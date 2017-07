مدیران یوبی‌سافت در مورد دستاوردها و انتظارات خود از عناوین Skull and Bones ،Crew 2 و Far Cry 5 سخن می‌گویند. درطول کنفرانس مالی سه‌ ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ یوبی‌سافت که در آن از سرمایه گذاران و تحلیلگران دعوت بعمل می‌آید، مدیرعامل و مدیر ارشد بخش مالی شرکت به ترتیب آقایان Yves Guillemot و Alain Martinez از انتظارات […]

درطول کنفرانس مالی سه‌ ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ یوبی‌سافت که در آن از سرمایه گذاران و تحلیلگران دعوت بعمل می‌آید، مدیرعامل و مدیر ارشد بخش مالی شرکت به ترتیب آقایان Yves Guillemot و Alain Martinez از انتظارات شرکت در مورد عناوین Skull and Bones ،Crew 2 و Far Cry 5 صحبت کردند.

در ابتدا آقای Guillemot اعلام کردند که ثبت‌نام در فاز بتای عنوان Crew 2، رکورد تمامی عناوین قبلی شرکت را شکسته است. و این نتیجه “بسیار امیدوار کننده” می‌باشد. سپس آقای Martinez اضافه نمود که یوبی‌سافت انتظار دارد عنوان Crew 2 در مقایسه با Steep محبوبیت بیشتری را کسب نماید. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، بازیکنان بسیاری از نسخه اول عنوان Crew رضایت داشته‌اند (Crew هم‌اکنون ۱۲ میلیون کاربر ثبت شده دارد)، که قاعدتا باید با عرضه نسخه جدید به سراغ آن بروند.

همچنین آقای Guillemot در مورد عنوان Skull and Bones صحبت نمود، و اظهار داشت که نمایش‌های این عنوان در مراسم E3 سال ۲۰۱۷ “نظرات مثبت بسیاری” را به خود معطوف کرده است. لازم بذکر است آمار ثبت‌نام اولین فاز بتای این عنوان نیز رکورد دار IPهای جدید در شرکت یوبی‌سافت بشمار می‌رود.

آقای Martinez نیز در ادامه به سراغ عنوان مورد انتظار Far Cry 5 رفتند، و اذعان کردند عنوان Far Cry 5 در کنار Assassin’s Creed: Origins از عناوین بزرگ یوبی‌سافت در سال ۲۰۱۷ می‌باشد. و اعلام کردند Far Cry 5 نسبت به نسخه پیشین خود (Far Cry Primal) که در سال گذشته عرضه شد، “پتانسیل بسیار بیشتری” برای دستیابی به موفقیت دارد. براساس گفته‌های وی موفقیت‌های Far Cry 5 احتمالا برابر یا حتی بیشتر از عنوان Ghost Recon: Wildlands خواهد بود. و در نهایت آقای Guillemot افزود که انتظارات یوبی‌سافت از Far Cry 5 همانند نسخه‌های سوم و چهارم آن است.

عنوان Far Cry 5 قرار است در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۸ (۸ اسفند ۱۳۹۶) برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شود.

عنوان Crew 2 قرار است در اوایل سال ۲۰۱۸ برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شود.

و همچنین عنوان Skull and Bones نیز برای انتشار در پاییز ۲۰۱۸ و پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در نظر گرفته شده است.

