سری Uncharted بسته الحاقی دیگری نخواهد داشت | پرونده این سری همچنان باز است

بعد از چهارمین عنوان سری Uncharted , بسته الحاقی مستقل The Lost Legacy، سرنوشت این سری محبوب نامشخص خواهد بود. کمتر کسی انتظار دارد که سری Uncharted پس از The Lost Legacy به پایان برسید. ناتی داگ نیز در این خصوص شک دارد.

نویسنده و کارگردان عنوان Uncharted: The Lost Legacy، شان اسکایگ در گفتگو با playfront اعلام کرد که دیگر خبری از بسته‌های الحاقی سری Uncharted نخواهد بود. البته اسکایگ این موضوع را دلیلی بر پایان یافتن این سری ندانست و گفت که هنوز پرونده این سری باز است:

ما فعلا برنامه‌ای برای بسته‌های الحاقی دیگر نداریم. تمام تمرکز ما بر روی The Lost Legacy است. اما بگذارید به شما بگویم که دنیای Uncharted خیلی بزرگ است. شخصیت‌های زیادی وجود دارند که می‌توانند توسط بازیکنان دنبال شوند. این سری می‌تواند به جهت‌های زیاد و مختلفی هدایت شود. به همین دلیل من معتقدم که کار ما با دنیای Uncharted هنوز تمام نشده است.

به نظر می‌رسد که در حال حاضر بسته الحاقی The Lost Legacy آخرین بخش‌ از سری Uncharted باشد. با توجه به این که پس از عرضه The Lost Legacy تیم ناتی داگ بر روی بازی The Last of Us Part II تمرکز خواهد کرد، می‌توان انتظار داشت که پس از آن، خبر جدیدی از سری Uncharted منتشر شود. شان اسکایگ پیش از این نیز علاقه‌اش برای ادامه یافتن سری Uncharted را اعلام کرده بود.

ساخت عنوان Uncharted: The Lost Legacy به تازگی به پایان رسیده و در تاریخ‌ ۲۲ آگوست عرضه ‌می‌شود.

منبع متن: gamefa