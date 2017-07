به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GamingBolt، عنوان Pro Evolustion Soccer ساخته شرکت Konami، همیشه چند قدم عقب تر از عنوان FIFA بوده است. با این وجود شرکت کونامی هیچگاه دست از تلاش برای بهتر کردن عنوان PES برنداشته است. بازی PES 2018 بدون تغییر خاصی همانند نسخه‌های پیشین خود از مسابقات 3 در مقابل 3، 2 در مقابل 2 و مسابقات تصادفی بهره می‌برد. تنها تغییر این عنوان را می‌توان بهبودهای جزئی دانست. این عنوان روی موتور بازی‌سازی FOX طراحی و ساخته شده و از "کیفیت خوبی" برخوردار است.

وقتی از"کیفیت خوب" صحبت میکنیم، منظورمان همان تنظیماتی است که بازی را با رزولوشن 1080p و با نرخ فریم 60 اجرا می‌کند. هنگامی که با مدیرفروش این عنوان آقای آدام باتی (Adam Bhatti) صحبت کردیم متوجه شدیم که کنسول Xbox One قادر نیست تا این عنوان را با "کیفیت خوب" اجرا کند. وقتی از وی در مورد کیفیت اجرا شدن بازی روی دو کنسول Xbox One و PS4 سوال شد، وی اینگونه پاسخ داد: " در حال حاضر کنسول Xbox One قادر نیست تا بازی را در این سطح اجرا کند. نمی‌گوییم که چنین چیزی ممکن نیست ولی در حال حاضر ممکن نشده است."

از او در مورد انتشار نسخه مخصوص پلتفرم Nintendo سوال شد چرا که بازی PES 2013 در گذشته برای کنسول Wii منتشر شده بود و برای همین طرفداران منتظرند تا ببینند که آیا عنوان PES 2018 برای آنها نیز عرضه خواهد شد؟ وی پاسخ داد: "به شخصه علاقه دارم تا برای آنها نیز عرضه شود چرا که کنسول Switch را دوست دارم. در حال حاضر فقط بازی را معرفی کرده‌ایم و نمی‌توانم بگویم که برای آنها عرضه نمی‌شود چرا که این حرف حقیقت ندارد و نمی‌خواهم که بگویم بله، چرا که این حرف هم حقیقت ندارد. واقعا سخت است که به این سوال جواب داد. به شما تضمین می‌دهم که هیچ‌کدام از توسعه‌دهندگان هم نمی‌توانند عرضه شدن آن را تایید یا رد کنند اما همه ما دوست داریم تا عرضه شود چرا که این عنوان بسیار زیبا و حرفه‌ای است."

لازم به ذکر است که عنوان 27 شهریورماه برای کنسول های PC, Xbox One, PS4, PS3 و Xbox 360 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame