بازی Fire Emblem Warriors: Three Hopes برای نینتندو سوییچ معرفی شد

Fire Emblem Warriors: Three Hopes جدیدترین بازی از سری آثار فایر امبلم است که برای نینتندو سوییچ معرفی شده است. با این حال، در عوض آنکه نبردهای بازی تاکتیک‌ محور و بر این اساس بنا شده باشند، بازیکنان در نبردهای اکشن سوم شخصی در میدان‌های نبرد پر از دشمن حضور دارند و باید خیل از عظیم دشمنان را شکست دهند. این بازی قرار است در تاریخ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۲) به‌صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر شود.

همچون پرسونا ۵ استرایکرز (Persona 5 Strikers)، Hyrule Warriors یا حتی Fire Emblem Warriors، این اثر یک بازی Musou است. بازیکنان در نقش شخصیت‌های معروف این سری یعنی Byleth، Edelgard، Dimitri، Claude و دیگر شخصیت‌های Fire Emblem: Three Houses نقش‌آفرینی خواهند کرد و با سلاح‌های خود به نبرد با هزاران دشمن و اتمام مأموریت‌ها خواهند پرداخت. این تریلر همچنین یک نقشه جهانی جدید را به نمایش می‌گذارد که در آن بازیکنان می‌توانند حرکات خود را برنامه‌ریزی کنند و مأموریت‌‌های جدید را انجام دهند.

طبق گفته‌ی نینتندو، Fire Emblem Warriors: Three Hopes دقیقاً در همان جهانی جریان دارد که بازی Fire Emblem: Three Houses جریان داشت اما داستانی کاملاً متفاوت را برای بازیکنان روایت خواهد کرد.

Fire Emblem: Three Houses در سال ۲۰۱۹ بر روی نینتندو سوییچ منتشر شد. این بازی که جانشین بازی محبوب Fire Emblem: Awakenings است، بازیکنان را در نقش یک استاد در آکادمی افسران، خانه سه خاندان اصلی قرار می‌دهد. آن‌ها با دانش‌آموزان خود پیوندی برقرار می‌کنند و آن‌ها را در میدان جنگ فرماندهی می‌کنند.

اولین بازی سری فایر امبلم یعنی بازی Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light فقط در کشور ژاپن برای کنسول فامیکام (یا همان NES) منتشر شد. آن بازی تا سال ۲۰۲۰ خارج از ژاپن عرضه نشده بود اما در آن سال یک نسخه‌ی بومی‌سازی و امروزی شده از آن به‌صورت محدود برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر شد.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی Fire Emblem: Three Hopes و تصاویر منتشر شده از آن را ببینید.

