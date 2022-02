کمیک بوک جدید بلادبورن در راه است

زمانی که شکارچیان جدید برای مبارزه با بیماری همه‌گیر غیرعادی و بی‌رحمی که یارنام را فرا گرفته، وارد خیابان‌های آن می‌شوند، از چشم شهروندان وارد شهر شوید. در سیاهی شب، خانواده‌ها و ایمان افراد امتحان خواهد شد.

این کمیک بوک رایگان اولین قسمت از سری جدید و محدود بلادبورن محسوب می‌شود. مجموعه‌ای که داستان آن توسط کالن بان، نویسنده‌ی تحسین‌شده‌ی داستان‌های ترسناک، نوشته شده است و پیوتر کوالسکی و برد سیمپسون طراحان آن هستند. توضیحات رسمی تایتان کمیکس به ما اطلاعات چندانی در مورد آن نمی‌دهد اما اشاره به آن خالی از لطف نیست.



در ادامه می‌توانید تصویر منتشر شده از جلد این کمیک بوک را مشاهده کنید.

این سری جدید، مجموعه‌ی چهار جلدی بلادبورن را دنبال می‌کند که توسط تایتان کمیکس با نام‌های A Song of Crows، The Death of Sleep، The Healing Thirst و The Veil Torn Asunder گردآوری شده است. این کمپانی همچنین به تازگی بسته‌‌ای از ۳ سری اول منتشر شده از این بازی را معرفی کرده است. در توضیحات این بسته آمده است:

اسرار وحشتناک Old Yharnam را در این بسته‌ی لوکس از کمیک بوک‌های بازی بلادبورن اثر هیدتاکا میازاکی، کشف کنید! در این جعبه همچنین کارت‌هایی هنری خواهید یافت که شامل جلد کتاب‌ها می‌شوند.

در یک شهر باستانی که توسط یک بیماری همه‌گیر گرفتار شده؛ جایی که جانوران وحشتناک سایه‌ها را زیر پا می‌گذارند و خیابان‌ها با خون لعنت‌شدگان خیس می‌شوند، یک شکارچی بی‌نام در جستجوی Paleblood دست به ماموریت خطرناکی می‌زند. این تنها راه رهایی او از شب‌های بی‌پایان شکار است.

بلادبورن یک بازی اکشن و نقش‌آفرینی است که توسط استودیوی فرام سافتور توسعه یافته و به صورت انحصاری در سال ۲۰۱۵ برای پلی‌استیشن ۴ منتشر شده است. این اثر داستان یک شکارچی گرفتار در شهر فرسوده‌ی یارنام را دنبال می‌کند. ساکنان این شهر به یک بیماری عجیب مبتلا هستند و بازیکن در تلاش برای یافتن منبع آن، اسرار شهر را در حین مبارزه با موجودات شرور کشف می‌کند.

بدون شک از خبر عرضه‌ی کمیک بوکی جدید و رایگان با اقتباس از این بازی استقبال می‌شود زیرا شایعاتی از نسخه‌ی دوم این سری به گوش می‌رسد و از طرفی جدیدترین بازی استودیوی سازنده‌ی آن یعنی الدن رینگ در نزدیکی زمان انتشار قرار دارد.

