یوبسافت: "تعداد بازیکنان بتا عنوان The Crew 2 و Skull and Bones رکوردی جدید است"

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamesblot، امروز صبح نشست خبری Ubisoft برای ارایه گزارش مالی سه ماهه نخست سال مالی، با حضور مدیر‌اجرایی این شرکت "ایو گیلموت" و مدیر‌مالی آن آقای "آلن مارتینز" انجام شد و در مورد عناوینی همچون The Crew 2, Skull And Bones و بازی Far Cry 5 صحبت کردند.

آقای گیلموت خاطر نشان کرد که تعداد بازیکنان بتا عنوان The Crew 2 مانند سایر عناوین این شرکت در حد رکورد بوده است و آن را "بسیار امیدوارکننده" خواند. آقای مارتینز نیز این نکته را اضافه کرد که این بازی از جهاتی با عنوان Steep قابل قیاس است و طبق پیش‌بینی انتظار داریم که بازیکنان نسخه قبلی این عنوان، سریعا این بازی را تهیه کنند.

عنوان Skull And Bones یک بازی چند نفره-محور است و داستان آن پیرامون جنگ دریایی و دزدان دریایی است و در E3 امسال معرفی شده بود. آقای گیلموت به این عنوان نیز اشاره کرد و گفت بازخورد "بسیار مثبتی" از بازیکنانی که بازی را E3 تجربه کرده‌اند، دریافت کرده است. تعداد بازیکنان ثبت شده برای مرحله اول بتا این بازی در حد رکورد بوده است، آنهم با وجودی که این بازی، یک عنوان کاملا جدید (IP) بوده است.

در پایان این کنفرانس آقای مارتینز اعلام کرد که عنوان Far Cry 5 می‌تواند دومین عنوان بزرگ سال مالی جاری Ubisoft باشد و در کنار عنوان Assassin’s Creed Origins جای بگیرد. وی گفت که این عنوان "به وضوح پتانسیل بیشتری" نسبت به عنوان Far Cry Primal دارد و می‌تواند به موفقیت‌های عنوانی مانند Ghost Recon Wildlands دست یابد. اگر بیشتر از انتظارمان ظاهر شود می‌تواند با عناوین Far Cry 4 و Far Cry 3 مقایسه شود.

لازم به ذکر است که فروش عنوان Far Cry 3 تا به امروز حدود 6 میلیون نسخه و عنوان Far Cry 4 حدود 4 میلیون نسخه بوده است. در مقابل عنوان Ghost Recon Wildlnads فروشی معادل 2 میلیون نسخه داشته است.

