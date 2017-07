همان‌طور که می‌دانید مراسم Gamescom امسال نیز از تاریخ 31 مرداد تا 4 شهریور در شهر کلن کشور آلمان همانند هرسال برگزار خواهد شد. چندی پیش Microsoft از برنامه‌های خود برای این رویداد رونمایی کرد و اکنون نیز نوبت EA رسیده تا از نقشه‌های خود برای Gamescom 2017 بگوید.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu شرکت EA در تاریخ 30 مرداد ساعت 21 به وقت تهران کنفرانسی را برگزار خواهد کرد و در آن نمایش‌های گیم‌پلی جدید، مسابقات زنده و چندین سورپرایز کوچک را نشان خواهد داد.

علاوه بر این‌ها، نزدیک به 400 غرفه‌یِ گیم‌پلی برای تجربه بازی‌هایی نظیر Star Wars Battlefront II، Need for Speed: Payback، FIFA 18، و Battlefield 1: In the Name of the Tsar و عناوین موبایلی نظیر Star Wars: Galaxy of Heroes و FIFA Mobile برپا خواهد شد.

EA قول داده تا در هفته‌های آتی "اخباری هیجان‌انگیز از بازی‌های و استودیو‌ها" و چیز‌های که در Gamescom 2017 حضور دارند، به اشتراک بگذارد. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame