تماشا کنید: مقایسه کیفیت اجرای Destiny 2 در کنسول PS4 Pro و Xbox One S

پردیس‌گیم به نقل از GamingBolt، قبلا در مورد چگونگی اجرای عنوان Destiny 2 روی کنسول PS4 Pro توضیح دادیم اما در مورد اجرای این عنوان روی پلتفرم Xbox خیر. به نظر شما این عنوان با چه کیفیتی و چگونه در این پلتفرم اجرا خواهد شد؟ متاسفانه در حال حاضر امکان بررسی این موضوع روی کنسول ارتقا یافته مایکروسافت یعنی Xbox One X وجود ندارد اما به تازگی ویدیویی از اجرای این عنوان در کنسول Xbox One S منتشر شده است. در ادامه شما را به دیدن مقایسه گیم‌پلی بین کنسول‌های Xbox One S, PS4 و PS4 Pro دعوت میکنیم:

در این ویدیو شما مشاهده می‌کنید که اجرای Destiny 2 بر روی کنسول Xbox One S بر خلاف انتظار بسیار خوب و سوپرایز کننده است بطوری که اختلاف فاحشی میان آنها مشخص نیست و احتمالا برای فهمیدن رزولوشن نیاز به شمردن پیکسل‌ها داریم تا تفاوت کیفیت اجرایی با نسخه PS4 را متوجه شویم.

احتمالا از این ویدیو متوجه خواهید شد که استدیو Bungie (سازنده Destiny 2) سعی دارد تا تجربه یکسان و مشابهی برای تمام پلتفرم‌ها ایجاد کند. به همین دلیل حدس میزنیم که اجرای این عنوان بر روی کنسول Xbox One X تفاوت چندانی با سایر کنسول‌ها نخواهد داشت آنهم با وجود اینکه قدرت کنسول Xbox One X به وضوح بیشتر از سایرین است.

منبع متن: pardisgame