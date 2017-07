در جدول پرفروش‌ترین‌های این هفته نیز بازی Crash Bandicoot Remaster Trilogy به عنوان پرفروش‌ترین بازی در استرالیا و نیوزلند شناخته شد. امروز جدول عناوین پرفروش در هفته منتهی به ۱۶ جولای (۲۵ تیر) منتشر شد و مشخص شد Crash Bandicoot Remaster Trilogy باردیگر به عنوان پرفروش‌ترین بازی شناخته شده است و این عنوان را در قسمت فروش […]

در جدول پرفروش‌ترین‌های این هفته نیز بازی Crash Bandicoot Remaster Trilogy به عنوان پرفروش‌ترین بازی در استرالیا و نیوزلند شناخته شد. امروز جدول عناوین پرفروش در هفته منتهی به ۱۶ جولای (۲۵ تیر) منتشر شد و مشخص شد Crash Bandicoot Remaster Trilogy باردیگر به عنوان پرفروش‌ترین بازی شناخته شده است و این عنوان را در قسمت فروش پلی‌استیشن ۴ و فروش کلی تمام پلتفرم‌ها به‌دست آورده است.

در استرالیا، Prey ،Call of Duty: Black Ops III ،Final Fantasy XII: The Zodiac Age و Call of Duty: Infinite Warfare در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند و در نیوزلند Tekken 7 ،Grand Theft Auto V ،Zodiac Age و Need for Speed در جایگاه‌های مذکور قرار گرفتند.

اوایل ماه جاری شرکت اکتیویژن N. Sane Trilogy، که نسخه ریمستر و به‌روز شده ۳ نسخه اول بازی است، به ما نشان خواهد داد که آیا هنوز هم Crash Bandicoot بین مردم محبوب است یا خیر. با توجه به آمار فروش بازی، به نظر می‌رسد هنوز هم این بازی بسیار محبوب است و باید دید اکتیویژن در ادامه چه برنامه‌ای برایش دارد.

در ادامه می‌توانید جدول فروش بازی‌ها در استرالیا و نیوزلند به صورت فیزیکی (دیسک) را مشاهده نمایید. همانطور که گفته شد در این جدول تنها فروش فیزیکی لحاظ شده است و به همین دلیل، نمی‌توان آن را آمار جامع فروش بازی‌ها دانست. این جدول توسط IGEA ارائه شده است.

استرالیا

تمامی پلتفرم‌ها

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Final Fantasy XII: The Zodiac Age Call of Duty: Black Ops III Prey Call of Duty: Infinite Warfare Grand Theft Auto V Uncharted 4: A Thief’s End Rainbow Six Siege Ghost Recon: Wildlands Overwatch

پلی‌استیشن ۴

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Final Fantasy XII: The Zodiac Age Prey Uncharted 4: A Thief’s End Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: Infinite Warfare Grand Theft Auto V Rainbow Six Siege Horizon Zero Dawn Ghost Recon: Wildlands

ایکس‌باکس وان

Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: Infinite Warfare Grand Theft Auto V Elder Scrolls Online: Morrowind Forza Horizon 3 Rainbow Six Siege Ghost Recon: Wildlands Minecraft Overwatch Battlefield

وی یو

Legend of Zelda: breath of the Wild Minecraft Cars 3: Driven to Win Just Dance 2017 Legend of Zelda: Twilight Princess HD ESPN Sports Connection Star Fox Zero Nintendo Land Animal Crossing: Amiibo Festival Super Mario 3D World

پلی‌استیشن ویتا

Minecraft God Wars: Future Past One Piece: Burning Blood Earth Defense Force 2: Invaders From Planet Space Borderlands 2 God Eater 2: Rage Burst Aegis of Earth: Protonovus Assault Grand Kingdom Lego Ninjago Nindroids Lego Star Wars: The Force Awakens

نینتندو ۳DS

Luigi’s Mansion: Dark Moon Pokemon Sun Pokemon Moon Donkey Kong Country Returns Super Mario Maker Mario Kart 7 Monster Hunter: Generations Super Smash Bros. Ever Oasis New Super Mario Bros. 2

نینتندو سوئیچ

Mario Kart 8 Legend of Zelda: Breath of the Wild Arms ۱-۲-Switch Just Dance 2017 Ultra Street Fighter II: The Final Challengers Lego City Undercover Cars 3: Driven to Win Disagea 5 Complete Puyo Puyo Tetris

رایانه‌های شخصی

The Sims 4 Overwatch Prey Diablo III Battle Chest The Sims 4 City Living Battlefield 1 The Elder Scrolls Online: Morrowind The Sims 4 Get to Work World of Warcraft: Legion Ghost Recon: Wildlands

نیوزلند

تمامی پلتفرم‌ها

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Final Fantasy XII: The Zodiac Age Grand Theft Auto V Tekken 7 Need for Speed Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 4 Star Wars: Battlefront Ghost Recon: Wildlands Battlefield 1

پلی‌استیشن ۴

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Final Fantasy XII: The Zodiac Age Grand Theft Auto V Tekken 7 Need for Speed Star Wars Battlefront Battlefield 4 Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 Horizon: Zero Dawn

ایکس‌باکس وان

Forza Horizon 3 Grand Theft Auto V Ghost Recon: Wildlands Call of Duty: Infinite Warfare Overwatch Minecraft Forza Motorsport 6 Battlefield 1 Battlefield 4 Need for Speed Rival

وی یو

Splatoon Minecraft Yoshi’s Wooly World Kirby and the Rainbow Paintbrush Star Fox Zero Donkey Kong Country: Tropical Freeze Lego City Undercover Batman: Arkham City Hyrule Warriors Mario Party 10

پلی‌استیشن ویتا

Lego Star Wars: The Force Awakens Lego Batman 3: Beyond Gotham Phineas & Ferb Day of Doofenshmirtz Rayman Legends Injustice: Gods Among Us Lego Batman 2: DC Super Heroes Lego The hobbit Minecraft God Eater 2: Rage Burst Lego Harry Potter: Years 5-7

نینتندو ۳DS

Pokemon Sun Pokemon Moon Super Mario Maker Pokemon Alpha Sapphire Pokemon Omega Ruby Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D Code Name: S.T.E.A.M. Mario Kart 7 Super Smash Bros. Donkey Kong Country Returns

نینتندو سوئیچ

Legend of Zelda: Breath of the Wild Mario Kart 8 Arms ۱-۲-Switch Ultra Street Fighter II: The Final Challengers Just Dance 2017 Lego City Undercover Cars 3: Driven to Win Disgaea 5 Complete Skylanders Imaginators

رایانه‌های شخصی

The Sims 4 Overwatch Call of Duty: Infinite Warfare Diablo III: Battle Chest Battlefield 1 Star Wars Battlefront The Sims 4 City Living Call of Duty: Black Ops III Starcraft II: Battle Chest The Sims 4: Get to Work

منبع متن: gamefa