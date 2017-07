بسته الحاقی XCOM 2 از سیستم Nemesis عنوان Shadow of Mordor الهام گرفته شده

زمانی که عنوان Middle-Earth: Shadow of Mordor در سال ۲۰۱۴ عرضه شد بسیاری این سوال را می‌پرسیدند که چه زمان شاهد استفاده دیگر بازی‌ها از سیستم فوق‌العاده Nemesis خواهیم بود. حال سازندگان بسته الحاقی XCOM 2 از الهامات Middle-Earth: Shadow of Mordor برروی بازی می‌گویند. بسته الحاقی War Of The Chosen قرار است در ماه آینده برای XCOM 2 […]

زمانی که عنوان Middle-Earth: Shadow of Mordor در سال ۲۰۱۴ عرضه شد بسیاری این سوال را می‌پرسیدند که چه زمان شاهد استفاده دیگر بازی‌ها از سیستم فوق‌العاده Nemesis خواهیم بود. حال سازندگان بسته الحاقی XCOM 2 از الهامات Middle-Earth: Shadow of Mordor برروی بازی می‌گویند.

بسته الحاقی War Of The Chosen قرار است در ماه آینده برای XCOM 2 عرضه گردد. تاکتیک‌ها و استراتژی‌های بازی تغییراتی پیدا می‌کنند و از همه مهم‌تر دشمن تازه‌ای به نام “The Chosen” به بازی اضافه می‌شود. نکته قابل توجه درمورد این دشمنان تازه شباهت آن‌ها ارک‌های Middle-Earth: Shadow of Mordor است. “The Chosen” تمامی خاطرات و اتفاقات و رویدادهای نبردهای پیشین را به یاد می‌آورند. آن‌ها به اتفاقات گذشته اشاره می‌کنند و اگر برای مثال یکی از سربازان شما را گروگان بگیرنند و شما آن سرباز را نجات دهید، همواره بخاطر اتفاقی که برای سربازتان افتاده او را مسخره می‌کنند و این ممکن است بر روحیات و استرس سربازان تاثیر بگذارد.

Jake Solomon طراح این بسته الحاقی درباره تاثیرات بازی Middle-Earth: Shadow of Mordor را اینطور گفت:

ما از Shadow of Mordor به‌عنوان آغاز کننده مسیر استفاده کردیم. شما بازی را تجربه می‌کنید و رابطه‌هایی می‌سازید و این بسیار رضایت بخش است که بازی می‌داند که شما چطور به تجربه پرداخته‌اید و چه رویدادهای خاص و منحصر به فردی برای‌تان روی داده است. ما الهامات دیگری نیز از Shadow of Mordor داشته‌ایم. دشمنانی که شکست داده‌اید گاهی دوباره باز می‌گردند و به دنبال انتقام هستند، آن‌ها در این راه قدرت‌ها و ضعف‌های تازه‌ای نیز کسب می‌کنند.

در ادامه او Chosen را مثال زد که یاد می‌گیرد پس از شلیک شما سریعا واکنش نشان دهد یا اگر حالت پنهان را شناسایی کند.

اضافه کردن این ویژگی‌ها باعث می‌شود تاکتیک و استراتژی حمله‌ خود را با فکر انتخاب کنید و همواره آن را تغییر دهید و صرفا با استفاده یک استراتژی موفق بازی را به اتمام نرسانید بلکه تاکتیک‌های مختلف را تست و آزمایش نمایید.

Solomon بر این باور است که با اضافه کردن این ویژگی نوعی شخصیت و روخ به بازی می‌بخشد و باعث می‌شود داستات‌های جالبی برای بازی‌باز ایجاد گردد.

قصد ما این بود که مقدار جریان زندگی را در بازی وارد کنیم. تا به شخصیت‌ها حالت رقابت و هدف دهیم. ما اینکار را تا به‌حال انجام نداده‌ بودیم و حسی متفاوت به بازی‌باز می‌دهد.

در ادامه به این نکته اشاره شد که سربازان شما می‌توانند براساس اتفاقاتی که در میدان نبرد برای‌شان میوفتد نیروهای تازه‌ای کسب کنند که شما انتخاب کننده آن‌ها نیستید. این نیروها صرفا مثبت نیستند و گاهی تاثیرات منفی بر سربازان شما می‌گذارند. در بسته الحاقی War Of The Chosen توسعه‌دهندگان سعی کرده‌اند رویدادهای رقم بزنند تا بازی‌باز از تعداد بالایی سرباز استفاده کند. پیش‌تر بازی‌بازان با استفاده از یک گروه سرباز خاص و موردعلاقه خود به جنگ می‌رفتند اما در War Of The Chosen سعی شده تا بازی‌باز از سربازان مختلف استفاده کند. سربازان شما پس از جنگ ممکن است آسیب‌های روانی پیدا کنند و برای مثال از یک گروه خاص از دشمنان بترسند، در این صورت او نیاز به روان درمانی دارد و باید چند ماموریت استراحت کند. این به بازی‌باز موقعیتی را می‌دهد تا سربازان تازه‌ای را مورد آزمایش قرار دهد و چه بسا که سرباز بسیار خاصی از بین آن‌ها به گروه XCOM بپیوندد.

رابطه‌ها نیز اهمیت به‌سزایی در War Of The Chosen دارد. سربازان شما در صورتی که باهم به ماموریت‌های مختلفی بروند، به اصطلاح رفیق نبرد هم می‌شوند. این رابطه احساسی نیست اما درصورتی که آن‌ها با هم در نبرد باشند باعث می‌شود نیروهای آن بهبود پیدا کند. در بین ماموریت‌ها نیز آن‌ها با هم نوشیدنی می‌نوشند و تمرین کنند یا در پایان ماموریت‌ها باهمدیگر سلفی می‌گیرند. البته داشتن دو سرباز رفیق باهمدیگر بسیار خوب است و نیروی مثبتی بالایی وارد می‌کند اما اگر یکی از آن‌ها در ماموریت کشته شود تاثیر بسیار هولناکی برروی دوست دیگرش دارد که به مراتب بیشتر از مرگ یک هم تیمی معمولی است. تیم توسعه‌دهنده برنامه‌های دیگری نیز برای اتفاقات پس از مرگ داشته است همانند اینکه دیگر فردی که دوست خود را از دست داده دیگر با کسی دوست نشود و هموارد در پایگاه به قبر دوستش خیره شود اما تیم سازنده حس کرده که اینکار کمی بیش از حد بوده و آن را حذف کرده است.

گسترش‌دهنده‌ی War of the Chosen در ۲۹ آگوست مصادف با ۷ شهریور، برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه می‌شود.

شما می‌توانید پیش‌نمایش معرفی بازی را در اینجا مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa