این اقتباس تلویزیونی بدست خالقان و تهیه‌کنندگان اجرایی سریال The Expanse، مارک فرگوس و هاوک اوستبی، تهیه‌کننده‌ی سریال The Wheel of Time، ریف جادکینز و همچنین کمپانی سونی پیکچرز و پلی‌استیشن پروداکشنز که در ساخت تمامی مجموعه‌های تلویزیونی بر اساس بازی‌های پلی‌استیشن همکاری می‌کنند، ساخته خواهد شد. نمایندگان سونی و آمازون که احتمالا در تولید این سریال همکاری خواهند کرد، تاکنون هیچ بیانیه‌‌ای به صورت رسمی منتشر نکرده‌اند.

خبر ساخت سریال گاد آو وار آخرین و به نوعی مهم‌ترین گزارشی است که از ساخت یک اثر اقتباسی در چند ماه اخیر منتشر شده است. سرویس استریمینگ پیکاک (Peacock) از یکی دیگر از آی‌پی‌های پلی‌استیشن با نام توییستد متال (Twisted Metal) جهت ساخت سریالی با بازی آنتونی مکی استفاده خواهد کرد. HBO هم اکنون در حال تولید سریال مورد انتظاری بر اساس بازی لست آو آس با بازی پدرو پاسکال و بلا رمزی است. از طرفی نتفلیکس یک سریال براساس سری ترسناک رزیدنت اویل و فیلمی با اقتباس از مگامن در دست ساخت دارد. همچنین پارامونت نیز در شرف عرضه‌ی سریال هیلو است.

با این حال آمازون در این زمینه به دنبال پیشی گرفتن از رقبای خود است. این کمپانی در حال ساخت یک مجموعه‌ی تلویزیونی براساس سری فال‌اوت است که جاناتان نولان قرار است قسمت اول آن را کارگردانی کند. همچنین سریالی لایو اکشن از مجموعه‌ی مس افکت در دست تولید دارد و به تازگی با کمپانی dj2 Entertainment جهت ساخت سریال با اقتباس از بازی‌های این شرکت قرارداد بسته است.

مجموعه‌ی گاد آو وار از استودیوی سانتا مونیکا در مجموع هفت بازی را شامل می‌شود. این سری اکشن در سال ۲۰۰۵ با اولین نسخه‌ی خود روی پلی‌استیشن ۲ عرضه شد. پس از انتشار بازی‌های مختلف از این مجموعه روی کنسول‌های پلی‌استیشن در طی سال‌ها، استودیوی سازنده با بازی گاد آو وار ۲۰۱۸ روی پلی‌استیشن ۴، جان تازه‌ای به این سری بخشید. این بازی توانست به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کند و عنوان بازی سال را در مراسم گیم اواردز از آن خود کرد.



جدیدترین نسخه از این مجموعه‌ی محبوب با نام گاد آو وار رگناروک، قرار است در سال جاری میلادی برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ۵ عرضه شود. در حالی که بسیاری معتقدند که بازی ممکن است تاخیر بخورد و به سال ۲۰۲۳ موکول شود، به تازگی جیسون شرایر از بلومبرگ به نوعی بیان کرده که رخ دادن این اتفاق بعید است.

