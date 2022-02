خبر خوب این است که چند سال گذشته برای ژانر ترسناک عالی بوده است. در کنار عرضه‌ی بازی‌های موفق و مشهوری که احتمالا نام آن‌ها را می‌دانید، نباید فراموش کرد که توسعه‌دهندگان مستقل اغلب بازی‌های ترسناک بسیار خوبی را عرضه می‌کنند. بنابراین، نادیده گرفتن این بازی‌های سرگرم‌کننده برای بازیکنان یک اشتباه محسوب می‌شود. در این جا به ۱۰ بازی ترسناک برتر و کمتر دیده‌ شده‌ی ۶ سال اخیر خواهیم پرداخت.

۱۰. Murder House

تهیه کننده: Puppet Combo / سازنده: Puppet Combo

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PS4، Xbox One، PC، Nintendo Switch

استودیوی پاپت کمبو (Puppet Combo) به طور مداوم بازی‌های ترسناک باکیفیتی را ارائه می‌دهد. بازی‌های این استودیو معمولا حول سناریوهای واقع‌گرایانه می‌چرخند که روی قاتلان زنجیره‌ای متمرکز شده‌ و ما را یاد فیلم‌های اسلشر کلاسیک می‌اندازند. در واقع در بازی‌های این استودیو چندان شاهد ارواح یا موجودات افسانه‌ای نیستیم. قدم زدن در Murder House اصلا آسان نیست زیرا تنش و استرسی را به آرامی احساس خواهید کرد که در کمتر اثری قابل مشاهده است. آنتاگونیست بازی ظاهری خاص با یک کت و شلوار خرگوش مانند دارد و هر بار دیدن او هنگامی که از یک راهروی تاریک بیرون می‌آید، قطعا تپش قلب بازیکن را بالا خواهد برد. بازی از لحاظ گرافیک ما را یاد بازی‌های پلی‌استیشن ۱ می‌اندازد و به خوبی با حال و هوای کلاسیک بازی‌های ترسناک هماهنگ است.



۹. Downfall

تهیه کننده: Screen 7 / سازنده: Harvester Games

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: PC

Downfall که توسط هاروستر گیمز ساخته شده، دنباله‌ای بر بازی تحسین شده‌ی The Cat Lady است و مانند آن به موضوعات بسیار جدی و مهمی می‌پردازد. برخلاف دیگر بازی‌های ترسناک، داستان و گیم‌پلی بازی به شکلی بسیار رضایت بخش طراحی شده‌اند. روایت داستان، شخصیت‌ها و فضاسازی به گونه‌ای در هم تنیده شده‌اند که بازی را هم برای بازیکن سرگرم‌کننده و هم تماشاگر جذاب می‌کند. با این حال سبک هنری بازی بدون شک بهترین ویژگی آن است. بازی غالبا با رنگ‌های سیاه و سفید طراحی شده و اضافه شدن رنگ خون برای دادن جلوه‌های دراماتیک به صحنه‌ها خبر از هوشمندی سازندگان می‌دهد. Downfall اغلب باعث می‌شود تا بازیکن در سطح عاطفی احساس ناراحتی کند؛ کاری که هر بازی ترسناکی نمی‌تواند آن را انجام دهد. این باعث می‌شود تا بازیکن به تصمیمات خود فکر کند. موردی که همیشه یک امتیاز مثبت برای یک بازی ویدیویی در هر سبکی است.

۸. White Day: A Labyrinth Named School

تهیه کننده: SONNORI Corp، PQube / سازنده: SONNORI Corp

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PS4، Android، iOS، PC

White Day: A Labyrinth Named School در سال ۲۰۱۷ رنگ و روی تازه‌ای پیدا کرد. بدون شک با افزودن مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و محتوای جدید توسط استودیوی سازنده، بازی ترسناک‌تر از نسخه‌ی اصلی خود در سال ۲۰۰۱ شد. در این بازی حین کاوش در دبیرستانی خالی از سکنه، با موجودات ترسناکی روبرو خواهید شد. البته اکتشاف آسان نیست زیرا یک سرایدار با چوب بیسبال وجود دارد که باید در طول مسیر خود از آن دوری کنید. با این حال سرایدار تنها بخش کوچکی از ترس بازی را شامل می‌شود زیرا مجموعه‌ای کامل از ارواح در راهروها و کلاس‌های درس وجود دارند که مستقیم یا غیرمستقیم شما را می‌ترسانند. برخی ممکن است به طور تصادفی کلیدهای چراغ‌ها را خاموش کنند یا صداهایی عذاب‌آور تولید کنند. برخی دیگر به صورت مستقیم در مقابل بازیکن ظاهر می‌شوند تا او را بترسانند یا حتی به او آسیب برسانند. همه‌ی این‌ها باعث می‌شود تا ارزش تکرار بازی حداقل برای افراد نترس بالا باشد.

۷. Observer

تهیه کننده: Bloober Team / سازنده: Bloober Team

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PS4، Xbox One، Nintendo Switch، PC

Observer یک بازی ترسناک روانشناختی است که از فضای خلاقانه‌ی سایبرپانکی بهره می‌برد. بازی فضای آینده‌نگرانه‌ی خود را با جنبه‌هایی از ژانر وحشت ترکیب می‌کند، به نحوی که کمی یادآور بازی جذاب سوما و حتی بلید رانر است. بازی با دادن ابزارهای ترسناک به قهرمان داستان برای حل جنایات، یک سری سوالات اخلاقی را نیز مطرح می‌کند. در دنیای Observer، توانایی هک کردن ذهن افراد توسط دستگاهی به نام Dream Eater امکان پذیر شده است. در واقع تاریک‌ترین افکار و عمیق‌ترین اسرار وجود یک فرد با چنین وسیله‌ای آشکار می‌شود. به نوعی می‌توان گفت که این اثر از بازیکن می‌خواهد که با خطرات احتمالی ناشی از پیشرفت زیاد از حد تکنولوژی دست‌و‌پنجه نرم کند.

۶. At Dead Of Night

تهیه کننده: .Baggy Cat Ltd / سازنده: .Baggy Cat Ltd

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PC

هتل‌ها اغلب می‌توانند به طور طبیعی مکان‌های وحشتناکی باشند. این احساس وحشت حداقل برای مکانی که در بازی At Dead Of Night به تصویر کشیده می‌شود، صادق است. این بازی خاص با استفاده از فیلم‌های از پیش ضبط شده (تکنیک Full Motion Video) زیبا به نظر می‌رسد و چیزی نیست که در سال ۲۰۲۲ زیاد از آن ببینیم. با این حال، بازی از این سبک قدیمی به طرز فوق العاده‌ای استفاده می‌کند و در کنار بازی‌های سم بارلو نظیر Her Story و Telling Lies در لیست بهترین بازی‌هایی که از این تکنیک تاکنون استفاده کرده‌اند، قرار می‌گیرد. در بازی یک قاتل روانی در سالن‌های هتل تاریک و مخروبه‌ای پرسه زده و بازیکن باید به هر قیمتی از او دوری کند. انجام این کار چالش‌های خاص خود را دارد و گاهی اوقات، بازیکن حتی آنتاگونیست یا سایه‌ی او را روی زمین می‌بیند. این ساده و در عین حال فوق العاده موثر است. جو مرموز هتل نیز به دیگر المان‌های آن کمک کرده تا شاهد بازی تاثیرگذاری در ژانر وحشت باشیم.



۵. Welcome To The Game II

تهیه کننده: Reflect Studios / سازنده: Reflect Studios

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: PC

زیرژانر حمله به خانه (home invasion) در بازی‌های ویدیویی کمتر دیده شده است، با این حال رفلکت استودیوز قصد دارد با سری بازی‌های Welcome to the Game این خلاء را تا حد زیادی پر کند. این ایده که فردی شرور در خانه یا آپارتمان یک فرد کمین کرده است، ناراحت کننده است. این مجموعه بازی اینگونه ترس‌ها را به طور کاملا مؤثری به صنعت بازی وارد می‌کند. نسخه‌ی دوم سری، بازیکن را مجبور می‌کند تا برای نجات یک زن گمشده در دارک وب به دنبال کدهای مخفی بگردد. خطر واقعی در این بازی به شکل آدم رباها و قاتلین زنجیره‌ای پدیدار می‌شود. همه‌ی این افراد با نیت شیطانی وارد آپارتمان بازیکن خواهند شد. دوربین بازی نیز به طور موثر به یکی از مکانیک‌های مهم آن جهت القای حس ترس تبدیل می‌شود.

