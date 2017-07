استودیوی VooFoo که اخیرا بازی Mantis Burn Racing را عرضه کرده‌اند از تجربیات خود با دو کنسول میان نسلی شرکت سونی و مایکروسافت می‌گویند. در مصاحبه اخیری که این استودیو داشته است آن‌ها از آینده سری Mantis Burn Racing و بازی‌های بعدی خود گفتند. Mantis Burn Racing به‌صورت ۴K و فریم‌ریت ۶۰ برروی کنسول پلی استیشن ۴ پرو […]

استودیوی VooFoo که اخیرا بازی Mantis Burn Racing را عرضه کرده‌اند از تجربیات خود با دو کنسول میان نسلی شرکت سونی و مایکروسافت می‌گویند.

در مصاحبه اخیری که این استودیو داشته است آن‌ها از آینده سری Mantis Burn Racing و بازی‌های بعدی خود گفتند. Mantis Burn Racing به‌صورت ۴K و فریم‌ریت ۶۰ برروی کنسول پلی استیشن ۴ پرو اجرا می‌شود. حال این سوال پیش می‌آید که چه اتفاقی نسخه ایکس‌باکس وان ایکس میوفتد؟ حال استودیو به این سوال پاسخ می‌دهد.

کیت توسعه دهنده وان ایکس بسیار جالب است. این کنسول به‌طور قابل ملاحظه‌ای از پلی استیشن ۴ پرو قدرتمندتر است اما قیمت بالاتری نسبت به پرو دارد که می‌تواند به ضعفش باشد. باید دید که مصرف کنندگان چطور با این قیمت برخورد می‌کنند اما این وان ایکس حقیقتا قدرتمندترین کنسول موجود است. مایکروسافت توجه بسیار زیادی هم به کیت توسعه‌دهندگان داشته است و شما می‌توانید ظرافت و قدرت را در آن مشاهده کنید، با اینکار توسعه بازی برای وان ایکس حقیقتا راحت و ساده است. ما برروی پلی استیشن ۴ پرو مجبور شدیم چندین ویژگی مختلف را کنار بگذاریمو همانند جزئیات افکت‌ها و دقت پایین‌تر سایه‌ها. در ایکس‌باکس وان ایکس ما کاملا برعکس آن را انجام می‌دهیم یعنی نه‌تنها ویژگی‌ها در داخل آن قرار می‌دهیم بلکه می‌توانیم جزئیات به مراتب بیشتری را هم باقی بگذاریم. ما هم‌اکنون نیز دو پروفایل برای رایانه‌های شخصی درنظر گرفته بودیم که حالا به راحتی قابل انتقال برروی کنسول‌ها است. همچنین برروی ایکس‌باکس وان ایکس ما anti-aliasing قرار داده‌ایم و بازی با رزولوشن ۴K اجرا می‌شود. ما نتوانستیم anti-aliasing را برروی پلی استیشن ۴ پرو قرار دهیم اما خوشحالیم که وان ایکس توانایی اجرای آن را دارد. anti-aliasing کمک به‌سزایی به شفافیت و کیفیت بهتر تصاویر می‌کند. ما هنوز به‌صورت کامل ویژگی‌های وان ایکس را ندیده‌ایم و ممکن است بتوانیم چیزهای بسیاری بیشتری برروی این نسخه قرار دهیم اما ما نمی‌خواهیم قول چیز خاصی را دهیم.

استودیوی VooFoo تنها شرکتی نیست که به تحسین کنسول مایکروسافت رو آورده است. آقای Adolfo Aguirre، یکی از اعضای استودیو Lienzo است نیز پیش‌تر اعلام داشته که ایکس‌باکس وان ایکس یک هیولا بوده و در بین کنسول‌ها، یک دستگاه بسیار قدرت‌مند است و می‌تواند ‌هم‌ردیف بهترین رایانه‌های شخصی قرار بگیرد.

در دیگر اخیار مرتبط با ایکس‌باکس وان ایکس به تازگی، مایکل پکتر (Michael Pachter)، تحلیلگر شهیر این صنعت، از قیمت در نظر گرفته شده برای این سخت‌افزار انتقاد کرده است. مایکل پکتر در مصاحبه‌ی جدیدش با وب‌سایت گیمینگ‌بولت در خصوص قیمت ۵۰۰ دلاری ایکس‌باکس وان ایکس صحبت کرده است و ابراز داشته که اتخاذ این قیمت، استراتژی اشتباهی از سوی شرکت مایکروسافت است و در دراز مدت باعث از چشم افتادن این سخت‌افزار قدرتمند خواهد شد. همچنین دو عنوان در دست ساخت شرکت Bethesda با نام‌های The Evil Within 2 و Wolfenstein II: The New Colossus از کیفیت ۴K Ultra HD برروی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس، پشتیبانی خواهند کرد.

ایکس باکس وان ایکس جدیدترین عضو خانواده‌ی ایکس باکس وان است که در طی کنفرانس E3 2017 از آن رونمایی شد. این کنسول که با نام قبلی خود یعنی Project Scorpio نیز شناخته می‌شد، دارای ۶ ترافلاپس قدرت پردازش و پشتیبانی از رزولوشن ۴K است. این کنسول به گفته‌ی شرکت مایکروسافت “قوی ترین کنسول ساخته شده در تاریخ” است که به عنوان کوچک ترین کنسول مایکروسافت ۴۹۹ دلار قیمت گذاری شده است. ایکس باکس وان ایکس در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۱۷ (۱۶ آبان ۱۳۹۶) عرضه خواهد شد. می‌توانید تریلر رونمایی آن را در اینجا مشاهده کنید.

