرمان اصلی بازی را با نسخه‌ای از دوران پیش از امپراتوری فِت جایگزین کنند. این موضوع وقتی اتفاق افتاد که توسعه‌ی بازی تا حدی پیش رفته بود و لوکاس آرتس بازیگر ویلسون بِتِل را انتخاب، پس‌زمینه‌ای را برای شخصیت او ایجاد و زمان قابل‌توجهی را برای پیشرفت فنی او صرف کرده بود.

در جریان تجدید ساختار لوکاس‌فیلم، لوکاس‌آرتس در سال ۲۰۱۳ بسته شد و مجوز ساخت بازی‌های جنگ ستارگان به الکترونیک آرتس رسید. در اثر این امر هم شاهد نتایج مثبت و هم نتایج منفی بودیم. متأسفانه نتوانستیم شاهد بازی جنگ ستارگان: ۱۳۱۳ باشیم که به نظر می‌رسید پتانسیل فوق‌العاده بالایی دارد اما از سوی دیگر آثار تحسین‌شده‌ای همچون جنگ ستارگان جدای: فالن اردر را از سوی ریسپاون دیدیم.

از آن زمان، دیزنی چشم‌انداز خود را برای بازی‌های ویدیویی جنگ ستارگان گسترش داد. استودیو دایس قرار نیست بتلفرانت ۳ را خلق کند اما الکترونیک آرتس تأیید کرده است که دنباله‌ی جنگ ستارگان جدای فالن اردر در کنار یک شوتر اول‌شخص از تیم سازنده‌ی Medal of Honor: Above and Beyond و یک بازی استراتژی توسط ریسپاون در کنار استودیوی جدید بیت ری‌اکتور در حال ساخت است. توسعه‌ی هر سه بازی قرار است با هدایت استودیو ریسپاون انجام شود.

علاوه بر الکترونیک آرتس، استودیوهای دیگری هم در حال توسعه‌ی بازی‌های مرتبط با جنگ ستارگان هستند. خالقان بازی هوی رین یعنی استودیو کوانتیک دریم در حال توسعه‌ی یک بازی جدید به نام Star Wars: Eclipse است. این در حالی است که یوبی‌سافت هم در حال توسعه‌ی یک بازی جهان‌-آزاد از جنگ ستارگان است که قرار است زیر نظر لوکاس‌فیلم گیمز ساخته شود.