۴. Dead End Road

تهیه کننده: DDD Wares / سازنده: DDD Wares

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: PC

مانند زیرژانر حمله به خانه، بازی‌های ترسناکی که پشت فرمان ماشین اتفاق می‌افتند نیز چیزی نیست که به طور معمول دیده شوند، اما Dead End Road به خوبی توانسته به این سبک روح تازه‌ای ببخشد. این بازی در واقع یک نوع مسابقه با زمان است. شخصیت شیطانی بازی به آرامی بازیکن را تعقیب می‌کند و و ما را تا حد زیادی به یاد فیلم It Follows می‌اندازد. طراحان در استودیوی DDD Wares همچنین سبک خاصی از گرافیک را برای این اثر انتخاب کرده‌اند که شبیه به بازی‌های عرضه شده در اواخر دهه‌ی ۹۰ میلادی است. راندن سریع ماشین در کنار اجتناب از موانع جهت رهایی از دست شرور داستان، به طرز شگفت‌آوری دشوار است. این دشواری با یک سیستم مرگ دائمی ترکیب می‌شود تا چالش بازی را بیش از پیش کند.

۳. Song of Horror

تهیه کننده: Raiser Games / سازنده: Protocol Games

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PS4، Xbox One، PC

بازی Song of Horror اثر استودیوی پروتکل گیمز از ابتدا تا انتها با المان‌های ترسناک ماوراء الطبیعه بازیکنان را وحشت‌زده می‌کند. مکانیزم‌های مختلف در گیم‌پلی آن مانند زوایای ثابت دوربین و مدیریت اینونتوری، از نسخه‌های اول مجموعه‌ی محبوب رزیدنت اویل الهام گرفته شده‌اند. از طرفی جمع‌آوری آیتم‌ها و حل پازل‌های متنوع، ستون‌های اصلی بازی را تشکیل می‌دهند. البته اجتناب از مجموعه دشمنان وحشتناک در طول مسیر بازی نیز یک نگرانی در نوع خود است. در واقع هر شخصیتی که قربانی یکی از این دشمنان می‌شود، برای همیشه کشته شده و برای ادامه‌ی داستان باید شخصیت جدیدی انتخاب شود.

۲. Visage

تهیه کننده: SadSquare Studio / سازنده: SadSquare Studio

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: Xbox Series X/S، PS5، PS4، Xbox One، PC

زمانی که خبر ناامیدکننده‌ی لغو بازی PT منتشر شد، بسیاری از توسعه‌دهندگان بازی‌های ترسناک سعی کردند تا جای خالی آن را پر کنند. در همین راستا بازی‌های مختلفی با الهام از پی‌تی در طول سالیان گذشته ساخته شده اما هیچکدام نتوانستند به کیفیت این بازی نزدیک نشوند. با این حال، Visage احتمالا بهترین اثری است که توانسته از پتانسیل‌ها و المان‌های پی‌تی به شیوه‌ی مناسبی استفاده کند. بازی در میان دیوارهای یک خانه‌ی تاریک و مرموز در حومه‌ی شهر جریان دارد و بازیکن وظیفه دارد اسرار گذشته‌ی غم‌انگیز آن را کشف کند. در راستای تلاش شخصیت اصلی بازی جهت حفظ سلامت عقلی خود، اتفاقاتی ماوراء طبیعی نیز اتفاق می‌افتند که بازیکن را حسابی درگیر خود خواهند کرد.

۱. Northbury Grove

تهیه کننده: Scythe Dev Team / سازنده: Scythe Dev Team

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PC

در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد انتشار انبوهی از فیلم‌های اسلشر بودیم که معمولا نوجوانان را درگیر پایان‌های ناخوشایند خود می‌کردند. Northbury Grove به وضوح ادای احترام به فیلم‌هایی مانند جمعه‌ی سیزدهم و هالووین است. در این اثر، آواتار بازیکن به طور تصادفی با یک دیوانه‌ی تشنه به خون برخورد می‌کند که جمجمه‌‌ی حیوانی را به عنوان ماسک بر صورت خود دارد. هدف بازی ساده است و آن هم چیزی جز فرار نیست. البته گفتن این عمل آسان‌تر از انجام آن است زیرا قاتل به طور غیرعادی سریع است و می‌تواند به راحتی بازیکن را به نوعی شکار کند. از آن جایی که فرار کردن از دست یک شیطان در یک فضای محدود معمولا پایان خوبی ندارد، پنهان شدن در بازی یک استراتژی بسیار مفیدتر برای زنده ماندن است.

منبع: GameRant

نوشته ۱۰ بازی ترسناک کمتر دیده‌ شده‌ی ۶ سال اخیر اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala