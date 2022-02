درآمد اساسینز کرید والهالا از یک میلیارد دلار عبور کرد؛ بزرگترین اساسینز کرید تاریخ

اساسینز کرید والهالا از زمان انتشار به نقاط عطف مهم دیگری نیز دست یافته است که از بین آن‌ها می‌توان به بالاترین فروش هفته‌ی اول و بزرگترین عرضه در تاریخ این سری اشاره کرد. بازی همچنین از زمان انتشار، چندین به‌روزرسانی رایگان و بسته‌های الحاقی غیررایگانی مانند Wrath of the Druids و The Siege of Paris دریافت کرده است. بسته‌ی الحاقی سوم نیز با نام Dawn of Ragnarok، ماه آینده با قیمت ۴۰ دلار منتشر خواهد شد و بیش از ۳۵ ساعت گیم‌پلی، توانایی‌های جدید، آیتم‌ها و سلاح‌های جدید و… را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد.

تا جایی که به آینده‌ی این سری مربوط می‌شود، گفته شده که دو بازی جدید در دست ساخت است. یکی از این بازی‌ها با حضور شخصیت بازیم (Basim) در ابتدا قرار بود به صورت بسته‌ی الحاقی اواخر سال جاری میلادی یا در سال ۲۰۲۳ منتشر شود. با این حال طبق گزارش‌ها، این بازی یک اثر بزرگ و جهان باز نخواهد بود، در عوض در دنیایی کوچک جریان خواهد داشت و روی مخفی‌کاری در گیم‌پلی تمرکز می‌کند. از طرفی اساسینز کرید اینفینیتی نیز در حال حاضر در استودیوهای مونترال و شعبه‌ی کبک این کمپانی در دست توسعه است و جاناتان دومانت و کلینت هاکینگ کارگردانان خلاقیت بازی هستند. اگرچه یوبی‌سافت هنوز جزئیات بیشتری از بازی ارائه نکرده است، با این حال گفته شده که این بازی دارای چندین جدول زمانی خواهد بود و یک تجربه‌ی آنلاین در حال تکامل با جهانی در حال گسترش در طول زمان ارائه خواهد داد.

بازی اساسینز کرید والهالا هم اکنون روی کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و رایانه‌های شخصی در دسترس است. گفتنی است که بسته‌ی الحاقی Dawn of Ragnarok در ۱۰ مارس ۲۰۲۲ (۱۹ اسفند ۱۴۰۰) روی پتلفرم‌های ذکر شده در دسترس قرار خواهد گرفت. از طرفی به‌روزرسانی جدید بازی به تازگی منتشر شده است. اگر قصد تجربه‌ی بازی را دارید،خبر خوب این است که می‌توانید این اثر را به صورت رایگان از تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۹ اسفند تجربه کنید و در مورد خرید آن به اطمینان برسید.

