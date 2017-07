استودیوی سازنده دو سری The Wolf Among Us و Tales of the Borderlands اعلام کرده است که این دو فرنچایز داستان‌محور محبوب، به این زودی‌ها شاهد یک دنباله نخواهند بود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از PC Gamer مدیر بخش ارتباطات استودیو Telltale Games یعنی شخص "جاب استافر" در توییتر خود تمامی شایعاتی که در رابطه با نسخه جدید این دو سری منتشر شده بودند را رد کرده است. وی همچنین اعلام کرده است که ایده انتشار یک دنباله برای این دو سری خیلی سریع از ذهن سازندگان بیرون رفته و حداقل تا مدتی طولانی شاهد این اتفاق نخواهیم بود. این به این معناست که هرگونه حفره‌های داستانی در دو سری وجود داشت، هر سوالی که در پایان اپیزود‌های آخر این بازی‌ها برای‌مان به وجود آمده بود بی پاسخ خواهد ماند.

استافر در این‌باره می‌گوید: "بار ها از ما درباره پایان‌بندی اپیزود آخر The Wolf Among Us سوال شده است، باید بگویم با وجود این‌که ما یک جواب بسیار قاطعانه برای سوالاتی که در پایان آن بازی به وجود آمده بود داریم، اما سازندگان تصمیم گرفته‌اند که این موضوع یک راز باقی بماند و هر شخص برداشت خود را از آن داشته باشد."

در رابطه با Tales of the Borderlands استافر این‌گونه می‌گوید: " با این‌که در TellTale هیچ نقشه‌ای برای پیش بردن این سری در حال حاضر وجود ندارد، ما می‌دانیم که دوستان‌مان در Gearbox و 2K به سختی در حال کار بر روی جهان Borderlands هستند." با توجه به این سخنان، این‌گونه به‌ نظرر می‌رسد که TellTale تا پس از انتشار یک Borderlands دیگر از سمت Gearbox نسخه‌ای جدید را نخواهدد ساخت.

نظر شما چیست؟ آیا شما نیز همچون بسیاری دیگر در انتظار نسخه‌ای جدید از این دو سری بودید؟

منبع متن: pardisgame