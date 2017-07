نقشه جدیدی برای بخش چندنفره بازی Battlefield 1 در دسترس قرار گرفت

طی جدیدترین بروزرسانی بازی Battlefield 1، نقشه جدیدی برای عنوان Battlefield 1 منتشر شده است. جزئیات بیشتر در ادامه مطلب قابل مشاهده است. همان طور که اطلاع دارید، اولین بسته الحاقی بازی Battlefield 1، یعنی بسته They Shall Not Pass، شامل ۶ نقشه خواهد بود که در زمان انتشار این بسته، ۴ نقشه کلی برای […]

همان طور که اطلاع دارید، اولین بسته الحاقی بازی Battlefield 1، یعنی بسته They Shall Not Pass، شامل ۶ نقشه خواهد بود که در زمان انتشار این بسته، ۴ نقشه کلی برای خریداران این محتوای الحاقی و سیزن پس بازی، در دسترس قرار گرفت. همچنین ۲ نقشه دیگر بازی که در حالت شب نیز دنبال می‌شود، نقشه‌های Nivelle Nights و Prise de Tahure هستند. قبل تر نقشه Nivelle Nights با انتشار یک بروزرسانی برای بازی عرضه شد و امروز، با عرضه یک بروزرسانی دیگر، نقشه Prise de Tahure هم بازی کاربران منتشر شد.

این بروزرسانی جدید، شامل شروع رویداد جدید Premium Trials هم می‌شود که به شما اجازه می‌دهد، بدون اینکه پریمیوم پس یا بسته الحاقی بازی را در اختیار داشته باشید، به تمامی نقشه‌ها و امکانات پریمیوم پس، دسترسی پیدا کنید. رویداد Premium Trials هفت روزه است و شما تا ۵ مرداد ماه برای استفاده از این رویداد، فرصت دارید.

و در آخر، قابلیت Premium Friends هم فعال بوده و شما قادر خواهید بود با پیوستن به گروه دوستان خود که دارای پریمیوم پس هستند، از تجربه نقشه‌های ویژه بازی به همراه دوستان، لذت ببرید.

نقشه Prise de Tahure در کشور فرانسه جریان دارد و نبرد شهری دو کشور آلمان و فرانسه را در شب، به تصویر می‌کشد. در ادامه می‌توانید تصاویر این نقشه جدید را مشاهده کنید:

منبع متن: gamefa