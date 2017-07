به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، نقشه جدیدی برای عنوان Battlefield 1 منتشر شده است. این نقشه جدید که Prise de Tahure دارد، تا مدت یک هفته برای همه کاربران رایگان است، اما بعد از طی این بازه زمانی تنها افرادی که اشتراک Premium Pass یا DLC They Shall Not Pass را دارند می‌توانند به تجربه آن بپردازند. البته ممکن است یکی از دوستان شما این اشتراک را داشته باشد و با ملحق شدن به Squad او می‌توانید در این نقشه به بازی بپردازید.

تمامی بازیکنان Battlefield 1 توان این را دارند تا روز 5 مرداد به صورت رایگان در این نقشه بازی کنند. همچنین، در این مدت تنها نقشه Prise de Tahure رایگان نیست و تمامی نقشه‌های Premium Pass در دست همه بازیکنان خواهد بود. این مسئله شامل شش نقشه محتویات قابل دانلود They Shall Not Pass، بخش Frontlines و غیره می‌شود. البته باید به یاد داشته باشید که با تجربه محتویات (در این بازه زمانی رایگان) هیچ XP دریافت نخواهید کرد و برای کسب XP نیاز به Premium Pass یا They Shall Not Pass خواهد بود.

نقشه Prise de Tahure در منطقه‌ای به نام Champagne-Ardennes جریان دارد و شما می‌توانید به عنوان یک سرباز آلمانی یا فرانسوی به تجربه آن بپردازید. در این نقشه می‌توانید از تمامی مودهای بازی (به جز Operations) با تمامی سلاح‌ها و وسایل نقلیه استفاده کنید.

Battlefield 1 سال گذشته و در تاریخ 30 مهر سال گذشته برای پلتفرم‌های PS4 ،Xbox One و PC عرضه گردید. همچنین، این بازی در اواخر سال جاری به عناوین رایگان Origin Access و EA Access اضافه می‌شود. بنابراین، دارندگان پلتفرم‌های PC و Xbox one (با تهیه اشتراک Access) می‌توانند عنوان Battlefield 1 و بسیاری از بازی‌های دیگر را به صورت رایگان تجربه کنند. هم‌اکنون می‌توانید به همراه 10 درصد تخفیف با پرداخت 30 دلار (سالانه) مشترک آن شوید. قیمت اشتراک ماهانه Access 5 دلار است.

