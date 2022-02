علاوه‌بر موارد گرفته شده، این به‌روزرسانی نسخه‌ی نسل نهمی بازی را در خود جای داده است که به آن اجازه می‌دهد از قدرت اضافی سخت‌افزارهای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری استفاده کند. گفتنی است که کسانی که از کنسول‌های نسل نهمی بهره‌مند هستند، می‌توانند به نسخه‌ی آزمایشی بازی به صورت رایگان تا ۳۰ روز آینده دسترسی داشته باشند و ۵ ساعت ابتدایی بازی را تجربه کنند.

در زیر می‌توانید لیست کامل تغییراتی که این به‌روزرسانی ایجاد می‌کند را مشاهده کنید.

تغییرات بازی روی کنسول‌های نسل نهم

بهبود نور و سایه‌ها با ری تریسینگ

تروفی‌های کاربران در نسخه‌های ایکس‌باکس به نسخه‌ی نسل نهمی بازی منتقل خواهند شد اما در پلی‌استیشن امکان‌پذیر نخواهد بود.

حالت‌های گرافیکی مختلف: روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس دو حالت پرفورمنس و ری تریسینگ موجود است. در حالت پرفورمنس بازی نرخ فریم ۶۰ و رزلوشن ۴k پویا اجرا می‌شود. در حالت ری تریسینگ، نرخ فریم به ۳۰ کاهش پیدا می‌کند و همچنان رزولوشن ۴k خواهد بود تنها با این تفاوت که سایه‌ها و بازتاب‌ها از کیفیت بالاتری برخوردار هستند. از طرفی کنسول ایکس‌باکس سری اس بازی را با رزلوشن ۱۴۴۰p پویا و نرخ فریم ۳۰ اجرا می‌کند.

قابلیت HDR بهبودیافته

بهبود جلوه‌های بصری مختلف

اضافه شدن کارت‌های فعالیت (Activity Cards) برای پلی‌استیشن ۵

پشتیبانی از صدای اسپانیایی در قاره‌ی آمریکا



پشتیبانی از فناوری صدای سه‌بعدی پلی‌استیشن ۵

قابلیت‌های دوال‌سنس: ویژگی بازخورد لمسی اکنون بر اساس فعالیت‌های درون بازی سفارشی شده است. بلندگوی داخلی کنترلر برای تماس‌ها، پیام‌های متنی و هر چیزی که در سر شخصیت وی اتفاق می‌افتد، استفاده خواهد شد.

آپارتمان‌ها:

بعضی آپارتمان‌ها را می‌توان زمانی که در نایت سیتی به آن‌ها برخورد می‌کنید یا از طریق وب‌سایت EZEstates از طریق رایانه‌ی وی در آپارتمانش با یک بار هزینه اجاره کرد. این آپارتمان‌ها پس از تکمیل ماموریت Playing for Time در دسترس قرار می‌گیرند. اجاره‌ی همه‌ی آن‌ها به طور همزمان نیز امکان پذیر است. در ادامه می‌توانید مکان آپارتمان‌های موجود آمده است.



منطقه‌ی شمال، واتسون (۵۰۰۰ یورو)

شهرک ژاپن، وستبروک (۱۵۰۰۰ یورو)

گلن، هیوود (۴۰۰۰۰ یورو)

کورپو پلازا، مرکز شهر (۵۵۰۰۰ یورو)

علاوه بر این، اکنون می‌توانید با استفاده از وبسایت EZEstates با قیمت ۱۰۰۰۰ دلار، آپارتمان اولیه‌ی وی را در Megabuilding H10 شخصی‌سازی کنید. گفتنی است که برخی از فعل و انفعالات بازیکن در آپارتمان‌ها باعث ایجاد بهبودهای موقت می‌شود که در ادامه می‌توانید می‌توانید مشاهده کنید.

اگر دوش بگیرید، وضعیت Refreshed را برای یک ساعت خواهید داشت. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد تا نوار سلامتی خود را در طول مبارزه بازسازی کنید.

اگر به خواب بروید، سلامتی شما کاملا بازسازی می‌شود و وضعیت Rested را برای یک ساعت خواهید داشت که به شما ۲۰ درصد امتیاز مهارت بیشتری خواهد داد.



