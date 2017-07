اکنون زمان مناسبی برای تجربه‌ی بازی DOOM است! شرکت Bethesda اعلام کرده است که با بروزرسانی ۶٫۶۶ این بازی که امروز منتشر شده است، بازیکنان قادر خواهند بود تا از “Season Pass” و تمام DLC های بخش چندنفره‌ی بازی به صورت رایگان استفاده کنند. علاوه بر موارد ذکر شده، این بروزرسانی در رابط کاربری بازی […]

اکنون زمان مناسبی برای تجربه‌ی بازی DOOM است! شرکت Bethesda اعلام کرده است که با بروزرسانی ۶٫۶۶ این بازی که امروز منتشر شده است، بازیکنان قادر خواهند بود تا از “Season Pass” و تمام DLC های بخش چندنفره‌ی بازی به صورت رایگان استفاده کنند. علاوه بر موارد ذکر شده، این بروزرسانی در رابط کاربری بازی (HUD) و منوهای بازی، تغییرات مثبتی ایجاد خواهد کرد. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید.

DLC هایی که با این بروزرسانی، رایگان می‌شوند Unto the Evil، Hell Followed و Bloodfall نام دارند که شامل نه نقشه، سه تفنگ، سه هیولای قابل بازی، تجهیزات و زره‌های جدید و … می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین تغییراتی که با بروزرسانی ۶٫۶۶ در بازی اعمال می‌شود، تصحیح سیستم پیشروی در بخش آنلاین این بازی است. پیش از این بروزرسانی، آیتم‌های بازی به صورت تصادفی برای کاربران در دسترس قرار می‌گرفتند، اما اکنون برای به دست آوردن هر آیتم، نیاز به رسیدن به سطح خاصی است و یا باید یک “Challenge” خاص به اتمام برسد. این موضوع باعث می‌شود تا بازیکنان برای به دست آوردن آیتم‌های مورد علاقه‌ی خود، تلاش کنند و تنها منتظر شانس و اقبال نمانند.

بتسدا برای تضمین این موضوع که هرکس می‌تواند آیتم‌های قبلی خود را حفظ کرده و برای به دست آوردن آیتم‌های جدید در سیستم اصلاح شده‌ی بازی تلاش کند، قصد دارد تا کهنه سربازان (Veteran Players) بازی را به سطح صفر برگرداند. این کار تغییری در آیتم‌ها و سلاح‌هایی که بازیکنان از قبل به دست آورده‌اند، ایجاد نمی‌کند. تمام سلاح‌ها، تجهیزات، هیولاها و گزینه‌های سفارشی که بازیکنان پیش از این به دست آورده‌اند یا خریداری کرده‌اند در بازی حفظ خواهد شد تا زحمت‌های بازیکنان در این چند وقت اخیر به باد نرود. به سربازان کهنه کار بازی هم، نشانی اهدا خواهد شد که در میان سایر بازیکنان، قابل تشخیص باشند.

از جمله تغییراتی که در گیم‌پلی بازی به چشم می‌خورد، می‌توان به جایگزینی سیستم “Runes” به جای سیستم “Hack Module” اشاره کرد. مطابق بخش کمپین، سیستم “runes” در بخش چندنفره‌ی بازی نیز، سبب ماندگاری مهارت‌های کسب شده توسط بازیکن می‌شود و آن‌ها را ذخیره می‌کند. بر خلاف “Hack Module” این توانایی‌ها منقضی نمی‌شوند و نیازی به فعال شدن، ندارند.

بتسدا برای جذب بازیکنان جدید، تصمیم دارد تا بازی DOOM را برای مدتی به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار بدهد. این بازی از تاریخ ۲۰ جولای (امروز) به صورت رایگان در اختیار کاربران رایانه‌های شخصی و دارندگان کنسول ایکس‌ باکس وان قرار خواهد گرفت. در حالی که دارندگان کنسول پلی استیشن ۴ باید تا تاریخ ۲۷ جولای (۵ مرداد) منتظر تجربه‌ی رایگان این بازی بمانند. دو مرحله‌ی اول بخش کمپین بازی به صورت رایگان در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت؛ در حالی که بخش چندنفره‌ی بازی به صورت نامحدود، قابل استفاده خواهد بود. بتسدا برای کسانی که قصد خرید نسخه‌ی دیجیتالی بازی را دارند، قیمت فوق‌العاده‌ی ۱۴٫۹۹ دلار را در نظر گرفته است.

در E3 2017 از نسخه‌ی مخصوص واقعیت مجازی این بازی با نام DOOM VFR رونمایی شد. برای مشاهده‌ی تریلر و کسب اطلاعات بیشتر از این بازی، می‌توانید به این لینک مراجعه فرمایید.

عنوان DOOM در ۱۲ مه سال ۲۰۱۶ (۲۳ اردیبهشت سال ۹۵) برای سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی روانه‌ی بازار شد و با کسب موفقیت‌های زیاد، احتمالا راه را برای ساخت نسخه‌های بعدی این سری، هموار ساخت.

منبع متن: gamefa