یوبیسافت از تاخیر بازی Red Dead Redemption 2 خوشحال است

بسیاری از طرفداران از تاخیر Red Dead Redemption 2 ناراحت شدند اما یوبیسافت طور دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.

شرکت راک‌استار همواره با عناوین خود سلطان جدول‌های فروش بازی‌ها می‌شود. به‌طوری که آخرین عنوان ساخته شده به دست این شرکت، یعنی GTA V همچنان جزو ده بازی پرفروش‌ هر هفته است. حال در طی گزارش مالی اخیر شرکت یوبیسافت مدیر بخش مالی شرکت، آقای مارتینز به این نکته اشاره داشت که تاخیر وارد شده بر بازی Red Dead Redemption 2 باعث می‌شود عناوین شرکت یوبیسافت فروش به مراتب بالاتری را تجربه نمایند. درطول کنفرانس مالی سه‌ ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ یوبی‌سافت که در آن از سرمایه گذاران و تحلیلگران دعوت بعمل می‌آید، مارتینز چنین گفت:

بدون شک تاخیر Red Dead Redemption جدید برای عملکرد مالی عناوین ما مثبت واقع می‌شود. با نبود این بازی بسیاری از عناوین ما که در طول تاریخ پیشین عرضه بازی، منتشر می‌شوند فروش بیشتری را تجربه خواهند کرد.

طبق گفته یوبیسافت آن‌ها قرار است فروشی بیشتر را با عرضه Mario + Rabbids: Kingdom Battle درکنار محتوای الحاقی فصل سوم For Honor و بروزرسان تازه Rainbow Six Siege در سه ماهه سوم کسب نمایند. دو بازی Assassin’s Creed: Origins و South Park: The Fractured But Whole نیز در اواخر امسال عرضه خواهند شد. در ادامه مارتینز به این نکته اشاره داشت که هنوز زود است که شرکت از تاثیر نبود Red Dead Redemption 2 استفاده کند و باید با دقت استراتژی خود را بچیند. سال گذشته نیز رئیس شرکت تیک-تو به این نکته اشاره داشت که تاریخ عرضه بازی Red Dead Redemption 2 مهم نیست چراکه بازی‌باز به‌دنبال تجربه قوی است تا یک زمان عرضه مناسب.

Red Dead Redemption 2 قرار است در سال ۲۰۱۸ برای کنسول‌های نسل هشتمی ایکس‌باکس وان و پلی استیشن ۴ عرضه گردد.

در دیگر اخبار مرتبط با یوبیسافت مدیرعامل و مدیر ارشد بخش مالی شرکت به ترتیب آقایان Yves Guillemot و Alain Martinez از انتظارات شرکت در مورد عناوین Skull and Bones ،Crew 2 و Far Cry 5 صحبت کردند. ثبت‌نام در فاز بتای عنوان Crew 2، رکورد تمامی عناوین قبلی شرکت را شکسته و نمایش‌های Skull and Bones در مراسم E3 سال ۲۰۱۷ “نظرات مثبت بسیاری” را به خود معطوف کرده است و آمار ثبت‌نام اولین فاز بتای این عنوان نیز رکورد دار IPهای جدید در شرکت یوبی‌سافت بشمار می‌رود. همچنین در نبود هیچ‌گونه عنوان بزرگ در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۱۷، عنوان Ghost Recon: Wildlands به عنوان پرفروش‌ترین بازی سال، شناخته می‌شود. یوبی‌سافت بیان کرده است که اگر مجموع فروش نسخه‌های فیزیکی و دیجیتالی این بازی در آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا و ژاپن را درنظر بگیریم، به این نکته خواهیم رسید که جدیدترین عنوان از سری Wildlands، تا به اینجا، پرفروش‌ترین بازی سال بوده است.

منبع متن: gamefa