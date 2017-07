Shadow of War یکی از موردانتظارترین بازی‌های امسال است که قرار است باری دیگر طرفداران را به دنیای مردور دعوت کند. حال توسعه‌دهندگان از بزرگی جهان بازی می‌گویند. بزرگی جهان بازی همواره از مهم‌ترین نکات یک بازی، خصوصا عناوین نقش آفرینی و جهان‌باز، بوده است. حال باب رابرتز، کارگردان بصری بازی، سوالاتی را درباره عظمت دنیای بازی […]

Shadow of War یکی از موردانتظارترین بازی‌های امسال است که قرار است باری دیگر طرفداران را به دنیای مردور دعوت کند. حال توسعه‌دهندگان از بزرگی جهان بازی می‌گویند.

بزرگی جهان بازی همواره از مهم‌ترین نکات یک بازی، خصوصا عناوین نقش آفرینی و جهان‌باز، بوده است. حال باب رابرتز، کارگردان بصری بازی، سوالاتی را درباره عظمت دنیای بازی پاسخ داده است.

نخست او به تنوع دنیای بازی اشاره داشت. جهان بازی در نسخه اول آن تاریک، نفرین شده و سیاه بود اما در نسخه جدید مناطق بازی بسیار گسترش پیدا کردند و شما شاهد رنگبندی‌های مختلفی خواهید بود.

مناطق بازی از تنوع بسیار برخوردار هستند. ما منطقه کوه‌های برفی را داریم، جنگل‌های lush، منطقه آتش‌فشان و شهر انسان‌ها. تنوع بازی در مقایسه با نسخه قبلی بسیار بالا است. همچنین ما سعی کرده‌ایم کیفیت داستان‌سرایی، ارائه داستان‌های فرفی را بهبود ببخشیم. در نسخه قبلی ما سعی کردیم جهان مردور را در بازی پیاده کنیم که طبیعنا دنیایی تاریک، کثیف و نفرین شده بود. این رنگبندی برای بسیاری کمی ناراحت کننده بود حالا در نسخه دوم ما در کنار جهان تاریک مردور، مناطق دیگری نیز داریم که رنگبندی را به بازی اضافه می‌کند. نورپردازی‌های این نسخه بسیار بهتر شده و گاها شما را مبحوت طلوع خورشید از بین کوه‌ها می‌کند.

در ادامه رابرتز از بزرگی نقشه بازی گفت. نقشه نسخه پیشین بازی به خودی خود بزرگ و متنوع بود و دو منطقه مختلف را دارا در خود جای داد اما نسخه دوم قرار است از آنچه که فکر می‌کردیم نیز بزرگ‌تر باشد.

ما مناطق بسیار بیشتری در این نسخه داریم. و هر منطقه از نسخه قبلی خودش بزرگ‌تر است. پس من به راحتی می‌توانم بگویم نقشه بازی Shadow of War دو تا سه برابر بزرگ‌تر از نسخه قبلی خود است.

شما می‌توانید ۴۰ دقیقه از گیم‌پلی بازی که ویژگی‌ها و مهارت‌های مختلفی را نشان می‌دهد در اینجا مشاهده کنید.

در دیگر اخبار مرتبط با بازی شاهد اجرا شدن عنوان Middle-Earth: Shadow of War برروی ایکس‌باکس وان ایکس با رزولوشن ۴K و فریم‌ریت ۳۰ هستیم، همچنین نسخه ایکس‌باکس‌وان‌ایکس Middle-Earth: Shadow of War در کمتر از یک روز آماده شد. پیش‌نمایش‌های متعددی از بازی هنگام E3 منتشر شده، از جمله پیش‌نمایش داستانی تازه و پیش‌نمایش مخصوص کنفرانس مایکروسافت. پیش‌نمایش دیگری از بازی منتشر شده که استودیوی Monolith اولین گیم‌پلی بازی را از درون دیوار انسان‌ها به ما نشان می‌دهد. ویدیویی دیگری نیز انتشار یافته که برروی سیستم شخصی‌سازی بازی تمرکز دارد، شما می‌توانید این ویدیو را در اینجا مشاهده کنید. همچنین طبق اعلام توسعه‌دهندگان Middle-Earth: Shadow Of War بازی آن‌ها تکمیل کننده افسانه‌های تالکین خواهد بود. طبق گفته‌ی شرکت برادران وارنر، Troy Baker برای صداپیشگی Talion بازگشته است و Alastair Duncan که در Westworld حضور دارد، به‌عنوان Celebrimbor ایفای نقش می‌کند. Laura Bailey نیز با سابقه‌ی کار برروی Injustice 2 و Uncharted 4، صداپیشگی Eltariel را بر عهده دارد. همچنین Kumail Ninjiani و Pollyanna McIntosh عضو تیم صداگذاری Shadow of War هستند.

مایکل دِ پلاتر (Michael de Plater) از استودیوی مونولیث (Monolith) در گفتگو با «EDGE»، در خصوص جاه‌طلبی‌های بازی Middle-Earth: Shadow of War و همچنین پیشرفت‌هایی که وی در نظر دارد این عنوان در قیاس با نسخه‌ی اول خود، یعنی Middle-Earth: Shadow of Mordor، کرده که در اینجاقابل مشاهده است.

عنوان Middle-earth: Shadow Of War قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر مصادف با(۱۸ مهر سال ۱۳۹۶) برروی پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه شخصی منتشر شود، این بازی از قابلیت Play Anywhere پشتیبانی خواهد کرد همچنین Middle-earth: Shadow Of War از دو کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس اسکورپیو نیز پشتیبانی می‌کند.

عنوان Middle-earth: Shadow Of War قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر مصادف با(۱۸ مهر سال ۱۳۹۶) برروی پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه شخصی منتشر شود، این بازی از قابلیت Play Anywhere پشتیبانی خواهد کرد همچنین Middle-earth: Shadow Of War از دو کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس اسکورپیو نیز پشتیبانی می‌کند.

عنوان Middle-earth: Shadow Of War قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر مصادف با(۱۸ مهر سال ۱۳۹۶) برروی پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه شخصی منتشر شود، این بازی از قابلیت Play Anywhere پشتیبانی خواهد کرد همچنین Middle-earth: Shadow Of War از دو کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس اسکورپیو نیز پشتیبانی می‌کند.

عنوان Middle-earth: Shadow Of War قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر مصادف با(۱۸ مهر سال ۱۳۹۶) برروی پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه شخصی منتشر شود، این بازی از قابلیت Play Anywhere پشتیبانی خواهد کرد همچنین Middle-earth: Shadow Of War از دو کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس اسکورپیو نیز پشتیبانی می‌کند.

عنوان Middle-earth: Shadow Of War قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر مصادف با(۱۸ مهر سال ۱۳۹۶) برروی پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه شخصی منتشر شود، این بازی از قابلیت Play Anywhere پشتیبانی خواهد کرد همچنین Middle-earth: Shadow Of War از دو کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس اسکورپیو نیز پشتیبانی می‌کند.

منبع متن: gamefa