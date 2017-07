مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پر فروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم. آمار فروش این هفته از تاریخ ۱۰ تا ۱۶ […]

آمار فروش این هفته از تاریخ ۱۰ تا ۱۶ ماه جولای را شامل می‌شود و قطعا می‌توانیم بگوییم که آمار این هفته، یکی از پر تنش ترین و فعال ترین آن‌ها را نشان می‌دهد. ابتدا از همه، عنوان مهمی در هفته گذشته در بازار ژاپن (و بازار جهانی) منتشر شد که همان طور که می‌دانید، بازسازی قسمت فاینال فانتزی ۱۲ با نام Final Fantasy XII: The Zodiac Age است. این بازی بازسازی شده که برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شده بود، توانست با اقتدار و با میزان فروش ۱۰۰, ۷۶۴ نسخه در صدر جدول فروش جای بگیرد. این در حالی است که بازی Hey! Pikmin نیز انتشار بسیار خوب و موفقی را تجربه کرده و با ۶۵, ۸۶۷ نسخه فروش برروی کنسول دستی ۳DS، رده دوم را با فاصله به خود اختصاص داده است. بازی Gundam Versus که در هفته گذشته منتشر شد و توانست هفته اول فوق‌العاده‌ای را سپری کند و همچنین با قدرت در صدر آمار دانلود های شبکه پلی‌استیشن ژاپن نیز قرار بگیرد، با افت فروشی چشمگیر و ناامید کننده همراه بوده و در هفته گذشته تنها ۱۵,۷۳۴ نسخه به فروش رسانده است (این بازی در هفته گذشته ۱۲۱,۴۴۴ نسخه فروخت). به بازی های جدید منتشر شده در هفته گذشته در بازار ژاپن که نگاه می‌کنیم، نکته جالبی به چشم می‌خورد؛ بیشتر بازی های جدید، برای کنسول‌های دستی ۳DS بوده و همه آن ها عناوین پرفروشی به حساب می‌آیند (حداقل در هفته اول انتشار). همین موضوع باعث شده تا این کنسول دستی با افزایش فروش فوق‌العاده ای به رده اول فهرست سخت افزار ها صعود کند. همه عناوین جدید منتشر شده در هفته گذشته شامل Final Fantasy XII: The Zodiac Age (رده نخست) و Hey! Pikmin (رده دوم) و Ever Oasis (رده چهارم) و ۱۰۰% Pascal Sensei Kanpeki Paint Bomber (رده ششم) و Hakoniwa Company (رده یازدهم) می‌شوند.

شما می‌توانید در زیر فهرست پرفروش ترین‌ نرم افزارهای هفته گذشته در ژاپن را مشاهده کنید. مانند همیشه لازم است اشاره کنیم که آماری که Media Create ارایه می‌کند، تنها فروش فیزیکی و خرده فروشی محصولات را بیان می‌کند و شامل فروش دیجیتالی بازی‌ها و کنسول‌ها نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان فروش کلی را به صورت دقیق ارایه کرد اما نمونه خوب و مفیدی در دسترس‌ ما قرار می‌گیرد.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age – PS4 — ۱۰۰, ۷۶۴/NEW Hey! Pikmin – ۳DS — ۶۵, ۸۶۷/NEW Gundam Versus – PS4 — ۱۵,۷۳۴/۱۳۷, ۱۷۸ Ever Oasis – ۳DS — ۱۴, ۳۲۵/NEW Mario Kart 8 Deluxe – Switch — ۱۱,۵۵۴/۵۷۵,۰۴۸ ۱۰۰% Pascal Sensei Kanpeki Paint Bomber – ۳DS — ۹, ۱۱۳/NEW ARMS – Switch — ۸,۶۴۲/۱۷۰, ۰۰۳ The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch — ۷,۰۱۵/۵۳۷, ۰۲۷ Super Bomberman R – Switch — ۵,۲۰۰/۹۷, ۱۲۳ Pokémon Sun & Moon – ۳DS — ۴,۹۳۸/۳,۲۸۹,۸۲۶ Hakoniwa Company – PS4 — ۴,۵۸۶/NEW Monster Hunter XX – ۳DS — ۴,۰۴۵/۱,۵۴۳,۰۳۸ Grand Theft Auto V – PS4 — ۳,۲۵۱/۳۶۴, ۰۵۲ Animal Crossing New Leaf – Welcome amiibo – ۳DS — ۳, ۲۰۱/۲۰۱, ۸۹۷ Minecraft: PlayStation Vita Edition – PS Vita — ۳, ۱۶۹/۱,۱۷۶,۹۵۲ Omega Labyrinth Z – PS4 — ۳,۰۶۲/۱۲,۳۸۱ Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X – ۳DS — ۲,۴۵۸/۱۷۷, ۹۴۹ Radiant Historia: Perfect Chronology – ۳DS — ۲,۴۳۳/۳۲, ۳۷۷ Call of Duty: Black Ops III Game of the Year Edition – PS4 — ۲,۴۱۷/۸,۹۴۷ Super Mario Maker for Nintendo 3DS – ۳DS — ۲,۳۹۲/۱,۰۶۲,۰۵۷

همچنین می‌توانید در زیر، فهرست پرفروش ترین سخت افزارها را در هفته گذشته در ژاپن مشاهده کنید:

New 2DS XL: 43, 315 Switch: 31, 906 PS4: 28,569 New 3 DS XL: 12, 101 PS4 Pro: 7, 649 PS Vita: 4,655 ۲DS: 1,901 New 3DS: 1,242 Xbox One: 200 Wii U: 146 PS3: 129

بازار سخت افزار در هفته گذشته در بازار ژاپن فوق‌العاده هیجان انگیز دنبال شد. به لطف عرضه کنسول جدید نینتندو با نام New Nintendo 2DS XL و همچنین انتشار چند عنوان پر فروش، خانواده ۳DS، پادشاه بی چون و چرای سخت افزار در ژاپن به حساب می‌آید. کنسول New 2DS XL در هفته گذشته ۴۳,۳۱۵ واحد فروخت تا به راحتی نینتندو سوییچ و خانواده پلی‌استیشن را پشت سر بگذارد. از این کنسول که بگذریم، مشاهده می‌کنیم که هم کنسول نینتندو سوییچ و هم کنسول‌ پلی‌استیشن ۴ با افزایش فروش خوبی همراه بوده اند و اختلاف بین آن‌ها تنها به حدود ۳ هزار واحد رسیده است. قطعا بازی Final Fantasy XII: The Zodiac Age عامل اصلی افزایش فروش پلی‌استیشن ۴ بوده است. وضعیت در بازار ژاپن جالب شده و پیش‌بینی ناپذیری آن بر این جذابیت می‌افزاید. باید منتظر بمانیم و ببینیم که New 2DS XL به فروش فوق‌العاده خود ادامه می‌دهد یا باز هم شاهد صدر نشینی سوییچ خواهیم بود؟ حتی احتمال خیزش پلی‌استیشن ۴ به صدر جدول نیز به خوبی حس می‌شود.

منبع متن: gamefa