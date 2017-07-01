توکی اسپورتس (۲K Sports) امروز از لیست موسیقیهای موجود در بازی محبوب NBA 2K18 رونمایی کرد. این لیست متشکل از ۴۹ آهنگ است. این خبر مهمی برای دوستداران سری بازیهای NBA 2K است زیرا بازیبازان قادر به گوش دادن به این آهنگها در بسیاری از حالتهای بازی همچون MyCareer و… خواهند بود. با توجه به […]
توکی اسپورتس (۲K Sports) امروز از لیست موسیقیهای موجود در بازی محبوب NBA 2K18 رونمایی کرد. این لیست متشکل از ۴۹ آهنگ است.
این خبر مهمی برای دوستداران سری بازیهای NBA 2K است زیرا بازیبازان قادر به گوش دادن به این آهنگها در بسیاری از حالتهای بازی همچون MyCareer و… خواهند بود. با توجه به تعداد موسیقیها، NBA 2K18 یک آهنگ کمتر از نسخهی پیشین خود که ۵۰ موسیقی در آن موجود بود، دارد. در این لیست آهنگهای هنرمندان زیادی همچون Kendrick Lamar ،Drake ،Quavo ،Nas ،Lin-Manuel Miranda و… وجود دارد.
در ادامه باید گفت که ۲K شخص انتخابکنندهی موسیقیهای NBA 2K18 را اعلام نکرد. در سالهای گذشته افرادی مثل LeBron James و Pharrell Williams لیست موسیقیهای این سری محبوب را انتخاب کرده بودند.
عنوان NBA 2K18 در تاریخ ۱۹ سپتامبر (معادل) برای اکسباکس وان، پلیاستیشن ۴، نینتندو سوئیچ، اکسباکس ۳۶۰، پلیاستیشن ۳ و رایانههای شخصی به بازار عرضه خواهد شد. همچنین اگر NBA 2K18 را پیشخرید کنید قادر به دریافت زودتر بازی در تاریخ ۱۵ سپتامبر (معادل) خواهید بود. امسال ستارهی تیم Cleveland Cavaliers یعنی Kyrie Irving بر روی کاور NBA 2K18 قرار دارد (مگر آنکه نسخهی منطقهی کانادا را خریداری نمایید). در نهایت شما را به مشاهدهی لیست آهنگهای موجود در این عنوان دعوت مینماییم:
- el So Good – Mase
- Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) – C + C Music Factory
- Hip Hop Hooray – Naughty By Nature
- I Can’t Drive 55 – Sammy Hagar
- Jungle – X Ambassadors feat. Jamie N Commons
- Pour Some Sugar on Me – Def Leppard
- Put Your Hands Where My Eyes Could See – Busta Rhymes
- Shook Ones Pt. II – Mobb Deep
- Sirius – The Alan Parsons Project
- So Fresh, So Clean – Outkast
- The Walker – Fitz & The Tantrums
- The Zoo – Scorpions
- They Reminisce Over You – Pete Rock & CL Smooth
- Victory – Puff Daddy feat. Notorious BIG & Busta Rhymes
- ‘۹۳ Till Infinity – Souls Of Mischief
- All Of Me – Big Gigantic feat. Logic & Rozes
- Am I Wrong – Anderson Paak feat. Schoolboy Q
- Birdwatching – The Shelters
- Can’t Have – Pitbull feat. Steven A. Clark & Ape Drums
- Comin Out Strong – Future feat. The Weeknd
- Conrad Tokyo – A Tribe Called Quest
- Deep End (Tarro Remix) – They
- Do What I Want – Lil Uzi Vert
- Don’t Threaten Me With A Good Time – Panic At The Disco
- HTP – Vintage Lee
- Humble – Kendrick Lamar
- Know The Ledge – Eric B. & Rakim
- Let It Fly – Johnny Stephene
- Living Like Khaled – Cousin Stizz
- Nas Is Like – Nas
- No Lie – Sean Paul feat. Dua Lipa
- Portland – Drake ft. Quavo & Travis Scott
- Shock Horror – Shy Luv
- Slam – Onyx
- Stand Back – PnB Rock / A Boogie Wit Da Hoodie
- Victory – Joey Bad
- Wasatch Front – Dame DOLLA
- Wrote My Way Out – Nas, Dave East, Lin-Manuel Miranda, & Aloe Blacc
- Hush – Linda Lind
- Aurora – RL Grime
- ۱۹۸۴ – Salmo
- ۴ Vérités – Take A Mic
- Chantaje – Shakira feat. Maluma
- Cult – Emiskilla
- Feel It – GTA & What So Not feat. Tunji Ige
- Fever – Roosevelt
- Human (Rudimental Remix) – Rag’ n’ Bone Man feat. Rudimental
- Tokyo Drift – Woodie Smalls
- U Don’t – Double K
منبع متن: gamefa