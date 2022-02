تیم ما بسیار از این آمار شگفت زده است. اینکه ببینیم چه تعداد از افراد از بازی ما لذت برده‌اند.

با این آمار، بازی It Takes Two موفق‌ترین عنوان شرکت هیزلایت است. این بازی حتی از عنوان A Way Out نیز بیشتر فروش کرده است. A Way Out حدود ۳.۵ میلیون نسخه فروش داشت. این میزان فروش با توجه به اینکه هر دو بازی به حالت کوآپ هستند بسیار ستودنی است.

بازی It Takes Two یکی از عناوین به شدت دوست داشتنی سال ۲۰۲۱ بود. این بازی توانست جایزه بهترین بازی سال را هم دریافت کند. حالت کوآپ و چالش‌های جالب بازی It Takes Two باعث شد تا بتواند طرفداران بسیاری را جذب کند. از طرفی پلتفرمینگ به شدت قوی و لذت تجربه آن با یک دوست باعث می‌شود تا تجربه بازی It Takes Two بسیار خاص باشد.

هیزلایت با دو عنوان It Takes Two و A Way Out اثبات کرد که در زمینه ساخت بازی‌های کوآپ تخصص دارد. به نوعی A Way Out شروع کار بود و It Takes Two آن را کامل کرد. نکته جالب این است که این بازی توانست امتیازات بسیار خوبی بدست بیاورد. معمولاً بازی‌های کوآپ به گونه‌ای نیستند که توجه منتقدان را به خود جلب کنند اما این مورد دقیقاً خلاف حرف ما را اثبات کرد.

چندی پیش نیز شایعاتی در مورد ساخت یک سریال را فیلم از بازی It Takes Two منتشر شد. با توجه به داستان این بازی احتمال ساخت چنین چیزی از آن ممکن است. با اینحال امیدواریم که فیلم یا سریال ساخته شده کیفیت خوبی داشته و باعث نشود افراد نسبت به بازی It Takes Two بی اعتماد شوند. در ضمن باید گفت که بازی It Takes Two در EA Play موجود بوده و دارندگان Gamepass Ultimate می‌توانند به صورت رایگان آن را دریافت کنند.

