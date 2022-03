مایکروسافت تصمیم گرفته تا دو کنترلر بر اساس فیلم سونیک خارپشت دو بسازد. این دو کنترلر ظاهری جالب داشته و حالتی پشمالو دارد. کنترلرها در رنگ‌های قرمز و آبی بوده و با هر چیزی که تا به حال مشاهده کرده‌اید به شدت تفاوت دارد. اینکه دوام این کنترلرها تا چه حد است یا اینکه چه حسی را به کاربر منتقل می‌کنند هنوز معلوم نیست.

در کنار کنترلرهای جدید یک نسخه خاص از کنسول سری اس (Xbox Series S) نیز معرفی شد. این دستگاه دارای رنگ مشکی بوده و یک حلقه طلایی دور قسمت فن دارد. همینطور اینکه تصویر دو کرکتر اصلی فیلم سونیک خارپشت ۲ نیز روی این دستگاه هک شده است.

طرفداران می‌توانند این کنسول‌ و کنترلرها را از طریق قرعه کشی و ریتوییت کردن این پست دریافت کنند. با اینحال به زودی باندل سونیک خارپشت ۲ در دسترس کاربران و در فروشگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

چندی پیش نیز ما شاهد باندل هیلو اینفینیت (Halo Infinite) برای کنسول سری ایکس (Xbox Series X) بودیم. اینکه یک شرکت کنسول بازی تصمیم به ساخت یک باندل بر اساس یک فیلم گرفته هم جالب است. به دلیل اینکه اکثراً باندل‌ها بر اساس عناوین بازی ساخته می‌شوند. البته مایکروسافت مهارت خاصی در ساخت باندل‌های مختلف داشته و طراحی بسیار خوبی دارد. برای مثال باندل گیرز آو وار ۵ (Gears of Was 5) برای کنسول وان اس (Xbox one S) یکی از زیباترین باندل‌های ساخته شده در تاریخ است.

در اصل شرکت‌ها تلاش بسیاری برای تبلیغ می‌کنند و ساخت باندل نیز یک راه دیگر برای تبلیغ و انداختن محصول خود سر زبان‌ها است.

