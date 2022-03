این بازسازی که توسط استودیوی مگاپیکسل توسعه داده شده، اثر تیراندازی و کلاسیک کمپانی سگا را با جلوه‌ها و کنترل‌های بهبودیافته در عین حفظ هسته‌ی اصلی بازی، قرار است بدست علاقه‌مندان بسپارد. خانه‌ی مردگان در واقع یک بازی آرکید بود که توسط سگا ساخته شد و در آن بازیکن در یک عمارت مملو از زامبی‌ها و سایر تهدیدات قرار می‌گرفت. این اثر ابتدا در سال ۱۹۹۶ برای دستگاه‌های آرکید منتشر شد و در ادامه روی کنسول سگا سترن نیز در اختیار بازیکنان قرار گرفت. در سال ۲۰۱۹، ناشر بازی یعنی Forever Entertainment اعلام کرد که در حال کار روی بازسازی بازی و همچنین دنباله‌ی آن است.

گفتنی است که این بازسازی همراه با پشتیبانی از دو بازیکن به صورت لوکال، چندین پایان و اچیومنت نیز عرضه خواهد شد. حالت محبوب فتو مود و یک حالت بازی جدید که در آن بازیکنان با انبوهی از زامبی‌ها مقابله می‌کنند، در کنار سلاح‌های جدید نیز در آن گنجانده شده‌اند. همچنین بخش گالری نیز وجود دارد که در آن بازیکنان می‌توانند نگاه دقیق‌تری به دشمنان و باس‌هایی که در طول بازی با آن‌ها مواجه می‌شوند، داشته باشند.



طبق گزارش‌ها، مگاپیکسل بازی را روی موتور بازی‌سازی یونیتی توسعه داده است. گفتنی است که این شرکت برای بازسازی بازی کلاسیک Panzer Dragoon نیز از آن استفاده کرد و با به خوبی با آن آشنا است. از طرفی در حالی که تصور می‌شد این بازسازی، اثری عالی برای نشان دادن پتانسیل‌های کنسول نینتندو سوییچ است، به نظر می‌رسد که مگاپیکسل برای این پروژه‌ی خاص اهداف بیشتری در سر دارد زیرا بازی برای گوگل استیدیا نیز لیست شده است. اگر بازی برای این سرویس ابری منتشر شود، به احتمال بسیار بالا روی رایانه‌های شخصی نیز عرضه خواهد شد. با این حال سوال اصلی این است که بازی با توجه به عرضه‌ی احتمالی روی پلتفرم‌های ذکر شده، روی کنسول‌های پلی‌استیشن و ایکس‌باکس نیز در دسترس قرار خواهد گرفت یا خیر.

بازسازی The House of the Dead در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۲ (۱۸ فروردین ۱۴۰۱) برای نینتندو سوییچ عرضه می‌شود و ۲۴.۹۹ یورو قیمت خواهد داشت. گفتنی است که پیش‌‌خرید بازی از ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) آغاز می‌شود، بنابراین منتظر جزئیات بیشتر از گیم‌پلی بازی در هفته‌های آینده باشید. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.



