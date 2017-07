استودیوی Undead Labs این روزها به سختی مشغول توسعه جدیدترین بازی خود است. State of Decay 2 یکی از عناوین انحصاری مایکروسافت است که می‌خواهد در سال ۲۰۱۸ منتشر شود. حال توسعه‌دهندگان صحبت‌های تازه‌ای درباره ویژگی‌های بازی کرده‌اند. Mark Coates تهیه کننده اجرایی بازی در مصاحبه اخیرش صحبت‌های پیرامون بازی State of Decay 2 داشته است. او در […]

استودیوی Undead Labs این روزها به سختی مشغول توسعه جدیدترین بازی خود است. State of Decay 2 یکی از عناوین انحصاری مایکروسافت است که می‌خواهد در سال ۲۰۱۸ منتشر شود. حال توسعه‌دهندگان صحبت‌های تازه‌ای درباره ویژگی‌های بازی کرده‌اند.

Mark Coates تهیه کننده اجرایی بازی در مصاحبه اخیرش صحبت‌های پیرامون بازی State of Decay 2 داشته است. او در ابتدا صحبت‌های خود را چنین آغاز کرد:

هدف ما این است که زنده ماندن در فضای آخرالزمانی را برای شما القا کنیم و اینکه چطور زنده بمانید را به عهده خودتان بگذاریم.

طبق گفته‌های Coates هدف آن‌ها ایجاد دنیایی است که بازی‌باز باید استراتژی و نقشه‌ای برای زنده ماندن داشته باشد. شما در نقش بخشی از جامعه‌ بازماندگان به تجربه می‌پردازید و باید با کمک یکدیگر در این دنیای بی‌رحم زنده بمانید. یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازی ساخت پایگاه است. از آماده سازی آن برای دفاع و ساخت دکل‌های نظارتی تا باغچه و تهیه غذا. فرمول اصلی گیم‌پلی بازی تغییر چندانی نسبت به نسخه پیشین خود نداشته است و سعی شده بازی همان مضمون زنده ماندن را نگه دارد. حال به شخصیت‌های بازی می‌رسیم. همانطور که اشاره شد بازی تمرکز ویژه‌ای به زنده ماندن براساس یک گروه و با کمک یکدیگر دارد.

شخصیت‌های موجود در بازی از بین هزاران نوع مختلف شخصیت انتخاب شده و در بازی قرار می‌گیرند. نکته قابل توجه این است که ویژگی‌های شخصیت‌ها تصادفی انتخاب نمی‌شود بلکه تک تک ویژگی‌های آن‌ها براساس فرمولی قرار داده می‌شود تا هماهنگی داشته باشد. برای مثال شخصیتی که تنگی نفس دارد، توانایی جسمانی پایینی نیز پیدا می‌کند و نمی‌تواند بدود. نکته قابل توجه آن است که گاهی شما شخصیت‌های برخورد می‌کنید که هیچگونه ویژگی مثبتی در آن‌ها وجود ندارد. برای مثال آن‌ها اهل همکاری نیستند، اهل صرفه جوری در مصرف مواد غذایی نبوده و به دیگران بازماندگان توهین می‌کنند. شخصیت‌ پردازی بازی از این نیز عمیق‌تر می‌شود و تاثیرات بسیاری برروی دیگران دارد. مثلا اگر شخصیتی خروپف‌های بلندی داشته باشد باعث می‌شود دیگران نتوانند خواب کافی دریافت کنند. در پایان Coates به این نکته اشاره کرد که در نسخه قبلی تاثیر ویژگی‌های شخصیت‌ها برروی یکدیگر مورد پراهمیتی نبود اما در این نسخه باید به کسانی که به جامعه خود راه می‌دهید خوب فکر کنید چراکه ممکن است نتایج روی دهد که اصلا مثبت نیست.

در دیگر اخبار State of Decay 2 شاهد انتشار پیش‌نمایشی از بازی در E3 2017 بودیم. همچنین در وبلاگ رسمی این استودیو، آمده است که سه نقشه در زمان عرضه‌ی State Of Decay 2 در دسترس بازیکنان قرار خواهد داشت. در ادامه ذکر شده است که «هر کدام از این نقشه‌ها، تقریباً برابر نسخه‌ی اصلی این بازی» خواهد بود. این استودیو در ادامه به توضیح این موضوع پرداخت که چرا بازی State Of Decay 2 به جای یک نقشه، سه نقشه دارد. دلیل اصلی این تصمیم این است که استودیوی «Undead Labs» تمایلی ندارد که بازیکنان با تجربه‌ی این بازی به حس «دژاوو» دست یابند، همچنین آن‌ها می‌خواهند که در ادامه به گسترش جهان این عنوان بپردازند و مناطق بیشتری را در آینده در دسترس قرار دهند.

State of Decay 2 قرار است اوایل سال میلادی ۲۰۱۸ به صورت انحصاری برای کنسول ایکس‌باکس وان و مایکروسافت ویندوز ۱۰ منتشر شود.

منبع متن: gamefa