Batman: The Enemy Within، فصل نهایی The Walking Dead و سری دوم The Wolf Among Us معرفی شدند

درحالی که روز گذشته طی خبری اعلام شد که خبری از نسخه جدید The Wolf Among Us نیست، اما لحظاتی قبل شاهد یک خبر بزرگ مبنی بر ادامه‌ی سه سری بازی مهم شرکت Telltale بودیم.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGAMING، استودیوی Telltale Games در کنار DC Entertainment و Warner Bros، روز جاری از Batman: The Enemy Within – The Telltale Series که به‌صورت 5 اپیزود جداگانه منتشر می‌شود، رونمایی کردند. ایپزود اول بازی به نام "The Enigma" در 8 اوت (سه‌شنبه 17 مرداد) برای دانلود در دسترس قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این، Telltale Games از فصل دوم The Wolf Among Us: A Telltale Games Series هم رونمایی کرد که نسخه قبلی آن براساس سری کمیک‌های "Fables" از بیل ویلینگام ساخته شده بود و مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. فصل دوم در سال 2018 منتشر می‌شود.

فصل جدید آن دارای طرح داستانی جدید برای بازگشت بازیگران شخصیت‌های خود خواهد بود که آدام هرینگتون در نقش Bigby Wolf و ارین یوت هم نقش Snow White را بر عهده دارند.

در آخر هم از فصل نهایی The Walking Dead: The Telltale Series رونمایی شد. فصل چهارم این سری بازیکنان را در نقش Clementine قرار می‌دهد و آن‌ها را قادر به کنترل این شخصیت پرطرفدار می‌سازد.

در ویدیوی زیر می‌توانید صحبت‌های سازندگان و تریلرهای مربوط به هر سه عنوان را مشاهده کنید:

دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD

منبع متن: pardisgame