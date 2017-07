به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، آخرین آمار فروش Media Create برای ژاپن در هفته گذشته منتشر شد که در بخش سخت افزاری آن کنسول Nintendo 3DS با 59 هزار عدد فروش در صدر قرار دارد. این آمار در حالی حاصل شد که Nintendo 2DS XL هفته گذشته عرضه گردید. همچنین، کنسول PS4 توانست آمار فروش 36 هزار عدد را داشته باشد و در رتبه دوم بایستد. کنسول Switch هم با 32 هزار عدد فروش در رده سوم جای دارد.

در بخش نرم افزاری، عنوان Final Fantasy 12: The Zodiac Age را مشاهده می‌کنیم که توانست 100 هزار نسخه به فروش برساند. بازی Hey Pikmin با 66 هزار نسخه فروش در رتبه دوم قرار دارد. در رده‌های بعدی عناوین Mario Kart 8 Deluxe ،ARMS، و The Legend of Zelda: Breath of the Wild قابل مشاهده هستند.

آمار فروش هفته آینده بسیار هیجان انگیز خواهد بود، چرا که عنوان مورد انتظار Splatoon 2 فردا به انتشار می‌رسد. بنابراین آمار فروش کنسول Switch افزایش خواهد داشت.