با دم کردن قهوه و استفاده، وضعیت Energized را برای یک ساعت دریافت خواهید کرد که به مقدار استقامت یا استامینای شما ۲۵ درصد می‌افزاید و بازیابی آن را ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

شخصی‌سازی ظاهر

با به‌روزرسانی جدید بازی اکنون می‌توانید هنگام استفاده از آینه در هر یک از آپارتمان‌ها و خانه‌های امن خود، برخی از ویژگی‌های ظاهری آواتار مانند مو، آرایش، پیرسینگ و غیره را تغییر دهید. این ویژگی رایگان است و شما می‌توانید آن را هر چند وقت یکبار که دوست دارید انجام دهید. شخصی‌سازی کاراکترها همچنین شامل گزینه‌های بیشتر آرایش و رنگ‌ مو‌های متنوع‌تر می‌شود.

اقلام جدید در فروشگاه‌ ویلسون

هم اکنون می‌توانید اقلام جدید را در فروشگاه رابرت ویلسون یعنی ۲nd Amendment در Megabuilding H10 بررسی کنید یا در حین کاوش در نایت سیتی به دنبال آن‌ها بگردید. دو اسلحه‌ی جدید با نام های Darra Polytechnic Umbra و Budget Arms Guillotine در کلاس‌های Assault و Submachine در دسترس قرار گرفته‌اند. همچنین چهار دوربین با ویژگی‌های متفاوت و تجهیزات جدید برای سلاح‌ها قابل خرید هستند.

بهبودهای هوش مصنوعی

در بخش هوش مصنوعی تغییرات زیادی دیده می‌شود که از بین آن‌ها می‌توان به بهبود هوش مصنوعی دشمنان هنگام مبارزه از راه دور و نزدیک و بهبود واکنش‌های آن‌ها هنگام سنگرگیری، ریلود سلاح، جاخالی دادن و غیره، بهبود انیمیشن‌های مرگ و آسیب دیدن آن‌ها به طور کلی و تنوع رفتاری اشاره کرد. از طرفی همراهان شما در مراحل بیشتر در مبارزه شرکت خواهند کرد، اما اگر آسیب کافی دریافت کنند شکست خورده و موقتا در کمک به شما ناتوان می‌شوند. در نهایت بهبودهایی در مبارزه‌ی نت‌رانرها ایجاد شده است.

ویژگی جدیدی که به شخصیت‌های غیرقابل بازی اضافه شده، رفتار پرخاشگرانه‌ی بعضی از آن‌ها است. بعضی از مردم نایت سیتی هنگامی که به سمت آن‌ها هدف‌ گیری یا تیراندازی کنید و یا به نوعی با درگیری آن‌ها را تحریک کنید، می‌توانند با بازیکن وارد مبارزه شوند. متاسفانه طبق گفته‌ی سازندگان به دلیل برخی چالش‌های فنی، این تغییر در کنسول‌های نسل قبلی وجود ندارد. به صورت کلی واکنش جمعیت نایت سیتی به متغیرهای مختلف حالا بیشتر از همیشه است و جوامع مختلف شهر نیز در حال حاضر در طول روز و در شب تنوع بیشتری دارند.



بهبود مکانیزم‌های رانندگی و وسایل نقلیه

حالت جدیدی به رانندگی اضافه شده که با نام Burn Out به آن اشاره شده است. برای تجربه‌ی این حالت باید ترمز و گاز را همزمان نگه داشته و فرمان را بچرخانید. سیستم قدیمی فقط اجازه‌ی چرخش در همان نقطه را می‌داد با این حال با تغییر پارامترهای مختلف در سیستم جدید می‌توانید لحظات جذابی را حین رانندگی خلق کنید. گفتنی است که برای استفاده‌ی کامل از این بهبودها استفاده از کنترلر توصیه می‌شود. سیستم ترمز جدید عملکرد ثابتی را از در تمام سرعت‌ها از خود نشان می‌دهد و مانند ABS است. در واقع ترمز تمامی خودروها بر اساس این مدل جدید تنظیم شده است. از طرفی مشکلاتی که مربوط به ظاهر شدن ماشین‌ها و گیر کردن آن‌ها درون هم وجود داشت نیز برطرف شده است.



 

شبیه‌سازی موتور بهبود یافته و سیستم کلاچ نیز اضافه شده است. این تغییرات، نیروهای مقاومت موتور را هنگام تعویض دنده بهبود می‌بخشند و به حذف رویدادهای ناخواسته‌ی چرخش چرخ کمک می‌کند. سیستم گیربکس اکنون به طور واقعی دنده‌ها را کاهش می‌دهد و منطق تعویض دنده‌ی هوشمندتری دارد تا موتور را در نقطه‌ی‌ مطلوب خود نگه دارد. همچنین موتورسیکلت‌ها بهبود یافته‌اند و تغییرات فوق به عملکرد بهتر آن‌ها کمک کرده است. علاوه‌بر این، زاویه‌ی دید اول‌شخص برای بعضی از ماشین‌ها بهبود یافته است. در نهایت خودروهای نومد با فناوری CrystalDome اکنون به صورت دیجیتالی اشیایی را که دید را مختلف می‌کنند، حذف خواهند کرد.

ترافیک نایت سیتی اکنون از جلوه‌های بصری بهتری برخوردار است. از طرفی وسایل نقلیه در حال حاضر طیف وسیع‌تری از واکنش‌ها را هنگام برخورد نشان می‌دهند و بهتر بازیابی و به ترافیک باز می‌گردند. جالب است بدانید که مسافران اکنون می‌توانند در اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست بدهند.

بالانس‌های متعدد

از تغییراتی که در راستای متعادل‌سازی هرچه بیشتر بازی صورت گرفته می‌توان به افزایش پاداش ماموریت‌ها و فعالیت‌های مختلف، کاهش قیمت وسایل نقلیه و تجهیزات شخصیت وی (سایبرویرها)، بهبود عملکرد حالت‌های مختلف لباس و بهبود اسلات‌های تجهیزات لباس اشاره کرد. از طرفی حالت آسان بازی حالا از چالش‌های بیشتری برخوردار است. دو قابلیت جدید برای شخصیت به جای قابلیت‌های Mitigation Chance و Mitigation Strength اضافه شده است. گفتنی است که مورد اول تعیین می‌کند که بازیکن هر چند وقت یکبار شانس کاهش آسیب‌های وارده را داردو مورد دوم درصد کاهش آسیب را نشان می‌دهد.

یکی از دیگر از تغییرات کاهش آسیب‌های وارده از سوختگی، خونریزی و سم است. از طرفی شانس مختل کردن مسیر گلوله‌های هوشمند گروه تایکر کلاو حالا کاهش یافته است. همچنین اکنون راه جدیدی برای فرار از دست پلیس‌ها به بازی اضافه شده است. شخصیت وی اکنون می‌توان به جای دور شدن از محل، در منطقه پنهان شود. گفتنی است که در این حالت جست‌و‌جوی پلیس بیشتر از قبل طول خواهد کشید.

سایبرویرها (cyberware)

با به‌روزرسانی جدید اکنون امکان فروش سایبرویرهای بلااستفاده در Ripperdoc وجود دارد. مدت زمان کول‌داون این تجهیزات اکنون در راهنمای بخش بلاد پامپ آورده شده است. فعال کردن قابلیت Berserk اکنون به جای اعطای استقامت یا استامینای نامحدود، مقدار آن را دو برابر می کند. گلوله‌های آرام‌بخش ان‌پی‌سی‌های غیر انسانی تأثیر نمی‌گذارند. قابلیت Optical Camo را برای برخی شخصیت‌های غیر قابل بازی اضافه شده. گفتنی است که حتی با فعال بودن Optical Camo، بازیکن اکنون در هنگام مبارزه با دشمن قابل مشاهده خواهد بود. در نهایت مشکلی که در آن امکان تجهیز برخی از حالت‌های سایبرویرها به طور همزمان وجود نداشت، برطرف شده است.

