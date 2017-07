به تازگی Versus Evil، ناشر سری بازی‌های The Banner of Saga، اعلام کرده است که به دلیل مشکلات تکنیکی و سختی توسعه‌ی بازی The Banner of Saga 1 برروی کنسول دستی پی اس ویتا، نسخه‌ی مخصوص این کنسول، کنسل شده است. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید. بازی The Banner of Saga در سال […]

بازی The Banner of Saga در سال ۲۰۱۴ برروی رایانه‌های شخصی و گوشی‌های هوشمند به انتشار رسید. Stoic Games با ساخت این بازی، بسیاری از منتقدان را به تحسین وادار کرد. The Banner of Saga به لطف گیم‌پلی استراتژیک و گرافیک هنری فوق‌العاده‌اش در بین بازیکنان هم به شهرت زیادی دست یافت و به همین دلیل، بعد از مدتی نسخه‌های کنسولی این بازی هم تایید شد. متاسفانه با توجه به خبری که اخیرا منتشر شده است، دارندگان کنسول دستی پی اس ویتا، هرگز موفق به تجربه‌ی این بازی برروی کنسول دستی خود نخواهند شد.

شرکت ورسوس اویل در طی بیانیه‌ای اعلام کرده است که توسعه‌ی نسخه‌ی پی اس ویتای The Banner of Saga متوقف شده است. شما می‌توانید بخشی از این بیانیه را در قسمت پایین، مشاهده کنید.

متاسفانه استودیوی سازنده پس از صرف زمان و سرمایه‌ی زیاد برروی نسخه‌ی پی اس ویتا، تصمیم به لغو پورت کردن این بازی تحسین شده برروی این کنسول گرفته است.

در بخشی از این بیانیه، توضیح داده شده است که با وجود تلاش‌های فراوان شرکت ورسوس اویل، استودیوی سازنده، شرکت سونی و سایر استودیوهای بیرونی برای پورت کردن این بازی برروی کنسول پی اس ویتا، تلاش‌ها به جایی راه نیافته است. اگرچه مسئولان سازنده‌ی بازی، این پروژه را از دو سال پیش کلید زده بودند و حتی شرکت سونی هم در دسامبر ۲۰۱۵ برای کمک به سازندگان، وارد عمل شده بود، اما تمام این تلاش‌ها بی‌ثمر باقی مانده است. شرکت ورسوس اویل ضمن تشکر از شرکت سونی بابت پشتیبانی فوق‌العاده‌اش از این بازی مستقل، از اعضای استودیوی Code Mystics که در پورت این بازی به سازندگان، کمک‌های فراوانی کرده بودند، تشکر به عمل آورد.

در آخر، شرکت ورسوس اویل اعلام کرد که بودجه، انرژی و زمانی که برای انجام این پورت نیاز است از پیش‌بینی‌های آن‌ها بسیار بیشتر بوده است و توسعه‌ی این پروژه به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد موتور سازنده‌ی بازی، کار بسیار دشواری خواهد بود و به همین دلیل، آن‌ها تصمیم به متوقف کردن این پروژه‌ی پرزحمت گرفته‌اند.

اگرچه ممکن است این خبر برای عده‌ای از طرفداران بازی، ناگوار باشد، اما انتشار نسخه‌ی سوم و البته پایانی این بازی در دسامبر سال ۲۰۱۸ می‌تواند برای طرفداران این بازی، دلگرم کننده باشد.

بازی The Banner of Saga هم‌اکنون برروی پلتفرم‌های پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان، رایانه‌های شخصی، مک، لینوکس، iOS و اندروید در دسترس است.

منبع متن: gamefa