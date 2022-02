برای انجام این کار شما باید در کنسول ایکس‌باکس خود به بخش Capture and Share بروید. سپس قسمت Live Streaming را انتخاب کنید. شما باید اکانت توییچ خود را در این بخش وارد کرده و چند مرحله را طی کنید. زمانی که اکانت توییچ را متصل کردید، گزینه Go Live Now را انتخاب کنید. از همان موقع استریم زنده شما آغاز خواهد شد.

در ادامه شما می‌توانید دوربین و میکروفون خود را متصل کنید. در قسمت تنظیمات نیز می‌توانید میزان صدا و موارد دیگر را مشخص کنید. حتی می‌توانید رزولوشن بازی را نیز مشخص کنید. البته این مورد بستگی به سرعت اینترنت شما دارد. شما در میانه استریم می‌توانید بازی را عوض کرده و حتی یک منو توقف نیز بسازید. با اینکار زمانی که در بازی نیستید این منو نمایش داده می‌شود. کنسول شما نیز می‌تواند عنوانی که روی توییچ بازی می‌کنید را به روزرسانی کند.

افراد مختلفی می‌توانند بازی‌کردن شما را روی هر دستگاهی مشاهده کنند. همینطور اینکه افرادی که شما را دنبال می‌کنند می‌توانند انتخاب کنند که زمانی که شما آنلاین بشوید، مطلع شوند. برای اینکار در قسمت Xbox Notification رفته و تنظیمات اطلاع‌رسانی خود را تغییر دهید. به طور کلی کار با این سیستم بسیار راحت است.

توییچ در زمان کنسول ایکس‌باکس وان جزئی از داشبورد (Dashboard) بود. کاربران می‌توانستند به صورت مستقیم به این سیستم دسترسی داشته باشند. مایکروسافت حدود ۵ سال پیش این برنامه را از ایکس‌باکس حذف کرد. پس تنها راه استفاده از این سیستم استفاده از اپلیکیشن توییچ بود.

استریم زنده یکی از مواردی است که به شدت طرفدار دارد. توییچ نیز در این زمینه تخصص داشته و پرطرفدارترین پلتفرم استریم است. استفاده از استریم زنده نیازمند یک اینترنت بسیار قدرتمند است. پس اگر قصد این کار را دارید حتماً چک کنید که وضعیت اینترنتتان خوب باشد. مگرنه تجربه جالبی نخواهید داشت.