مبارزات

در بخش مبارزات، بهینه‌سازی‌های متعددی در هوش مصنوعی دشمنان ایجاد شده که منجر به بهبود کلی تجربه‌ی مبارزه با آن‌ها می‌شود. از طرفی اصلاحاتی صورت گرفته که نتیجه‌ی آن کاهش وقفه در انیمیشن شخصیت‌های غیرقابل بازی و نرم‌تر شدن حرکات آن‌ها شده است. به عنوان مثال انیمیشن های حمله، مرگ، ریلود سلاح، کاورگیری و جاخالی دادن اکنون بهتر از قبل است. همچنین تاثیر ضربه یا گلوله روی دشمنان اکنون بهتر از قبل قابل مشاهده است و دشمنان بالاخره می‌توانند گارد شخصیت وی را هنگام مبارزات تن‌به‌تن بشکنند. آسیب‌های وارد شده به وی از سوی سلاح‌های شات‌گان و اسنایپرها نیز افزایش یافته است.





دشمنان اکنون در قرارگیری در موقعیت‌های مختلف بهتر عمل می‌کنند و همراهان شما در مبارزه از دقت تیراندازی بالاتری برخوردار خواهند بود. آواتار بازیکن نیز از انفجارها کمتر آسیب خواهد دید. یکی دیگر از مشکلات بازی مربوط به عدم واکنش صحیح شخصیت‌های غیرقابل بازی هنگام مشاهده‌ی مبارزه‌ی دوستان خود با دیگری بود که اکنون برطرف شده است. دشمنان همچنین اکنون تنها زمانی از استیم‌ها استفاده می‌کنند که مقدار سلامتی‌شان کمتر از ۳۰ درصد باشد. همچنین آن‌هایی که می‌توانند از سلاح‌های مختلف استفاده کنند، اکنون سریع‌تر آن‌ها را بسته به نوع مبارزه عوض می‌کنند. به طور کلی تغییرات زیادی در بخش مبارزات ایجاد شده که باعث می‌شود تجربه‌ی مبارزه لذت‌بخش‌تر از گذشته شود.

تغییرات مربوط به تجهیزات و هک کردن

اکنون دیگر امکان هک سریع Cyberpsychosis در سایبرسایکوها وجود ندارد. از دیگر مشکلات می‌توان به وضعیت hacked اشاره کرد که گاها به صورت دائم روی شخصیت وی باقی می‌ماند و این باعث می‌شد تا هک وی توسط نت‌رانرها غیرممکن شود. این مشکل هم اکنون برطرف شده است. همچنین هک سریع Whistle اکنون باعث می‌شود تا شخصیت‌های غیر قابل بازی به موقعیت وی نزدیک شوند.

از طرفی اکنون می‌توان هنگام حمل بدن، دستگاه‌ها را روشن و خاموش کرد. گفتنی است که آیتم‌ها اکنون پس از ارتقاهای مختلف، میزان نایاب بودنشان افزایش می‌یابد. مشخصات فنی موجود در فایل‌های ذخیره‌‌ی بازیکن به درستی به‌روز خواهد شد تا با این تغییر سازگار شود. در نهایت مشکلی که در آن انیمیشن‌های درب آسانسور گاهی اوقات به درستی نمایش داده نمی‌شدند و باعث می‌شد تا بازیکن فراتر از مرزهای جهان را ببیند، اکنون برطرف شده است.

شخصیت‌های غیر قابل بازی (NPCs)

علاوه‌بر تغییرات مختلفی که در هوش مصنوعی شخصیت‌های غیر قابل بازی در هنگام مبارزه ایجاد شده، شاهد تغییرات قابل توجه دیگری نیز هستیم. به عنوان مثال وودمن هم اکنون از سلاح آژاکس استفاده می‌کند و از یک باس به یک دشمن معمولی تنرل رتبه یافته است. استقامت ان‌پی‌سی‌ها اکنون متعادل شده است و آن‌هایی که توسط وسایل نقلیه له شده و قادر به بازیابی نیستند، پس از مدتی می‌میرند. همچنین بعضی از آن‌ها قابلیت اعمال وضعیت‌های مختلف داشتند اما نمی‌توانستند از آن استفاده کنند که این مشکل نیز برطرف شده است. در نهایت دشمنانی که توانایی Kerenzikov را جهت جاخالی دارند هم اکنون ۱۵ درصد میزان سلامتی آن‌ها کاهش یافته است.

پرک‌ها (Perks)

پرک‌های مختلف اکنون متعادل‌سازی شده‌اند و برخی از آن‌ها در درخت مهارت‌ها جابه‌جا شده‌ و برخی نیز حذف شده با موارد دیگری جایگزین شده‌اند. در نتیجه، تمام پرک‌هایی که صرف کرده‌اید با این به‌روزرسانی بازنشانی شده‌اند و می‌توانید دوباره به صورت رایگان آن‌ها را به مهارت‌های خاص اختصاص دهید. درخت مهارت مخفی‌کاری (Stealth) نیز به Ninjutsu تغییر نام داده تا با پرک‌های موجود در آن بهتر سازگار شود. در ادامه برخی از پرک‌هایی که تغییر کرده‌اند، آمده است.



Bloodswell

Human Shield

Epimorphosis

Cold Blood

Coldest Blood

Cutthroat

سلاح‌ها

چاقوهای پرتابی اکنون پس از هر پرتاب گم نمی‌شوند بلکه به طور خودکار پس از یک زمان مشخص بسته به کمیاب بودنشان به دستان وی باز می‌گردند. از طرفی امکان برداشتن چاقوهای پرتاب شده و بازیابی کول‌داون آن‌ها نیز وجود دارد. سلاح‌ها اکنون احساس بهتری را منتقل می‌کنند و دامنه‌ی صدای خفه‌ شده‌ی گلوله از ۳ متر به ۸ متر افزایش یافته است. کاهش میزان استقامت در هنگام استفاده از سلاح‌های سرد نیز بهبود یافته است.



اکنون با هر ارتقاء، سطح مورد نیاز سلاح‌های سرد افزایش می‌یابد. گفتنی است که سلاح‌هایی که با ارتقاء به سطح بالاتری نیاز دارند در صورتی که آن‌ها کنار نگذارید مشکلی ایجاد نمی‌کنند اما در صورت کنار گذاشتن، برای تجهیز دوباره‌ی آن‌ها نیاز دارید تا به سطح مورد نظر برسید. سلاح DR5 Nova که در طول ماموریت Stadium Love به دست می‌آید، اکنون دارای ویژگی‌هایی است که به درستی با سطح شخصیت وی متعادل شده است. همچنین سلاح کراشر دیگر یک اسلحه‌ی قابل استفاده در مسابقه‌ی تیراندازی ماموریت Shoot to Thrill نیست.



رابط کاربری (UI)

در بخش رابط کاربری تغییرات زیادی در بخش نقشه اضافه شده که می‌توان به تغییر اندازه‌ی نمادها، فیلترها و… اشاره کرد. تغییراتی که استفاده از آن را بسیار راحت‌تر از قبل می‌کند. بخش تغییر زمان بهبود یافته و جابجایی بین قسمت‌های مختلف روز را آسان‌تر کرده است. خوانایی، سازگاری و جلوه‌های بصری در پنل‌های مختلف رابط کاربری، اعلان‌ها و پنجره‌های بازشو نیز بهبود یافته است. نام وسیله‌ی نقلیه اکنون هنگام سوار شدن بر روی HUD نشان داده می‌شود. مشکل نشانگر موس در رزولوشن‌های مختلف و مشکلات مربوط به بارگذاری‌ها در مکانیزم سفر سریع نیز برطرف شده‌اند.

ماموریت‌ها

در راستای تغییرات جدید، چند راز جدید به نایت سیتی اضافه شده تا توسط بازیکنان کشف شود. به دلیل برخی چالش‌های فنی، این تغییر در کنسول‌های نسل قبلی وجود ندارد. پیام‌ها و تعاملات جدیدی اضافه شده که به ارتباط عاشقانه با شخصیت‌هایی نظیر پانام، کری، ریور و جودی عمق جدیدی اضافه می‌کند. همچنین می‌توانید تماس‌ها را به طور کامل غیرفعال کنید و به جای آن پیامک دریافت کنید. در واقع اکنون هنگام یک هولوکال، اعلانی روی صفحه نمایش داده می‌شود که به بازیکن اجازه می‌دهد آن را بپذیرد یا رد کند.



بعضا مشکلی وجود داشت که در آن ریور پس از تماس با او، تلفن را قطع می‌کرد که اکنون برطرف شده است. در ماموریت Beat on the Brat، وی دیگر نمی‌تواند اسلحه‌هایی را که قبلا رها کرده‌، در طول مبارزه دوباره استفاده کند. علاوه بر ماموریت ذکر شده، مراحل مختلف دیگری نظیر Coin Operated Boy Disasterpiece، Epistrophy، Ex-Factor، I Fought The Law، Killing in the Name، M’ap Tann Pèlen، Off the Leash، Riders on the Storm و Sweet Dreams دچار تغییراتی شده‌ و مشکلات آن‌ها برطرف شده‌اند.

بهبودهای فنی

علاوه‌بر تغییرات مهم گفته شده، ظاهر آب بهبود یافته و فعل و انفعالاتی به آن اضافه شده تا آن را طبیعی‌تر از قبل کند. به عنوان مثال اکنون شلیک گلوله و پرتاب مواردی نظیر چاقو در آب از جلوه‌های بهتری برخوردار هستند. جلوه‌های بصری باران روی شیشه‌های خودرو کیفیت بالاتری پیدا کرده و رینگ‌های نئونی به موتورها اضافه شده‌اند که می‌توانید آن را با فشردن کلید E یا استیک سمت چپ کنترلر خاموش و روشن کنید. از طرفی مشکلی که در آن زیرنویس‌های مختلف با دیالوگ‌های جانی روی صفحه گیر می‌کردند، برطرف شده است.

سیستم آب و هوا را هم اکنون بهتر از قبل و منطقی‌تر عمل می‌کند. همچنین در راستای تلاش هر چه بیشتر بازیکن جهت کاوش در دنیای بازی، مقدار آیتم‌های موجود در محیط کاهش یافته است. حالت HDD اکنون یک گزینه‌ی تشخیص خودکار دارد. وقتی فعال باشد، به طور خودکار تشخیص می‌دهد که بازی روی کدام درایو نصب شده است و در صورت لزوم، بارگذاری داده‌ها را افزایش می‌دهد و از طرفی جزئیات خیابان‌ها را در هنگام رانندگی سریع کاهش می‌دهد. برای کاربران رایانه‌های شخصی علاوه‌بر حالت بنچمارک، ویژگی‌های مختلفی اضافه شده که بسته به سیستم خود می‌توانند آن‌ها تغییر دهند. در نهایت با توجه به عدم پشتیبانی از گرافیک‌های سری ۷۰۰ انویدیا، استودیوی سی‌دی پراجکت رد نیز برای به‌روزرسانی‌های آینده، بازی را روی این قطعات تست نخواهد کرد. گفتنی است که به‌روزرسانی‌های بازی بعد از تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲ (۲۵ خرداد ۱۴۰۱) از ویندوز ۷ نیز پشتیبانی نخواهند کرد.



جمع‌بندی

تغییرات ذکر شده، مهم‌ترین مواردی هستند که قرار است در بازی اعمال شوند، اما بهبودهای بیشتری وجود دارند که سازنده از آن‌ها سخنی به میان نیاورده است. بیشتر این تغییرات در تمامی پلتفرم‌ها اعمال می‌شوند با این حال مواردی وجود دارد که تنها روی کنسول‌های نسل نهم قابل مشاهده است. به عنوان مثال بهبود سایه‌ها با ری تریسینگ تنها در کنسول‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و رایانه‌های شخصی دیده می‌شود. از طرفی خبری از تغییرات مربوط به بهبود جلوه‌های بصری مختلف، هوش مصنوعی جمعیت شهر نایت سیتی و تعاملات جدید آن‌ها در کنسول‌های نسل هشتم دیده نمی‌شود. در نهایت باید دید که بازی بالاخره با این به‌روزرسانی می‌تواند به وضعیت خوب و پایداری دست پیدا کند یا خیر.

بازی سایبرپنک ۲۰۷۷ هم اکنون روی کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و رایانه‌های شخصی در دسترس است.

منبع: Cyberpunk

